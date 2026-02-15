Библия на еврейском и современном русском языках - The Holy Bible in Hebrew and Russian
3 Голос взывает: «Приготовьте в пустыне дорогу Господу, путь прямой в степи проложите для Бога нашего!
4 Пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся, искривленное станет гладким, а неровности станут равниною.
5 И откроется слава Господа, все живущие увидят ее!
Вот что изрекли уста Господа».
Исайя, 40:3-5
2012 The Bible Society in Israel, The Bible Society in Russia
М.: Рос. Библейское о-во, 2013. - 1978 с.
ISBN 978-5-85524-466-3
Библия на еврейском и современном русском языках - Источники текста
Hebrew Old Testament text - Еврейский текст Ветхого Завета:
Biblia Hebraica Stuttgartensia, edited by Karl Elliger and Wilhelm Rudolph,
Fifth Revised Edition, edited by Adrian Schenker,
© 1977 and 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stutgart.
Modem Hebrew New Testament text - Еврейский текст Нового Завета:
Copyright © 1995, revised edition © 2010,
The Bible Society in Israel.
Русский текст - Contemporary Russian Version text:
Copyright © 2011 The Bible Society in Russia,
Библия в современном русском переводе РБО
Библия на еврейском и современном русском языках - The Holy Bible in Hebrew and Russian - Содержание
Tора
- Бытие
- Исход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
Пророки
- Иисус Навин
- Судьи
- 1 Царств
- 2 Царств
- 3 Царств
- 4 Царств
- Исайя
- Иеремия
- Иезекииль
- Осия
- Иоиль
- Амос
- Авдий
- Иона
- Михей
- Наум
- Аввакум
- Софония
- Аггей
- Захария
- Малахия
Писания
- Псалтирь
- Притчи
- Иов
- Песнь песней
- Руфь
- Плач Иеремии
- Экклезиаст
- Эсфирь
- Даниил
- Ездра
- Неемия
- 1 Паралипоменон
- 2 Паралипоменон
НОВЫЙ ЗАВЕТ
- от Матфея
- от Марка
- от Луки
- от Иоанна
- Деяния
- Христианам в Риме
- 1-е христианам в Коринфе
- 2-е христианам в Коринфе
- Христианам в Галатии
- Христианам в Эфесе
- Христианам в Филиппах
- Христианам в Колоссах
- 1-е христианам в Фессалонике
- 2-е христианам в Фессалонике
- 1-е Тимофею
- 2-е Тимофею
- Титу
- Филимону
- Евреям
- Иакова
- 1-е Петра
- 2-е Петра
- 1-е Иоанна
- 2-е Иоанна
- 3-е Иоанна
- Иуды
- Откровение
Библия на еврейском и современном русском языках - The Holy Bible in Hebrew and Russian - Захария - 14:10-21
10 Вся эта страна станет низменностью, от Гёвы до Риммона, что к югу от Иерусалима, а Иерусалим будет возвышаться над ними. Он будет стоять на своем месте, от ворот Вениамина до Древних ворот и Угловых ворот; от башни Хананэла до царских давилен для винограда.11 Иерусалим будет полон жителей, больше не подвергнется заклятью и разрушению, станет жить безмятежно.
12 А все народы, пошедшие войной на Иерусалим, Господь покарает так: их плоть сгниет, хотя они будут держаться на ногах. Глаза сгниют у них в глазницах, язык сгниет у них во рту. 13 Тогда Господь пошлет на них великое смятение: они схватятся и станут биться друг с другом. 14 (Иудея тоже будет среди ополчившихся на Иерусалим.) Жителям достанутся богатства всех окрестных народов — множество золота, серебра и одежды. 15 А всех животных, какие будут в стане их войск, постигнет та же кара, что и людей: и лошадей, и мулов, и верблюдов, и ослов.
16 Кто уцелеет изо всех народов, поднявшихся против Иерусалима, те станут ежегодно приходить поклониться Царю — Господу Воинств — и праздновать праздник Шалашей. 17 И если какое-нибудь из племен земли не придет в Иерусалим поклониться Царю — Господу Воинств, то не будет у них дождя. 18Если племя египтян не захочет прийти, то Господь покарает и его, как и прочие народы, не пришедшие праздновать праздник Шалашей. 19 Так будет наказан Египет и все народы, не пришедшие праздновать праздник Шалашей.
20 Тогда и на колокольчике коня будет написано: «святыня Господня», и даже котлы в Храме Господнем будут так же святы, как чаши перед жертвенником.21 Все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыней Господа Воинств. Всякий жертвователь сможет сам прийти, взять любой из них и приготовить в них жертвенное мясо. И тогда не останется больше чужаков-торгашей в Храме Господа Воинств.
