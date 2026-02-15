Библия на еврейском и современном русском языках - The Holy Bible in Hebrew and Russian

2012 The Bible Society in Israel, The Bible Society in Russia

М.: Рос. Библейское о-во, 2013. - 1978 с.

ISBN 978-5-85524-466-3

Hebrew Old Testament text - Еврейский текст Ветхого Завета:

Biblia Hebraica Stuttgartensia, edited by Karl Elliger and Wilhelm Rudolph,

Fifth Revised Edition, edited by Adrian Schenker,

© 1977 and 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stutgart.

Modem Hebrew New Testament text - Еврейский текст Нового Завета:

Copyright © 1995, revised edition © 2010,

The Bible Society in Israel.

Русский текст - Contemporary Russian Version text:

Copyright © 2011 The Bible Society in Russia,

Библия в современном русском переводе РБО

10 Вся эта страна станет низменностью, от Гёвы до Риммона, что к югу от Иерусалима, а Иерусалим будет возвышаться над ними. Он будет стоять на своем месте, от ворот Вениамина до Древних ворот и Угловых ворот; от башни Хананэла до царских давилен для винограда.11 Иерусалим будет полон жителей, больше не подвергнется заклятью и разрушению, станет жить безмятежно.

12 А все народы, пошедшие войной на Иерусалим, Господь покарает так: их плоть сгниет, хотя они будут держаться на ногах. Глаза сгниют у них в глазницах, язык сгниет у них во рту. 13 Тогда Господь пошлет на них великое смятение: они схватятся и станут биться друг с другом. 14 (Иудея тоже будет среди ополчившихся на Иерусалим.) Жителям достанутся богатства всех окрестных народов — множество золота, серебра и одежды. 15 А всех животных, какие будут в стане их войск, постигнет та же кара, что и людей: и лошадей, и мулов, и верблюдов, и ослов.

16 Кто уцелеет изо всех народов, поднявшихся против Иерусалима, те станут ежегодно приходить поклониться Царю — Господу Воинств — и праздновать праздник Шалашей. 17 И если какое-нибудь из племен земли не придет в Иерусалим поклониться Царю — Господу Воинств, то не будет у них дождя. 18Если племя египтян не захочет прийти, то Господь покарает и его, как и прочие народы, не пришедшие праздновать праздник Шалашей. 19 Так будет наказан Египет и все народы, не пришедшие праздновать праздник Шалашей.

20 Тогда и на колокольчике коня будет написано: «святыня Господня», и даже котлы в Храме Господнем будут так же святы, как чаши перед жертвенником.21 Все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыней Господа Воинств. Всякий жертвователь сможет сам прийти, взять любой из них и приготовить в них жертвенное мясо. И тогда не останется больше чужаков-торгашей в Храме Господа Воинств.