Святая Библия - Новый Русский Перевод

Библия - Новый Русский Перевод - Евразия
Во время работы переводчиков объединяла вера в авторитет и непогрешимость Библии как Божьего слова, дошедшего до нас в письменной форме. Они убеждены, что Писание содержит божественный ответ на самые сокровенные вопросы человечества, освещает вечным светом человеческий путь в темном мире греха и направляет нас к Богу.
В каком-то смысле работа по переводу любого шедевра мировой литературы на современный язык никогда не будет полностью завершена. Это в особой мере касается переводов Библии. «Библика» (Biblica) внимательно рассмотрит все отзывы на данный перевод и будет принимать решение относительно будущих переводов Священного Писания, учитывая их.
При работе над данным переводом, как и при работе над любым другим переводом Библии, мы, его авторы, не смогли полностью достичь всех поставленных перед собой целей. Мы благодарны Богу за силы, дарованные Им свыше нам и нашим коллегам, для завершения этого труда. Мы возвращаем этот перевод Библии в руки Того, для Чьей славы и во имя Кого он был сделан. Мы молимся о том, чтобы этот перевод привел многих ищущих Бога людей к лучшему пониманию Священного Писания и более полному познанию Иисуса Христа - Слова, ставшего плотью, Того, о Ком Писание свидетельствует верно и истинно.
БЫТИЕ
Книга Бытие служит вступлением ко всей Библии. В ней рассказывается о происхождении мира и человечества, сотворенных Богом совершенными (гл. 1-2), о возникновении греха, который вошел в мир вследствие непослушания первых людей (гл. 3), и о начале воплощения замысла Бога по спасению человечества от греха и его последствий. Когда первые люди, Адам и Ева, ослушались повеления Бога, они потеряли самое главное, что у них было: близкие взаимоотношения с Богом (3:8). Но Бог по Своей милости обещал, что в будущем родится Спаситель (т. е. Иисус Христос), Который будет потомком Евы. Он сокрушит сатану, обманувшего Адама и Еву, приняв облик змея, и освободит мир от проклятия греха (3:15). Подготовка к приходу Спасителя и является основной темой данной книги.
Святая Библия - Новый Русский Перевод
Миссия "Евразия", International Bible Society, Biblica, Inc.
Russian FB Mission Eurasia, 2021.- 1310 с.
ISBN: 978-1-64976-242-9
Святая Библия, Новый Русский Перевод - Содержание
- СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- БЫТИЕ
- ИСХОД
- ЛЕВИТ
- ЧИСЛА
- ВТОРОЗАКОНИЕ
- НАВИН
- СУДЕЙ
- РУФЬ
- 1 ЦАРСТВ
- 2 ЦАРСТВ
- 3 ЦАРСТВ
- 4 ЦАРСТВ
- 1 ПАРАЛИПОМЕНОН
- 2 ПАРАЛИПОМЕНОН
- ЕЗДРА
- НЕЕМИЯ
- ЕСФИРЬ
- ИОВ
- ПСАЛТИРЬ
- ПРИТЧИ
- ЕККЛЕСИАСТ
- КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
- ИСАИЯ
- ИЕРЕМИЯ
- ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
- ИЕЗЕКИИЛЬ
- ДАНИИЛ
- ОСИЯ
- ИОИЛЬ
- АМОС
- АВДИЙ
- ИОНА
- МИХЕЙ
- НАУМ
- АВВАКУМ
- СОФОНИЯ
- АГГЕЙ
- ЗАХАРИЯ
- МАЛАХИЯ
НОВЫЙ ЗАВЕТ
- МАТФЕЯ
- МАРКА
- ЛУКИ
- ИОАННА
- ДЕЯНИЯ
- РИМЛЯНАМ
- 1 КОРИНФЯНАМ
- 2 КОРИНФЯНАМ
- ГАЛАТАМ
- ЭФЕСЯНАМ
- ФИЛИППИЙЦАМ
- КОЛОССЯНАМ
- 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
- 2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
- 1 ТИМОФЕЮ
- 2 ТИМОФЕЮ
- ТИТУ
- ФИЛИМОНУ
- ЕВРЕЯМ
- ИАКОВА
- 1 ПЕТРА
- 2 ПЕТРА
- 1 ИОАННА
- 2 ИОАННА
- 3 ИОАННА
- ИУДЫ
- ОТКРОВЕНИЕ
НОВИНКА !
АУДИОБИБЛИЯ ( MP3 )
СВЯТАЯ БИБЛИЯ. НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД ( BIBLICA 2014 ).
уже можно найти в сети полную версию
А нельзя ли его выложить в свободный доступ?
Для тех, у кого сейчас нет доступа к бумажной книге
( а таких людей сейчас немало, в силу ситуации )
Мне кажется, имело б смысл об этом подумать , в порядке исключения так сказать.
бумажное издание очень удобное.
Спасибо за непростую работу по оцифровке ценного нового перевода Библии на русский язык.