Святая Библия - Новый Русский Перевод

Во время работы переводчиков объединяла вера в авторитет и непогрешимость Библии как Божьего слова, дошедшего до нас в письменной форме. Они убеждены, что Писание содержит божественный ответ на самые сокровенные вопросы человечества, освещает вечным светом человеческий путь в темном мире греха и направляет нас к Богу.

В каком-то смысле работа по переводу любого шедевра мировой литературы на современный язык никогда не будет полностью завершена. Это в особой мере касается переводов Библии. «Библика» (Biblica) внимательно рассмотрит все отзывы на данный перевод и будет принимать решение относительно будущих переводов Священного Писания, учитывая их.

При работе над данным переводом, как и при работе над любым другим переводом Библии, мы, его авторы, не смогли полностью достичь всех поставленных перед собой целей. Мы благодарны Богу за силы, дарованные Им свыше нам и нашим коллегам, для завершения этого труда. Мы возвращаем этот перевод Библии в руки Того, для Чьей славы и во имя Кого он был сделан. Мы молимся о том, чтобы этот перевод привел многих ищущих Бога людей к лучшему пониманию Священного Писания и более полному познанию Иисуса Христа - Слова, ставшего плотью, Того, о Ком Писание свидетельствует верно и истинно.

БЫТИЕ

Книга Бытие служит вступлением ко всей Библии. В ней рассказывается о происхождении мира и человечества, сотворенных Богом совершенными (гл. 1-2), о возникновении греха, который вошел в мир вследствие непослушания первых людей (гл. 3), и о начале воплощения замысла Бога по спасению человечества от греха и его последствий. Когда первые люди, Адам и Ева, ослушались повеления Бога, они потеряли самое главное, что у них было: близкие взаимоотношения с Богом (3:8). Но Бог по Своей милости обещал, что в будущем родится Спаситель (т. е. Иисус Христос), Который будет потомком Евы. Он сокрушит сатану, обманувшего Адама и Еву, приняв облик змея, и освободит мир от проклятия греха (3:15). Подготовка к приходу Спасителя и является основной темой данной книги.

Святая Библия - Новый Русский Перевод

Миссия "Евразия", International Bible Society, Biblica, Inc.

Russian FB Mission Eurasia, 2021.- 1310 с.

ISBN: 978-1-64976-242-9

Святая Библия, Новый Русский Перевод - Содержание

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

БЫТИЕ

ИСХОД

ЛЕВИТ

ЧИСЛА

ВТОРОЗАКОНИЕ

НАВИН

СУДЕЙ

РУФЬ

1 ЦАРСТВ

2 ЦАРСТВ

3 ЦАРСТВ

4 ЦАРСТВ

1 ПАРАЛИПОМЕНОН

2 ПАРАЛИПОМЕНОН

ЕЗДРА

НЕЕМИЯ

ЕСФИРЬ

ИОВ

ПСАЛТИРЬ

ПРИТЧИ

ЕККЛЕСИАСТ

КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

ИСАИЯ

ИЕРЕМИЯ

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

ИЕЗЕКИИЛЬ

ДАНИИЛ

ОСИЯ

ИОИЛЬ

АМОС

АВДИЙ

ИОНА

МИХЕЙ

НАУМ

АВВАКУМ

СОФОНИЯ

АГГЕЙ

ЗАХАРИЯ

МАЛАХИЯ

НОВЫЙ ЗАВЕТ