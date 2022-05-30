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Библия - Новый Русский Перевод - Евразия

Святая Библия, Новый Русский Перевод Миссия "Евразия", International Bible Society, Biblica
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Во время работы переводчиков объединяла вера в авторитет и непогрешимость Библии как Божьего слова, дошедшего до нас в письменной форме. Они убеждены, что Писание содержит божественный ответ на самые сокровенные вопросы человечества, освещает вечным светом человеческий путь в темном мире греха и направляет нас к Богу.
В каком-то смысле работа по переводу любого шедевра мировой литературы на современный язык никогда не будет полностью завершена. Это в особой мере касается переводов Библии. «Библика» (Biblica) внимательно рассмотрит все отзывы на данный перевод и будет принимать решение относительно будущих переводов Священного Писания, учитывая их.
При работе над данным переводом, как и при работе над любым другим переводом Библии, мы, его авторы, не смогли полностью достичь всех поставленных перед собой целей. Мы благодарны Богу за силы, дарованные Им свыше нам и нашим коллегам, для завершения этого труда. Мы возвращаем этот перевод Библии в руки Того, для Чьей славы и во имя Кого он был сделан. Мы молимся о том, чтобы этот перевод привел многих ищущих Бога людей к лучшему пониманию Священного Писания и более полному познанию Иисуса Христа - Слова, ставшего плотью, Того, о Ком Писание свидетельствует верно и истинно.
БЫТИЕ
Книга Бытие служит вступлением ко всей Библии. В ней рассказывается о происхождении мира и человечества, сотворенных Богом совершенными (гл. 1-2), о возникновении греха, который вошел в мир вследствие непослушания первых людей (гл. 3), и о начале воплощения замысла Бога по спасению человечества от греха и его последствий. Когда первые люди, Адам и Ева, ослушались повеления Бога, они потеряли самое главное, что у них было: близкие взаимоотношения с Богом (3:8). Но Бог по Своей милости обещал, что в будущем родится Спаситель (т. е. Иисус Христос), Который будет потомком Евы. Он сокрушит сатану, обманувшего Адама и Еву, приняв облик змея, и освободит мир от проклятия греха (3:15). Подготовка к приходу Спасителя и является основной темой данной книги.

Святая Библия - Новый Русский Перевод

Миссия "Евразия", International Bible Society, Biblica, Inc.
Russian FB Mission Eurasia, 2021.- 1310 с.
ISBN: 978-1-64976-242-9

Святая Библия, Новый Русский Перевод - Содержание

  • СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • БЫТИЕ
  • ИСХОД
  • ЛЕВИТ
  • ЧИСЛА
  • ВТОРОЗАКОНИЕ
  • НАВИН
  • СУДЕЙ
  • РУФЬ
  • 1 ЦАРСТВ
  • 2 ЦАРСТВ
  • 3 ЦАРСТВ
  • 4 ЦАРСТВ
  • 1 ПАРАЛИПОМЕНОН
  • 2 ПАРАЛИПОМЕНОН
  • ЕЗДРА
  • НЕЕМИЯ
  • ЕСФИРЬ
  • ИОВ
  • ПСАЛТИРЬ
  • ПРИТЧИ
  • ЕККЛЕСИАСТ
  • КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
  • ИСАИЯ
  • ИЕРЕМИЯ
  • ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
  • ИЕЗЕКИИЛЬ
  • ДАНИИЛ
  • ОСИЯ
  • ИОИЛЬ
  • АМОС
  • АВДИЙ
  • ИОНА
  • МИХЕЙ
  • НАУМ
  • АВВАКУМ
  • СОФОНИЯ
  • АГГЕЙ
  • ЗАХАРИЯ
  • МАЛАХИЯ
НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • МАТФЕЯ
  • МАРКА
  • ЛУКИ
  • ИОАННА
  • ДЕЯНИЯ
  • РИМЛЯНАМ
  • 1 КОРИНФЯНАМ
  • 2 КОРИНФЯНАМ
  • ГАЛАТАМ
  • ЭФЕСЯНАМ
  • ФИЛИППИЙЦАМ
  • КОЛОССЯНАМ
  • 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
  • 2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
  • 1 ТИМОФЕЮ
  • 2 ТИМОФЕЮ
  • ТИТУ
  • ФИЛИМОНУ
  • ЕВРЕЯМ
  • ИАКОВА
  • 1 ПЕТРА
  • 2 ПЕТРА
  • 1 ИОАННА
  • 2 ИОАННА
  • 3 ИОАННА
  • ИУДЫ
  • ОТКРОВЕНИЕ
Views 1 399
Rating 5.0 / 5
Added 30.05.2022
Author brat Alexandr
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (4 comments)

D
dmvadimе 2 years ago


НОВИНКА !

 

АУДИОБИБЛИЯ ( MP3 )

 

СВЯТАЯ БИБЛИЯ. НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД ( BIBLICA 2014 ).

 

уже можно найти в сети полную версию


 
S
Studiorum 3 years ago

 

А нельзя ли его выложить в свободный доступ?

Для тех, у кого сейчас нет доступа к бумажной книге

( а таких людей сейчас немало, в силу ситуации )

 

Мне кажется, имело б смысл об этом подумать , в порядке исключения так сказать.

 
R
RealJoy 4 years ago
да, насколько понимаю это NRT перевод.
бумажное издание очень удобное.
E
esxatos 4 years ago

Спасибо за непростую работу по оцифровке ценного нового перевода Библии на русский язык.

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