Библия - Новый Завет – С иллюстрациями Джеймса Тиссо

Библия — важнейшая книга христианства и одна из древнейших книг мира. Ее переиздавали бесчисленное количество раз на разные языки мира, она была проиллюстрирована множеством художников. Настоящее издание содержит текст Ветхого завета в Синодальном переводе. Текст сопровождается цветными иллюстрациями, выполненными Джеймсом Тиссо.

Джеймс (Жак Жозеф) Тиссо (1836–1902) — французский живописец, гравер, иллюстратор, выдающийся портретист. Тиссо родился в Нанте в набожной семье торговца тканями. К семнадцати годам, по окончании иезуитской школы-интерната, юноша принял решение стать профессиональным художником. Отец отнесся к этому решению скептически, но Джеймса горячо поддержала мать, и в 1857 году он уехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств. Учителями юного художника были Ипполит Ландрин и Луи Ламот. Там же он завел знакомства с художниками-импрессионистами, оказавшими влияние на его творческую деятельность: среди них были Эдгар Дега, Эдуард Мане, Джеймс Уистлер, Анри Лейс. Через несколько лет, когда Тиссо было двадцать три года, он впервые показал свои работы публике — стал участником Парижского салона, престижной художественной выставки, поддерживаемой французским правительством. С этого момента всем стало ясно, что молодого человека ждет успех. Талант Тиссо был признан, он широко прославился, а цены на его картины были фантастическими. Темы его творчества были обширны, но особенное место в сердце художника занимали женские портреты. После франко-прусской войны Тиссо был вынужден уехать из Парижа в Лондон. Всего через два года Джеймс Тиссо вновь стал известен, но теперь уже в Англии. Он снова начал принимать участие в выставках и продолжил совершенствовать свое мастерство: Сеймур Хейден, первый президент английского Королевского общества художников-граверов, обучил его искусству гравюры. Тиссо стал очень состоятельным человеком и годы спустя вернулся в Париж. Остаток жизни он посвятил иллюстрированию Библии, для чего предпринимал путешествия по святым местам — благодаря этому зарисовки получились необычайно достоверными. Тиссо был старателен в работе, его рисунки выходили детализированными, монументальными, живыми. Серия «Жизнь Христа и Ветхий завет» — признанный шедевр иллюстрации. Рисунки серии, запечатлевающие библейские сюжеты, вызвали бурный восторг публики и были показаны на выставках в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, их печатали в отдельных сборниках. Данное издание предлагает читателю познакомиться со священным текстом одной из самых значительных книг в истории человечества, украшенной необыкновенными иллюстрациями одного из самых знаменитых художников минувших столетий.

Библия - Новый Завет – С иллюстрациями Джеймса Тиссо

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2024, — 656 с.: ил.

ISBN 978-5-9603-1000-0 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-1001-7 (Кожаный переплет)

Библия - Новый Завет – С иллюстрациями Джеймса Тиссо – Содержание

От Матфея святое благовествование

От Марка святое благовествование

От Луки святое благовествование

От Иоанна святое благовествование

Деяния святых апостолов

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое послание к Фессалоникийцам

Второе послание к Фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение Иоанна Богослова