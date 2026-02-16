Издание «Библии — Перевода нового мира» 2021 года на русском языке представляет собой результат масштабного пересмотра текста, направленного на еще большую ясность, точность и современность изложения. Это издание объемом в 1836 страниц является развитием многолетней работы международного комитета переводчиков. Главной задачей версии 2021 года стала адаптация библейского текста под нормы живого разговорного языка XXI века, при этом сохраняя строгое соответствие смыслу оригинальных древнееврейских и древнегреческих рукописей.

В этом издании продолжена традиция последовательного использования личного имени Бога — Иегова — в обоих Заветах, что выделяет его на фоне большинства других современных переводов. Текст очищен от архаизмов и сложных грамматических конструкций, что делает чтение более беглым и понятным даже для неподготовленного читателя. В начале каждой библейской книги размещено подробное оглавление, помогающее быстро ориентироваться в содержании глав, а внизу страниц добавлены краткие пояснительные сноски и перекрестные ссылки для глубокого тематического изучения.

Особую ценность представляют обновленные приложения, включенные в данный том. Они содержат высококачественные цветные карты, графики и иллюстрации, которые визуализируют исторический контекст: от маршрутов путешествий апостола Павла до устройства древних городов. Раздел «Словарь библейских терминов» помогает правильно понять специфические понятия, а приложение «Темы для библейских бесед» структурирует ключевые учения Писания. Это издание позиционируется как практичный и эстетически совершенный инструмент для ежедневного чтения и серьезного исследования Библии.

Библия – Перевод «Новый мир»

Издание 2021 г. – Wallkill, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 2022. – Минск: Религиозное объединение Свидетелей Иеговы в Республике Беларусь. – 1836 с.

Библия – Перевод «Новый мир» - Содержание

Знакомство с Библией

Предисловие

Содержание

Еврейско-Арамейские Писания (Бытие – Малахия)

Христианские Греческие Писания (Матфея – Откровение)

Краткие сведения о книгах Библии

Указатель библейских слов

Словарь библейских слов и выражений

Приложение А

Принципы перевода Библии

Особенности пересмотренного издания

Как до нас дошла Библия

Имя Бога в Еврейских Писаниях

Имя Бога в Греческих Писаниях

Пророки и цари Иудеи и Израиля

Важные события земной жизни Иисуса

Приложение Б