Предлагаемая вам Библия с комментариями является одним из самых уникальных изданий в своем роде. Она создавалась лишь с одной целью - помочь изучающим Библию более точно понимать Слово Божье. Для достижения этого я использовал избранные труды лучших знатоков еврейского и греческого языков наряду со своим личным опытом исследования Библии на протяжении почти шестидесяти лет.

При написании комментариев использовался, на,скqлько это возможно, беспристрастный подход. Это значит, что я не углублялся в передачу текстового значения, а приложил все свои усилия для анализа каждоrо Стиха Священного Писания исходя из его значения. Я считаю, что таким образом мы более четко следуем тому, чего хочет Дух Святой - Автор Слова Божьего.

К сожалению, слишком часто Библия кажется нечитаемой Книгой. Это весьма трагично ввиду того, что Слово Божье является..единственной открытой нам Истиной в современном мире, как и на протяжении всей предшествующей истории. Так много верующих просто не читают Библию как должно, предъявляя в качестве оправдания аргумент, что они ее не понимают. Надеемся, что данная Библия с комментариями поможет в разрешении этой проблемы.

Библия с комментариями Джимми Свагерта

Ветхий и Новый Заветы - Синодальное издание

Оригинальные комментарии евангелиста Джимми Сваггерта поясняют каждый Стих шестидесяти шести книг Библии.

Комментарии написаны в помощь каждому, кто хочет лучше понять Библию, каждому, кто жаждет изучать Слово Божье.

2650 c.

I SBN: 97 8 -1- 93 4 6 5 5 - 70- 2