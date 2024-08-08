Библия - Синодальный перевод - Книги канонические

Несмотря на наличие большого количества Библий в синодальном переводе по просьбе членов клуба мы располагаем это конкретное издание, в котором текст расположен в две колонки. Также предлагаем файл с большими белыми полями, необходимыми для выполнения заметок электронными устройствами.

В настоящем издании текст Синодального перевода 1876 г. сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета для устранения неточностей, допущенных при подготовке предыдущих изданий канонической русской Библии.

Курсивом набраны слова, добавленные переводчиками «для ясности и связи речи».

В тексте Ветхого Завета в квадратные скобки заключены слова, взятые авторами Синодального перевода из Септуагинты (греческой Библии). В настоящем издании эти вставки из греческой Библии сохранены лишь там, где, с точки зрения современной текстологии, греческий текст может быть ближе к первоначальному, чем дошедший до нас еврейский.

В тексте Нового Завета в квадратные скобки заключены слова, взятые из славянского перевода или поздних греческих рукописей.

Издание сопровождается Словарем заимствованных, редких и устаревших слов, поэтому некоторые из подстрочных примечаний предыдущих изданий оказались лишними и были опущены.