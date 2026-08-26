Библия - Второканонические книги
Издание «Библия. Второканонические книги» представляет второканонические тексты Ветхого Завета, почитаемые в православной традиции и важные для целостного чтения Священного Писания. В них раскрываются темы Божией Премудрости, верности Завету, покаяния, молитвы и стойкости в испытаниях.
Книга предназначена для домашнего чтения и углублённого изучения библейской истории и богословия. В состав издания входят Вторая и Третья книги Ездры, книги Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, Послание Иеремии, книга пророка Варуха и три книги Маккавейские.
Библия – Второканонические книги
Библия. Второканонические книги: русский синодальный перевод. – Москва: Эксмо, 2026. – 224 с. – (Религия. Библия).
ISBN 978-5-04-208361-7
Библия – Второканонические книги – Содержание
Вторая Книга Ездры
Книга Товита
Книга Иудифи
Книга Премудрости Соломона
Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова
Послание Иеремии
Книга Пророка Варуха
Первая книга Маккавейская
Вторая книга Маккавейская
Третья книга Маккавейская
Третья книга Ездры
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