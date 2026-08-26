Издание «Библия. Второканонические книги» представляет второканонические тексты Ветхого Завета, почитаемые в православной традиции и важные для целостного чтения Священного Писания. В них раскрываются темы Божией Премудрости, верности Завету, покаяния, молитвы и стойкости в испытаниях.

Книга предназначена для домашнего чтения и углублённого изучения библейской истории и богословия. В состав издания входят Вторая и Третья книги Ездры, книги Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, Послание Иеремии, книга пророка Варуха и три книги Маккавейские.

Библия – Второканонические книги

Библия. Второканонические книги: русский синодальный перевод. – Москва: Эксмо, 2026. – 224 с. – (Религия. Библия).

ISBN 978-5-04-208361-7

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