Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Библия - Второканонические книги

Библия - Второканонические книги
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Translations, Biblical Studies

Издание «Библия. Второканонические книги» представляет второканонические тексты Ветхого Завета, почитаемые в православной традиции и важные для целостного чтения Священного Писания. В них раскрываются темы Божией Премудрости, верности Завету, покаяния, молитвы и стойкости в испытаниях.

Книга предназначена для домашнего чтения и углублённого изучения библейской истории и богословия. В состав издания входят Вторая и Третья книги Ездры, книги Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, Послание Иеремии, книга пророка Варуха и три книги Маккавейские.

Библия – Второканонические книги

Библия. Второканонические книги: русский синодальный перевод. – Москва: Эксмо, 2026. – 224 с. – (Религия. Библия).
ISBN 978-5-04-208361-7

Библия – Второканонические книги – Содержание

  • Вторая Книга Ездры

  • Книга Товита

  • Книга Иудифи

  • Книга Премудрости Соломона

  • Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

  • Послание Иеремии

  • Книга Пророка Варуха

  • Первая книга Маккавейская

  • Вторая книга Маккавейская

  • Третья книга Маккавейская

  • Третья книга Ездры

Views 69
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books