Бог – Хто Він?

Чи доводилось вам коли-небудь дивитись на нічне небо й запитувати себе: звідки з’явились зірки? Чи виникало у вас питання: хто розфарбував пелюсточки квітки? Чи ви коли- небудь замислювались, звідки взялись ви самі?

Бог - Творець усього існуючого

Бог створив все, що бачать ваші очі. Він - Творець зірок, квітів, сонця, пташок; Він створив і вас. Звідки ми це знаємо? Він Сам сказав нам про це! Тисячі років тому назад чоловік на ім’я Мойсей почув це від Бога і записав почуте в першій книзі Біблії - Буття. Бог багато що відкрив людям, і про все це розповідає Біблія.

Бог не схожий на жодного жителя нашої планети. Ми почали наше існування від нашого народження. Але Біблія говорить нам, що Бог живе вічно! Настане день, коли і ви, і я помремо. Всі смертні. Та Бог не помре ніколи. У Нього немає ні початку, ні кінця.

Як Бог створив усе існуюче?

Чи хотіли ви коли-небудь мати новий годинник? Але одного лише бажання мало. Ми не можемо придбати ту чи іншу річ, просто бажаючи отримати її. Але для Бога все можливе! Біблія говорить, що Бог дав речам існування, лише забажавши, щоб вони з’явились.

Бог Всемогутній - Він створив весь світ: гори, річки і вітри. Бог створив сонце, щоб воно освітлювало і зігрівало землю. Він створив місяць і зірки. Бог створив життя на нашій планеті. Його руки створили дерева, квіти і траву, котрі ростуть на нашій планеті. Він створив птахів, що літають в небі, тварин, що бігають і повзають по землі. Бог створив таке розмаїття тварин і рослин, що і сьогодні люди продовжують відкривати для себе нові види.

Бог створив людину

Але Бог не зупинився на цьому. Він побачив, що на створеній Ним планеті не було ні тварини, ні птаха, ні риби з якими Він міг би спілкуватись. І тоді Бог вирішив створити людину! Перших людей, яких створив Бог, звали Адам і Єва. Кожна людська істота, створена Богом, має душу. У вас також є душа. Це та частина нашого єства, яка “подібна до Бога”. Наша душа невидима. Але, оскільки ми маємо душу, ми можемо говорити з Богом, і Він може говорити з нами. Прочитайте, будь ласка, уривок з Біблії на наступній сторінці, і ви дізнаєтесь більше про те, як Бог створив людину. (Це уривок з книги Буття, з першого розділу, вірші з 26 по 31).

Бог – Хто Він?

Київ: Біблійна ліга, 2001. – 34 с. – (Обери життя.)

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