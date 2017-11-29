Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства - Ричард Бокэм

Бокэм - Иисус глазами очевидцев
Современная библеистика
Уже два столетия ученые заняты поиском исторического Иисуса. Этот поиск начался вместе с современным научно-историческим исследованием Нового Завета. Нередко представляется, что найти исторического Иисуса — важнейшая задача новозаветных штудий.
В поиск вовлечены тысячи ученых: их трудами вышли в свет сотни, если не тысячи, книг, как научных, так и популярных. Интерес к поиску исторического Иисуса то затухает, то вспыхивает вновь. Одни называют этот поиск ложным, бесплодным, или же утверждают, что он уже закончен.
Другие отвергают результаты, достигнутые их предшественниками, и всецело полагаются на новые подходы и методики, которые, по их расчетам, должны принести успех там, где все остальные потерпели поражение. В различных стадиях поиска Иисуса отражаются целые эпохи культурной и религиозной истории западного мира. Отношение к поиску — положительное, отрицательное или неоднозначное — определяет собой целые богословские школы.
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
Ричард Бокэм; [пер. с англ. Н.Холмогоровой]
М.: Эксмо, 2011.- 672с.
ISBN 978-5-699-46401-2
JESUS AND THE EYEWITNESSES
The Gospels as Eyewitness Testimony
Richard Bauckham
William B. Eerdmans Publishing Company
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - Содержание
Таблицы
Предисловие
Сокращения
1 От исторического Иисуса — к Иисусу свидетельств
- Христианская вера и историческое исследование
- Свидетельство очевидцев — ключевая категория
- Новый подход к пониманию евангельских преданий
2 Папий Иерапольский: первые свидетельства об очевидцах
- Папий и его труды
- Папий об очевидцах
- «Живой, остающийся в душе голос»
- Устное предание как исторический источник
3 Имена в евангельских преданиях
- Имена в Евангелиях
- Женщины у креста и у гробницы — названные по именам свидетельницы
- Симон Киринеянин и его сыновья — очевидец и его дети
- Имена исцеленных
- Яркие детали евангельских рассказов — литературный прием или реальные воспоминания?
4 Имена палестинских иудеев
- Новый источник для изучения Евангелий
- О подсчете имен
- Относительная популярность палестинских имен
- Почему некоторые имена были так популярны
- Как отличить одного Симона от другого
- Заключение
5 Двенадцать апостолов
- Значение Двенадцати
- Евангельские списки двенадцати апостолов
- Различия в списках Двенадцати
- Имена и эпитеты двенадцати апостолов
- Примечание о Матфее и Левин
6 Очевидцы «с самого начала»
- «С самого начала»
- Пролог Евангелия от Луки
- Указание на свидетелей жизни Иисуса у Марка
- Указание на свидетелей жизни Иисуса у Иоанна
- Указание на свидетелей–женщин у Луки
- «Александр» Лукиана как свидетельство очевидца
- «Жизнь Плотина» Порфирия как свидетельство очевидца
- Заключение
7 Чьи свидетельства легли в основу самого древнего Евангелия
- Литературный прием «от множественного к единственному»
- Роль апостола Петра у Марка
- Характер апостола Петра у Марка
- Заключение
8 Безымянные персонажи в рассказе Марка о страстях Иисуса
- Герд Тайссен о защитной анонимности
- Анонимные сторонники Иисуса
- Женщина, помазавшая Мессию
- Безымянные персонажи у Марка, названные по именам у Иоанна
- Опять нагой юноша
9 Папий Иерапольский о Марке и Матфее
- Евангелист Марк как переводчик апостола Петра
- Все, что запомнил Петр
- Биографические «анекдоты» Петра
- «Неупорядоченность» Евангелия от Марка
- Марк, Матфей и Иоанн
- Действительно ли в Евангелии от Марка «нет порядка»?
- Евангелие от Марка как проповедь Петра
- Евангелие Петра?
10 Модели устной традиции
- Критика форм
- Критика критики форм
- Скандинавская альтернатива
- Срединный путь?
- Проблемы тройной типологии
- Бейли и Данн об очевидцах
11 Передача преданий об Иисусе
- Свидетельства о формальной передаче преданий у апостола Павла
- Воспоминания о прошлом Иисуса
- «Изолированная» традиция
- Контроль над традицией: заучивание наизусть
- Контроль над преданием: записывание?
12 Анонимная традиция или свидетельство конкретных очевидцев?
- Общины или конкретные люди?
- Анонимные Евангелия?
- Контроль над традицией: Евангелия и очевидцы
- Память индивидуальная и коллективная
13 Память очевидцев
- Как Россини встречался с Бетховеном
- Случай с трупом рыбака
- Событийная память
- Копия или (ре)конструкция?
- Надежность событийной памяти
- Схематизация, нарративизация и осмысление
- Факт и значение факта, прошлое и настоящее
- Воспоминания об Иисусе
- Сценарии и формы воспоминаний
- Особенности интерпретации евангельских событий
- Замечание о свидетельских показаниях в суде
14 Евангелие от Иоанна как свидетельство очевидца
- Любимый ученик, «написавший сие»
- Окончание Евангелия от Иоанна
- Кто «знает» в Ин 21:24?
- Множественное число авторитетного свидетельства
- Прецедент «мы» авторитетного свидетельства у Пророков
15 Свидетельство Любимого Ученика
- Какого рода свидетельство?
- Любимый Ученик и другие свидетели на процессе Бога
- Сравнение с Евангелием от Луки и Деяниями
- Inclusio свидетельства очевидца
- Любимый Ученик как идеальный свидетель и автор
- Любимый Ученик и другие ученики
- Значение «видения» очевидца
- Почему роль Любимого Ученика как основного свидетеля и автора не раскрывается до самого конца Евангелия?
- Аутентичное или псевдоэпиграфическое?
- Свидетель как историк
- Заключение
16 Папий об Иоанне
- Личность Любимого Ученика
- И снова Папий об очевидцах
- Старец Иоанн — ученик Иисуса и долгожитель
- Папий о Евангелии от Иоанна
- Свидетельства Канона Муратори
- Приложение: Папий как источник Евсевия в: Церковная история, 3245–13
17 Поликрат и Ириней об Иоанне
- Поликрат об Иоанне
- Иоанн как иудейский первосвященник
- Ириней об Иоанне
- Был ли автор Евангелия от Иоанна Иоанном, сыном Зеведеевым?
- Отождествление евангелиста Иоанна с Иоанном, сыном Зеведеевым
18 Иисус в свидетельствах очевидцев
- Что такое свидетельство и можно ли ему доверять
- Свидетельство и история
- Поль Рикер о свидетельстве и истории
- Свидетельство и принятие свидетельства
- Свидетельства о холокосте
- Свидетельство о холокосте и евангельское свидетельство
- Форма свидетельства
- Свидетельство как историческая и богословская категория
Примечания
Указатель древних имен
Указатель современных имен
Указатель древних источников
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - Христианская вера и историческое исследование
В начале XXI века поиск исторического Иисуса, особенно в Северной Америке, ведется активнее, чем когда бы то ни было. Свою роль играют здесь как беспрецедентный объем новозаветных исследований, так и характерные особенности американских средств массовой информации. Однако куда более значительно то, что фигура Иисуса, в отличие от более секуляризованных обществ Европы, сохраняет для американской культуры первоочередную значимость: вот почему стремление — не столько богословов или духовных вождей, сколько историков — восстановить действительный облик Иисуса находит столь живой отклик в сердцах верующих, полу-верующих, бывших верующих и тех, кто готов поверить в Иисуса согласно религиозным представлениям. Равнозначен ли «исторический Иисус» — то есть Иисус, которого историки могут реконструировать так же, как любую другую часть истории — фигуре, стоящей в центре христианской веры? Вот вопрос, волнующий и тревожащий как самих ученых, так и тех, кто читает их книги.
С самого начала поиска декларируемая задача — создать портрет Иисуса как исторической личности, используя методы чистой науки, без оглядки на веру и догматы, — вызывала у христианских богословов и верующих немало вопросов и сомнений. Что конкретно понимается под «историческим Иисусом»? Ведь у этого выражения не менее трех значений. Оно может означать Иисуса в его земной жизни — в отличие от того Иисуса, который, согласно вере христиан, вознесен на небеса, ныне живет и правит там, но снова явится на землю в конце мировой истории. В этом смысле «исторический Иисус» не равен Иисусу, о котором знают и которому поклоняются христиане: он — лишь часть его; тем не менее в таком значении эта формулировка вопросов не вызывает.
Однако полное представление об Иисусе в его историческом бытии нам, разумеется, недоступно. Целый мир не вместил бы книг, необходимых, чтобы записать все возможные наблюдения и сведения об Иисусе — как гласит заключительный стих Евангелия от Иоанна. Как и
любой другой исторический персонаж, Иисус, живший в Палестине в I веке новой эры, известен нам лишь по сохранившимся свидетельствам. Следовательно, выражение «исторический Иисус» может означать не историческое бытие Иисуса в целом, а лишь ту его часть, которая нам доступна. Но здесь мы сталкиваемся с важнейшей методологичской проблемой. Для христианской веры земной Иисус, известный нам — это Иисус канонических Евангелий, тот Иисус, каким изображают его Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Разумеется, пределенные трудности связаны с тем, что эти четыре рассказа не во всем совпадают; однако нет сомнений, что Иисус, веру в которого пронесла сквозь столетия церковь, — и есть Иисус, о котором рассказывают Евангелия. Это означает, что христианская вера опирается на эти тексты. Христиане утверждают, что в Евангелиях мы имеем дело с изображением реального Иисуса; поэтому трудно понять, как христианская вера и христианское богословие могут сосуществовать с позицией радикального недоверия к евангельским текстам.
Однако все меняется, когда историк начинает подозревать, что евангельские тексты скрывают от нас реального Иисуса: в лучшем случае — поскольку рассматривают его в свете веры первых христиан, в худшем — потому что по большей части выдумывают собственного Иисуса, ориентируясь на потребности и интересы различных общин древней церкви. В этом случае выражение «исторический Иисус» уже означает не Иисуса Евангелий, но якобы реального Иисуса, заслоненного от нас Евангелиями, того Иисуса, которого должен открыть историк, подвергнув Евангелия безжалостному объективному (или претендующему на объективность) анализу. Важно понять, что перед нами не просто отношение к Евангелиям как к историческому источнику. Речь идет о применении ко всем сторонам евангельских свидетельств методологического скептицизма, с тем, чтобы получить результат, достоверный не потому, что о нем свидетельствуют Евангелия, но потому, что он независимо засвидетельствован исторической наукой. Естественно, в результате таких трудов возникает не один, а множество исторических Иисусов. Среди современных Иисусов на выбор — Иисус Доминика Кроссана, Иисус Маркуса Борга, Иисус Н. Т. (Тома) Райта, Иисус Лейла Эллисона, Иисус Герда Тайссена и еще множество других. Одни историки (в т.ч. из вышеперечисленных) ценят евангельские свидетельства чрезвычайно высоко, другие — чрезвычайно низко; но в том и другом случае результатом их усилий становится Иисус, реконструированный историком, созданный в попытке выйти за рамки Евангелия и создать альтернативу евангельскому рассказу об Иисусе.
2016-12-07
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