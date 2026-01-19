Боришкевич - Слово Твоє – світильник

Бог. Хто Він Такий? - Земне життя Ісуса Христа - Христос у Старому Заповіті - Людина - Біблія - Спасіння - Віра - Каяття, виправдання, народження згори - Святість. Освячення - Духовне зростання християнина - Церква - Види служінь у Церкві - Водне хрещення - Хліболамання - Молитва - Піст - Сповідь - Хрещення Святим Духом - Благовістя - Служіння коштами: пожертви, десятина - Шлюб - Виховання дітей - Божественне уздоровлення - Десять заповідей Божих - Поміркованість - Хто такі душевні, духовні та тілесні люди? - Успіх християнина — що це? - Дари Святого Духа - Анголи - Сатана і його військо - Гріх, його наслідки та вихід із гріховного стану - Релігії, лжевчення, заблудження, окультизм - Обережно, Окультизм! - Біблія про ставлення до бідних - Біблія про ставлення до влади і держави - Християни і субота - Ідолопоклонство - Біблія про небо - Біблія про їжу - Біблія про алкоголь - Свята Ізраїля - Жертви в Старому Заповіті - Єврейські місяці (ходашім), рік - Біблійні міри довжини, відстані, - рідини, об’єму, ваги - Гроші - Біблійні основи. Впевненості - Сенс справжнього християнського життя - Тест на вірність:Випробуй себе! - Люби свою Церкву і покажи свою любов ділами - Воскресіння мертвих - Чи будуть віруючі судимі Богом? - Есхатологія — наука про останній час