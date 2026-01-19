Боришкевич - Слово Твоє – світильник
Ця книга — тепле та щире пастирське слово, звернене до кожного, хто шукає розради та мудрості в Біблії. Степан Боришкевич використовує метафору світильника, щоб показати: Божі істини не просто дають знання, а реально освітлюють шлях, допомагаючи уникати пасток гріха та розчарування. Автор пише доступною мовою, наводячи багато прикладів із життя, що робить складні богословські істини зрозумілими для пересічного читача. Книга надихає на щоденне читання Писання не як обов’язок, а як життєву необхідність для душі. Це надійний духовний посібник для зміцнення віри та знаходження внутрішнього спокою через пізнання Божої волі.
Віктор Боришкевич - Слово Твоє – світильник
Рівне: ПП Дятлик М.С., 2013. – 481 с.
I5ВN 978-617-515-108-2
Віктор Боришкевич - Слово Твоє – світильник – Зміст
Передмова
Бог. Хто Він Такий? - Земне життя Ісуса Христа - Христос у Старому Заповіті - Людина - Біблія - Спасіння - Віра - Каяття, виправдання, народження згори - Святість. Освячення - Духовне зростання християнина - Церква - Види служінь у Церкві - Водне хрещення - Хліболамання - Молитва - Піст - Сповідь - Хрещення Святим Духом - Благовістя - Служіння коштами: пожертви, десятина - Шлюб - Виховання дітей - Божественне уздоровлення - Десять заповідей Божих - Поміркованість - Хто такі душевні, духовні та тілесні люди? - Успіх християнина — що це? - Дари Святого Духа - Анголи - Сатана і його військо - Гріх, його наслідки та вихід із гріховного стану - Релігії, лжевчення, заблудження, окультизм - Обережно, Окультизм! - Біблія про ставлення до бідних - Біблія про ставлення до влади і держави - Християни і субота - Ідолопоклонство - Біблія про небо - Біблія про їжу - Біблія про алкоголь - Свята Ізраїля - Жертви в Старому Заповіті - Єврейські місяці (ходашім), рік - Біблійні міри довжини, відстані, - рідини, об’єму, ваги - Гроші - Біблійні основи. Впевненості - Сенс справжнього християнського життя - Тест на вірність:Випробуй себе! - Люби свою Церкву і покажи свою любов ділами - Воскресіння мертвих - Чи будуть віруючі судимі Богом? - Есхатологія — наука про останній час
Бібліографія
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