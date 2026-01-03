Борисова - Псалтирь - Малая Библия
Борисова Наталия Петровна - Псалтирь — Малая Библия
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2017г. - 480 с.
ISBN 978-5-91041-237-2
Борисова Наталия Петровна - Псалтирь — Малая Библия - Содержание
Об авторе
Предисловие
Введение
I часть. Псалмы 1 и 2
II часть. Заповеди блаженства по Книге Псалтирь
III часть. Песни степеней
IV часть. Изображение Мессии Христа в псалмах 109 и 44
V часть. Богородичная тема в псалмах
VI часть. Некоторые мысли по поводу 118-го псалма
VII часть. Псалмы седмичного круга
VIII часть. Шестопсалмие
IX часть. О структуре Книги Псалтирь
X часть. История богослужебного пения по Священному Писанию
XI часть. Книга Псалтирь в жизни русского народа
No comments yet. Be the first!