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Борисова - Псалтирь - Малая Библия

Борисова - Псалтирь - Малая Библия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Theology

Борисова Наталия Петровна - Псалтирь — Малая Библия

СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2017г. - 480 с.

ISBN 978-5-91041-237-2

Борисова Наталия Петровна - Псалтирь — Малая Библия - Содержание

Об авторе

Предисловие

Введение

  • I часть. Псалмы 1 и 2

  • II часть. Заповеди блаженства по Книге Псалтирь

  • III часть. Песни степеней

  • IV часть. Изображение Мессии Христа в псалмах 109 и 44

  • V часть. Богородичная тема в псалмах

  • VI часть. Некоторые мысли по поводу 118-го псалма

  • VII часть. Псалмы седмичного круга

  • VIII часть. Шестопсалмие

  • IX часть. О структуре Книги Псалтирь

  • X часть. История богослужебного пения по Священному Писанию

  • XI часть. Книга Псалтирь в жизни русского народа

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Added 03.01.2026
Author brat lexmak
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