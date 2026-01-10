Регіна Бретт довгий час вірила, що Бог просто заплющив очі в ту мить, коли вона народилася, і так ніколи й не дізнався про її появу на світ. Виростаючи в сім'ї з одинадцятьма дітьми, вона почувалася «порошинкою», загубленою серед дрібниць. Її шлях був непростим: раннє зловживання алкоголем, материнство-одиначка у 21 рік, пізній шлюб у 40 та виснажлива боротьба з раком у 41. Проте саме ці випробування допомогли їй усвідомити головну істину: Бог ніколи не моргає, Він завжди поруч, навіть у найтемніші часи.

Книга «Бог ніколи не моргає» — це збірка з 50 глибоких і водночас простих життєвих уроків, які народилися з газетної колонки авторки в Огайо та миттєво стали світовим бестселером. Регіна вчить читачів примирятися з минулим, не порівнювати свій шлях із чужим і знаходити силу в кожному дні. Її поради охоплюють усі сфери життя: від духовних питань (можна сердитися на Бога) до цілком практичних (виплачуйте кредити щомісяця) та емоційних (не тримайте вишукану білизну для «особливого випадку», бо сьогодні і є цей випадок).

Ці уроки — як слова містера Джонаса з «Кульбабового вина», що здатні зцілити вразливу душу. Авторка закликає не аналізувати життя, а просто жити ним, дихати, вірити в чудеса та пам'ятати, що життя не перев'язане святковою стрічкою, але воно все одно є безцінним подарунком. Це щира та натхненна книга для кожного, хто шукає підтримки, хоче позбутися заздрощів та образ і нарешті стати «директором власного щастя».

Регіна Бретт — Бог ніколи не моргає - 50 уроків, які змінять твоє життя

Пер. з англ. Наталії Гоїн. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2024. — 276 с.

ISBN 978-617-12-9501-8

Регіна Бретт — Бог ніколи не моргає — Зміст