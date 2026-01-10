Брет - Бог ніколи не моргає
Регіна Бретт довгий час вірила, що Бог просто заплющив очі в ту мить, коли вона народилася, і так ніколи й не дізнався про її появу на світ. Виростаючи в сім'ї з одинадцятьма дітьми, вона почувалася «порошинкою», загубленою серед дрібниць. Її шлях був непростим: раннє зловживання алкоголем, материнство-одиначка у 21 рік, пізній шлюб у 40 та виснажлива боротьба з раком у 41. Проте саме ці випробування допомогли їй усвідомити головну істину: Бог ніколи не моргає, Він завжди поруч, навіть у найтемніші часи.
Книга «Бог ніколи не моргає» — це збірка з 50 глибоких і водночас простих життєвих уроків, які народилися з газетної колонки авторки в Огайо та миттєво стали світовим бестселером. Регіна вчить читачів примирятися з минулим, не порівнювати свій шлях із чужим і знаходити силу в кожному дні. Її поради охоплюють усі сфери життя: від духовних питань (можна сердитися на Бога) до цілком практичних (виплачуйте кредити щомісяця) та емоційних (не тримайте вишукану білизну для «особливого випадку», бо сьогодні і є цей випадок).
Ці уроки — як слова містера Джонаса з «Кульбабового вина», що здатні зцілити вразливу душу. Авторка закликає не аналізувати життя, а просто жити ним, дихати, вірити в чудеса та пам'ятати, що життя не перев'язане святковою стрічкою, але воно все одно є безцінним подарунком. Це щира та натхненна книга для кожного, хто шукає підтримки, хоче позбутися заздрощів та образ і нарешті стати «директором власного щастя».
Регіна Бретт — Бог ніколи не моргає - 50 уроків, які змінять твоє життя
Пер. з англ. Наталії Гоїн. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2024. — 276 с.
ISBN 978-617-12-9501-8
Регіна Бретт — Бог ніколи не моргає — Зміст
Життя несправедливе, та все одно прекрасне
Якщо сумніваєтесь, просто зробіть наступний правильний крок
Життя занадто коротке, щоб марнувати його на образи
Не будьте занадто вимогливими до себе, ми всі не бездоганні
Виплачуйте заборгованість за кредитною карткою щомісяця
Не обов'язково брати гору в кожній суперечці. Поважайте чужу думку
Не плачте наодинці, набагато легше ділити горе з кимось
Ви можете сердитись на Бога, за це Він на вас не образиться
Найважливішим статевим органом є ваш мозок
Бог ніколи не дає нам більше, ніж ми можемо витримати
Примиріться зі своїм минулим, щоб воно не псувало вашого теперішнього життя
Не бійтеся показувати дітям свої сльози
Не порівнюйте себе з іншими людьми. Ви не знаєте, куди веде їхній життєвий шлях
Якщо стосунки мають бути таємними, вам не потрібні такі стосунки
Ви й моргнути не встигнете, як усе може змінитися. Та не хвилюйтеся, Бог ніколи не моргає
Життя занадто коротке, щоб жаліти себе. Будьте зайняті або життям, або помиранням
Ви зможете витримати все, якщо не будете заглядати в майбутнє, а житимете сьогоднішнім днем
Письменник — це той, хто пише. Якщо хочете бути письменником — пишіть
Ніколи не пізно мати щасливе дитинство. Ваше друге дитинство залежить лише від вас
Якщо хочете займатися тим, що любите, не приймайте відповідь «ні»
Запаліть свічки, застеліть гарну постіль, одягніть вишукану білизну. Не тримайте їх для якогось особливого випадку, адже кожен день особливий
Добре підготуйтесь, а тоді просто пливіть за течією
Будьте ексцентричними. Не треба чекати старості, щоб носити фіолетовий одяг
Почніть відкладати 10 % на старість, щойно отримаєте першу зарплатню
Ваше щастя залежить лише від вас, бо лише ви — директор власного щастя
Щоразу, коли трапиться так звана «катастрофа», запитайте себе: «Чи буде це мати для мене хоч якесь значення через п'ять років?»
Завжди обирайте життя
Усім усе прощайте
Нехай вас не хвилює, що про вас думають інші
Час лікує майже всі рани, лиш дайте часу час
Хоч яким поганим чи добрим є зараз ваше життя, все зміниться
Робота не подбає про вас, якщо захворієте, а друзі завжди будуть поряд. Тож цінуйте їх
Вірте в чудеса
Бог просто любить вас, незважаючи на те, що ви зробили чи не зробили
Те, що вас не вбиває, справді робить вас сильнішими
Дожити до старості — набагато кращий варіант. Померти молодим — це виглядає ефектно лише в кіно
У ваших дітей є лише одне дитинство. Зробіть його незабутнім
Читайте псалми. Не має значення ваше віровизнання, адже вони розповідають про всі людські почуття
Щодня виходьте надвір — там на вас чекають чудеса
Якщо зібрати всі наші проблеми докупи і подивитися на чужі, то ми кинемося відбивати свої
Не аналізуйте життя. Живіть теперішнім і віддавайтеся йому на всі сто
Позбудьтеся всього, що вам не подобається, не тішить вас і не дає жодної користі
Урешті-решт значення має лише те, чи ви любили
Заздрість — це марнування часу, у вас уже є все необхідне
Найкраще — попереду
За будь-якого самопочуття вставайте, добре вдягайтесь і йдіть назустріч життю
Дихайте. Це заспокоює розум
Якщо не попросите — не отримаєте
Поступайтеся
Життя не перев'язане стрічкою з бантом, та це все одно подарунок
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