Бруйне - Сибірське чудо - Оповіді про сміливість християн із Чугуївки

Ще донедавна Чугуївка була непримітним містечком Далекого Сходу. Проте невелика група віруючих зробила її символом християнської сміливості перед лицем сліпої ненависті радянської влади до Церкви. Для чугуївських християн ця ненависть не була чимось новим, вони відчували її від самого народження. Багато з них не знали своїх батьків, які стали жертвами жорстоких репресій. Але замордовані батьки залишилися прикладом істинних християн, які за жодних обставин не зреклися своєї віри і нагадують тим, хто вижив, що Біблія говорить про страх, любов і служіння громади.

Сподіваюся, що у багатьох читачів виникне бажання взяти за взірець життя героїв цієї книги та їхній «експеримент єдності». А ще впевнений, що дехто зверне особливу увагу на наслідки подібних рішень.

У книзі йдеться про історичні події, використано справжні імена як друзів, так і ворогів. Перед тим, як узятися до роботи, я багато спілкувався з головними героями книги. Ретельне ведення записів і порівняння розповідей свідків забезпечили достовірність описаних подій.

Оскільки я навмисне обрав тематичний підхід, то тут відсутня чітка хронологія. Теми не завжди можуть мати особливу назву, але вони висвітлюють служіння і боротьбу церкви. Я вирішив, що кращому розумінню сприяє саме низка особистих історій, на тлі яких розгортається діяльність церкви та її противників.

Я волів би написати книжку про кожного члена чугуївської громади зокрема. Вони варті уваги і захоплення, бо піднесли віру і свободу понад власну безпеку.. Разом вони є унікальним зразком єдності і стійкості, який можна порівняти з домашніми церквами Китаю. Я палко молю Господа про те, щоб їхній приклад наслідували у моїй церкві та в усьому світі.

Бруйне Пітер де - Сибірське чудо - Оповіді про сміливість християн із Чугуївки

Пер. з англ. — Черкаси: Смірна, 2004. —178 с.

ISBN 966-7774-36-8

Бруйне Пітер де - Сибірське чудо – Зміст

Передмова брата Андрія

Вступ