Толкование Книги Бытия родилось в церкви и ей же оно адресовано. По этой причине мы хотели бы организовать наше толкование в соответствии со структурой Исповедания веры Объединенной церкви Христа, к которой принадлежит автор данного комментария. Это исповедание построено вокруг двух Божьих призывов:

Бог призвал мир к существованию...

Бог призвал нас в церковь...

Эти два призыва необходимо рассматривать не по отдельности, а вместе. Вместе они подчеркивают, что Бог создал мир, чтобы тот был его миром, и создал особое сообщество, чтобы оно было его свидетелем. Один и тот же Бог обращается с призывом к миру и к особому сообществу. Сотворение и мира, и сообщества верующих происходит через слово; оба были вызваны к существованию словом этого Бога.

Книга Бытия построена вокруг этих призывов:

(а) Быт. 1-11 говорит о том, как Бог призвал мир к существованию, мир, который бы верил в него;

(б) Быт. 12-50 говорит о призвании Богом особого народа, чтобы тот был народом, который верит в него.

В Книге Бытия мы находим размышления об этих двух призывах. Здесь рассматриваются дары, данные в этих призывах, оглашенные в них требования и различные отклики на них.

Уолтер Брюггеман - Бытие

Серия «Толкование»

Пер. с англ. Л. Колкера и П. Валенчука

Черкассы: Коллоквиум, 2013. - 416 стр.

ISBN 978-966-8957-41-3

Уолтер Брюггеман - Бытие - Содержание

Предисловие

Таблица сокращений

Введение

ПРАИСТОРИЯ. {БЫТ. 1, 1 - 11, 29} & ПОЛНОВЛАСТНЫЙ ПРИЗЫВ БОГА 19

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ АВРААМЕ. {БЫТ. 11, 30 - 25, 18} & УСЛЫШАННЫЙ ПРИЗЫВ БОГА 111

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ ИАКОВЕ. {БЫТ. 25, 19 -36, 43} & НЕПОСТИЖИМЫЙ ПРИЗЫВ БОГА

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ ИОСИФЕ. {БЫТ. 37, 1 - 50, 26} & СОКРОВЕННЫЙ ПРИЗЫВ БОГА

Библиография

Библейский указатель

Уолтер Брюггеман - Бытие - Предисловие

Цели настоящего комментария побуждают нас обратиться к приемам толкования, которые выходят за рамки привычного комментария. Конечно же, этот комментарий опирается на богатую традицию истолкования.

Для Книги Бытия эта традиция, пожалуй, представлена наиболее богато среди остальных исследований Ветхого Завета. Мы не ставили своей целью выйти за рамки этих комментариев ни в том, что касается методологии, ни в том, что связано с исторической критикой. Главная задача комментария состоит в том, чтобы приблизить текст и его содержание к современному читателю, укрепив его в вере и вдохновив на служение.

Такая задача побуждает к смелому и творческому поиску. Мы осознаем, что преодоление пропасти между древним и настоящим вовлекает нас в довольно рискованное предприятие. С одной стороны, перед нами встают сложные методологические вопросы, как перейти от прошлого к настоящему, и вообще, допустим ли подобный переход. С другой стороны, нельзя отрицать, что переход этот во многом обусловлен суждением толкователя о нуждах и задачах, которые требует нынешняя ситуация, суждений, неизбежно связанных с личностью толкователя.

Но цели комментария не позволяют нам чрезмерно осторожничать в этом переходе. Следовательно, поставленная цель может привести к истолкованию, которое многим покажется спорным. Однако наша задача - не вынести окончательное суждение о значении текста для современного читателя, но вовлечь его в полное опасностей лавирование между прошлым и настоящим в процессе истолкования. Мы будем говорить о весьма отдаленном от нас периоде времени как о современном нам. Это не главная цель, но мы также попытаемся ее достичь.

Если говорить о проблеме использования языка применительно к Богу (напр, метафоры и местоимения мужского или женского рода), лучшее, что можно сделать - это признать проблему и подойти к ней со всей ответственностью. Филлис Трибл (Phyllis Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, 1978, p. 23, n.5) посвятила много времени этому вопросу и не нашла лучшего выхода, как отказаться вовсе от использования местоимений, относящихся к Богу. Норманн Готтвальд (Norman Gottwald, The Tribes of Yahweh, 1979, pp. 685-89 and especially n. 628), который многому меня научил, использовал местоимения мужского рода в кавычках.

Оба решения могут быть полезны, но ни одно из них не исчерпывает проблемы, о чем знают и Трибл и Готтвальц. Я попытался максимально отказаться от использования местоимений, но все же употреблял их там, где избежать этого было невозможно. Это не говорит о недостатке внимания к вышеназванной проблеме или о том, что предложенное мною решение оптимальное. Самое лучшее решение на сегодняшний день - продолжать размышлять над этим вопросом.

Брюггеман - Пророческое воображение

2018-08-05