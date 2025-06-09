Пророческое воображение - Уолтер Брюггеман

От автора. Книга «Пророческое воображение», впервые увидевшая свет в 1978 году, была моей первой публикацией, в которой я в той или иной степени обрел свой собственный голос учителя в церкви. Многое с той поры переменилось, но при этом основной тезис, мною в то время озвученный, по-прежнему для меня актуален и продолжает определять направление моей работы. Между тем, что я говорил тогда, и тем, что имею сказать сегодня, существует безусловная преемственность. В то же время с тех пор произошли большие изменения. Я хотел бы отметить подобного рода перемены в трех областях. Во-первых, в значительной мере изменились методы и подходы в критическом исследовании Библии. В 1978 году и в годы, ему непосредственно предшествовавшие, библейские исследования определялись исключительно историческим анализом, хотя на горизонте уже появились первые проблески новых подходов. Для исследования пророческих текстов эта приверженность историческому анализу означала восприятие пророческих персоналий через призму предполагаемого исторического контекста и последующую экстраполяцию данного «текста в контексте» в тематику общего характера. Таким образом, практическое применение пророческих текстов в «пророческом служении» достаточно часто означало прямое столкновение с установившимися властями, как, скажем, в случае с Амосом, выступившим против Амасии (Ам. 7, 10-17). Подобный подход, который с высоты нашего положения представляется несколько упрощенческим, безусловно давал основание и санкцию на смелое и дерзновенное служение.

Уолтер Брюггеман - Пророческое воображение

Черкассы: Коллоквиум, 2012.-231 стр.

ISBN 978-966-8957-37-6

Уолтер Брюггеман - Пророческое воображение - Содержание

Глава 1. Альтернативное сообщество Моисея

Разрыв с национальной гордыней и угнетением

Пророческая критика

Пророк побуждает к действию

Глава 2. Царское сознание. Противостояние контркультуре

Изобилие

Жесткая социальная политика

Статичная религия

Глава 3. Пророческая критика и пафос скорби

Глава 4. Пророк вдохновляет, побуждает и ... удивляет

Лишенные надежды

Нет нового начала

Пробиться сквозь отчаяние

Язык удивления

Глава 5. Критика и сострадание Иисуса из Назарета

Рождение Иисуса

Провозглашение царства

Сотрадание

Распятие Иисуса

Политика справедливости и сострадания

Глава 6. Побуждение к действию и удивление в Иисусе из Назарета

Рождение Иисуса

Служение Иисуса

Учения Иисуса

Воскресение Иисуса

Глава 7. Несколько слов о практическом служении

Служение

Дар радикальной веры

Эпилог. Практическое измерение

Уолтер Брюггеман - Пророческое воображение - От автора

В те времена, однако, библеистика пребывала в ожидании, когда будут сформулированы методы, которые выйдут за рамки исторического анализа в его традиционном виде. В частности, социально-научный анализ, замечательным образом предложенный для ветхозаветных исследований Норманом Готтвальдом в 1979 году - спустя год после выхода моей книги - позволил взглянуть на библейские тексты как на высказывания идеологического характера, вызванные конкретными формами социальной активности и социальной политики, социального уполномочивания и социального критицизма, а в равной степени и вызывающие их социальные процессы, настроения и интересы.

Благодаря этим исследованиям пророческие тексты оказываются в более насыщенном контексте взаимодействия социальных факторов, конфликтующих по поводу верного отражения социальной реальности. Таким образом, эти тексты вступают в более тесный контакт с социальными процессами, в рамках которых они появились и в развитие которых они могли внести соответствующий вклад.



Точно так же в рамках критического исследования Ветхого Завета вот-вот должен был появиться риторический анализ с его исследованием генерирующей, конструктивной силы воображения. В 1978 году Филлис Трибл опубликовала книгу «Бог и риторика сексуальности», которая стала определенной отправной точкой в ветхозаветной библеистике для исследования того, каким образом публичная речь (а значит, и текст) порождает альтернативные миры, возникающие или существующие благодаря тому или иному высказыванию.

Со времени первого выхода в свет упомянутой выше книги Трибл произошел настоящий всплеск литературы, посвященной богословскому воображению и, вопреки доминирующим классическим представлениям, признающей воображение вполне законным методом познания. В силу этих новых представлений появилась возможность рассматривать библейские тексты, и в частности пророческие тексты, как поэтические сценарии альтернативной социальной реальности, которые могли привести к прямой конфронтации с устоявшимися, привычными мирами (старый либеральный посыл). Канонический текст как норма для разновозрастного сообщества мог служить также для насаждения и обоснования послушания, которое вовсе не обязательно носит конфронтационный характер, но всего-навсего исходит из иначе воспринимаемого, иначе принимаемого, иначе практикуемого мира (воображение и послушание).

Таким образом, акцент на риторике как на действенном воображении позволил услышать и переосмыслить библейские тексты в качестве создания новой реальности, противоположной реальности существующей с ее утвердившейся властью и отсутствием способности к самокритике.

24/12/2012

