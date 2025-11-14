Бучацьке Євангеліє (далі - БЄ) - пам’ятка ХІІ-ХІІІ ст. старослов’янської мови українсько-східнослов’янської редакції, яка зберігається в Національному музеї у Львові.

Широка наукова й мистецька громадськість познайомилися з манускриптом упродовж 1888-1889 років, коли книжку експоновано на виставці старожитностей у Львові, присвяченій 300-літтю Ставропігійського Успенського братства.

Тривалий час до цього пам’ятка зберігалася в Бучацькому василіянському монастирі. Після зазначеної виставки Євангеліє кілька років залишалося у Ставропігійському музеї, звідки рукопис повернули до Бучача (нині місто - районний центр у Тернопільській обл.). На початку XX ст. пам’ятка належала львівським василіянам - монастирю Св. Онуфрія. У кінці 30-х рр. XX ст. рукопис передано до Музею українського мистецтва (нині - Національний музей у Львові).

Пам’ятку Бучацьким Євангелієм назвав І. Свенціцький, який першим стисло дослідив її з лінгвістичного погляду. Виходячи з дарчого запису на аркуші 19 зв. манускрипту, який він слушно датував XV ст., дослідник зробив припущення, що «книга ся находилась, очивидно [!], в Городищу на полуднє від Христонополя на Бузі...».

Та першим у науковий обіг Бучацьке Євангеліє увів П. В. Владимиров, який датував пам’ятку XIII ст. Багато уваги пам’яткам української мови, які зберігалися в Городищі на Волині, присвятив О. Колесса. Він переконливо довів, що в дарчому записі в Бучацькому Євангелії йдеться про Городище над Бугом, недалеко Белза та Сокаля - історично на південній Волині. О. Колесса здійснив докладне мовознавче дослідження Бучацького Євангелія, яке він іменував Городиським і відніс до XII — XIII ст.

Бучацьке Євангеліє ХІІ-ХІІІ ст.

Відп. ред. В.В. Німчук, підгот. до видання Ю.В. Осінчук. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. (Серія «Пам’ятки української мови»). - 360 с.

ISBN 978-966-489-437-8

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