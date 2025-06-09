У церковних колах часто можна почути нарікання, що «віра занепадає». Попри небувалу досі «душпастирську діяльність», складається враження, що віра багатьох християн «охолола», або, простіше кажучи, «занепала». Йдеться про велику кризу віри не тільки серед мирян, але й серед духовенства.

Занепадові віри, на який так скаржаться особливо в Західній Європі, можна протиставити парадоксальний на перший погляд факт: величезний наплив богословської та передусім духовної літератури, що з кожним роком збільшується на тисячі нових назв і продукується на Заході. Серед цієї літератури є, звісно ж, модні новинки, написані тільки для ринку і здатні протриматись упродовж сезону. Однак є видання багатьох класиків духовної літератури з критичними коментарями та переклади їхніх творів усіма європейськими мовами. Отож сучасний читач має в своєму розпорядженні таке багатство духовних творів, про яке антична людина навіть не мріяла.

Такий достаток літератури можна було б розглядати як небувалий розквіт духовного життя, якби не згаданий занепад віри. Цей наплив книжок, мабуть, треба оцінювати радше як ознаку невпинного пошуку, котрий, очевидно, ніяк не може досягти мети. Мабуть, багато хто читає ці твори, захоплюється мудрістю отців, але в особистому житті нічого не змінює. Певним чином втратився ключ до цієї скарбниці передання. Науковці в такому випадку говорять про розрив передання, в результаті котрого виникла прірва між минулим і сучасним.

Бунге Ґабрієль - Глиняні посудини - Практика особистої молитви за святоотцівською традицією

з нім. пер. С. Матіяш

Львів: Свічадо, 2010, с. 188

серія «Світло Сходу»

ISBN 978-966-395-498-1

Бунге Ґабрієль - Глиняні посудини - Практика особистої молитви за святоотцівською традицією - Зміст

Передмова до нового видання

Вступ «Господи, навчи нас молитись!»

Розділ І «Хто п'є старе вино...»

1. «Що було від початку»

2. «Духовність» і «духовне життя»

3. Діяння і споглядання

4. Псалмоспів - молитва - медитація

Розділ II Місце і час

1. «Коли ж молишся, увійди у свою кімнату»

2. «Поглянь на схід, Єрусалиме!»

3. «Сім разів на день я хвалив Тебе»

4. «Блаженний, хто чуйний»

5. Вони «помолилися з постом»

Розділ III Способи молитви

1. «Молитви й благання з... слізьми»

2. «Моліться без перерви»

3. «Господи, помилуй мене»

4. «Вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я»

5. «Час мовчати і час говорити»

Розділ IV Молитовні жести

1. «Вставайте та моліться»

2. «Підношення рук моїх, як жертва вечірня»

3. «До Тебе, що перебуваєш на небі, звів я очі мої»

4. Він «став на коліна й почав молитися»

5. «Поклонітеся Господеві у святім дворі Його»

6. «...візьме щодня на себе хрест свій»

Закінчення «Скарб у глиняних посудинах»

Додаток: Практичні поради

1. Вибір підхожого місця та його влаштування

2. Часи молитви

3. «Мале богослужения»

4. Способи молитви та молитовні жести

Джерела