Бурмистров - Еврейская философия и каббала

Многие протестантские мистики, члены разнообразных сект и группировок, ожидавших близкого наступления конца времен, обратили тогда свой взор к еврейскому наследию и реальным евреям, жившим среди них в европейских странах. Убежденные в том, что появление царя-мессии, которого ждали евреи, и будет вторым пришествием Христа, многие христиане уверовали, к примеру, в мессианство Шабтая Цви (1626-1676), проповедь которого взбудоражила в 1660-х гг. весь еврейский мир. Живой интерес к еврейскому наследию выражался не только в росте популярности иврита и арамейского языка среди христиан, переводах многочисленных еврейских текстов и т. п., но и в проповедях, призывавших к объединению христиан и иудеев перед лицом общего Спасителя. В результате возник целый пласт «христианских иудеев» и «иудейских христиан» (по терминологии Р.Поупкина), чрезвычайно динамичный и восприимчивый к разного рода мистическим и эсхатологическим идеям. Неудивительно, что в этой среде проявился особенно сильный интерес к мистическим доктринам, в которых искали одновременно крупицы древней мудрости, ключ к тайнам природы и Писания - и пророчества о грядущем конце времен и судьбах человечества. Исключительный интерес к каббале в среде «иудаизированного христианства» привел к существенным изменениям в отношении христиан к «еврейской мудрости»; пожалуй, главную роль здесь сыграло появление в конце XVII в. в Германии антологии латинских переводов каббалистических текстов «Открытая каббала» («Kabbala Denudata»), которая явилась итогом совместной работы целой группы мистически настроенных христиан и евреев. Именно об этой книге и ее влиянии на интеллектуальную жизнь Европы последующих веков и пойдет речь в данной главе.

Христианская каббала важна не только для понимания еврейского вклада в мировую культуру и некоторых характерных черт новоевропейской цивилизации, но и для того, чтобы оценить те изменения, которые произошли в духовном мире европейского еврейства в последние века. Европейцы начали проявлять интерес к каббале примерно тогда же, когда появились первые тексты этой традиции, то есть, уже в XIII в.; в последующие века к еврейской мистике обращались многие христианские богословы и философы, гебраисты и миссионеры. Особый всплеск интереса к каббале произошел в эпоху Ренессанса, когда ее изучали многие известные мыслители-гуманисты и авторитетные деятели церкви. Этот интерес сохранялся и в XVII в., хотя и приобрел в это время несколько иные формы. Знакомство с каббалой оказало существенное влияние не только на отношение христиан к евреям в этот период, но и на собственное мировоззрение многих христианских мыслителей, для которых знакомство с еврейской мистикой стало важным фактом их духовной биографии.

Значимые отличия представлений христианских каббалистов XVII в. от взглядов их предшественников были вызваны не только внутренними процессами, происходившими в христианском мире (в частности, появлением радикальных милленаристских и пиетистских движений), но и распространением новой версии еврейской каббалы, известной как лурианская каббала. Ее возникновение во второй половине XVI в. связано с именем великого цфатского каббалиста Ицхака Лурии и его учеников и последователей (Хаим Виталь, Моше Йона, Исраэль Саруг и т. д.).

Христианская каббала - явление чрезвычайно разнородное, охватывающее десятки различных подходов и позиций. За последние полвека появилось значительное количество научных работ, так или иначе связанных с темой христианской каббалы, однако до сих пор не было предложено ни целостной истории этого феномена, ни общего анализа мировоззрения и методов работы христианских каббалистов. Из-за непроясненности мировоззренческих аспектов христианской каббалы часто становится непонятно, какую вообще нагрузку несет в этом контексте слово «христианская», какое значение имеет здесь термин «каббала» и «иудаизм». Как отмечает Э.Бенц, в XVII в. «часто случалось, что, отправляясь от иудаизма, еврейские каббалисты приближались к христианству, но при этом никогда не доходили до полного признания христианской догматики. И напротив, мысль христианских каббалистов, отправной точкой которой было христианское богословие, часто развивалась в направлении, приводившем к конфликту с традиционным учением их церкви и церковных авторитетов. Таким образом, эзотерические группы евреев и христиан встречались друг с другом в пограничной между этими религиями области». Принимая во внимание эту неопределенность, мы хотели бы, в частности, показать, сколь существенными были отличия мировоззрения христианских каббалистов конца XVII в. от традиционной христианской догматики, каким образом их взгляды оказали влияние на мыслителей последующих веков.

М. : ИФРАН, 2013. - 266 с.

ISBN 978-5-9540-0243-0

Константин Юрьевич Бурмистров - Еврейская философия и каббала. История, проблемы, влияния - Содержание

Введение

I. История еврейской философии: основные этапы и концепции

II. Еврейский мистицизм: историко-философский обзор

III. Графические изображения эманации божественного света в еврейской каббале и их рецепция в европейском эзотеризме

IV. Из истории христианской каббалы в Европе XVII-XVIII вв.: «Открытая каббала» и ее читатели

Примечания

Список использованной литературы

Приложение. Список литературы по еврейской философии и мистике

Summary