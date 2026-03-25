Цегельський - Звідки взялась і що то є євангельська віра?

Книга доктора Лонгина Цегельського «Звідки взялась і що то є євангельська віра?» — це історико-апологетична праця, написана на початку XX століття видатним українським громадсько-політичним діячем і публіцистом. Автор ставить завдання роз’яснити широким верствам українського суспільства суть протестантизму, розвіяти міфи про «чужорідність» євангельського вчення та показати його історичне коріння. Основна ідея твору полягає в тому, що євангельська віра не є новотвором, а є спробою повернення до первісної чистоти християнства Апостольських часів, що ґрунтується виключно на авторитеті Святого Письма.

Содержательна частина книги детально аналізує історію християнської Церкви, фокусуючись на періодах, коли, на думку автора, відбувалося відхилення від євангельських ідеалів. Цегельський послідовно розбирає ключові догматичні розбіжності між католицизмом, православ’ям та протестантизмом, пояснюючи принципи Sola Scriptura (тільки Писання) та Sola Fide (тільки вірою). Автор приділяє значну увагу Реформації в Європі та її впливу на українські землі, підкреслюючи, що пошук живої віри завжди був притаманний українському народові. У книзі глибоко досліджується етичний аспект євангельського вчення — його здатність змінювати життя окремої людини та цілого суспільства через особисте покаяння та моральне оновлення.

Текст написаний у строгому, логічному і водночас просвітницькому стилі, що поєднує богословські роздуми з історичним аналізом. Лонгин Цегельський майстерно використовує мову, зрозумілу як інтелігенції, так і простому читачеві, перетворюючи складні релігійні питання на предмет змістовної дискусії про духовну долю нації. Робота служить фундаментальним ресурсом для вивчення історії релігійної думки в Україні та генезису євангельського руху. Це читання допомагає усвідомити, що євангельська віра — це передусім заклик до особистої відповідальності перед Богом і свідомого вивчення Біблії як єдиного надійного дороговказу в житті.

Д-р Лонгин Цегельський - Звідки взялась і що то є євангельська віра?

Нью Йорк: Перевидано Церквою Християн Віри Євангельської, б.р. – 34 с.

Д-р Лонгин Цегельський - Звідки взялась і що то є євангельська віра? – Зміст

Переднє слово

До Євангелії (Тарас Шевченко)

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ВІРА В УКРАЇНЦІВ