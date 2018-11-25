Задача первой конференции (2007 г.) состояла в том, чтобы обозначить основные аспекты наследия митрополита Антония во всём их разнообразии; вторая (2009 г.) была посвящена рассмотрению антропологических взглядов митрополита Антония. Внимание третьей было сосредоточено на теме Церкви, которая была одной из центральных в жизни, служении и трудах митрополита Антония и чрезвычайно насущной для всех участников, поскольку каждый, являясь частицей Тела Христова, проживает её в своём личном опыте.

23—25 сентября 2011 года в Москве проходила международная конференция, посвященная наследию митрополита Антония, которая стала третьей в ряду конференций, организуемых Фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2013. - 388 с. ISBN 978-5-903898-31-2

Церковь - Богочеловеческое общество - Материалы Третьей международной конференции 23—25 сентября 2011 г. Москва - Содержание

От составителей

Приветствие митрополита Волоколамского Илариона, Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Приветствие митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Приветствие директора Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына В. А. Москвина

ДОКЛАДЫ

Протоиерей Иоанн Ли. От мира к любви?

Протодьякон Пётр Скорер. Община - храм -Царство Небесное

Протоиерей Владимир Архипов. Человек и Богочеловеческое общество

А. Н. Архангельский. Как перевести интеллигента через разрытую дорогу к храму? Новое расцерковление и воцерковляющий опыт митрополита Антония

И. Я. фон Шлиппе. Единство церковной и мирской жизни

К. Каррас. Живая епархия в служении Богу Живому

Дьякон Григорий Геронимус. Учение о Церкви в последних беседах владыки Антония

И. Шмаина-Великанова. Литургия как соучастие: беседы владыки Антония о богослужении

Дьякон Леонид Джалилов. Проповедь в контексте богослужения. Особенности подхода м итрополита Антония

Игумен Пётр (Мещеринов) Одиночочество перед Богом

Б. А. Воскресенский. Душевнобольной в Церкви и обществе

Д. Рубин. Церковь как общество и общество как Церковь: русская и британская перспективы

Н. В. Ликвинцева. Церковь и способность быть живым

А. де Виссер. Митрополит Антоний и...

К. В. Литвинцева. Лексический анализ многозначности и синкретично слова «церковь» в текстах проповедей митрополита Антония

A.Пайман. «Преемственность» в Православной Церкви в беседах, письмах и проповедях митрополита Антония Сурожского

Е. Л. Майданович. От самиздата к электронному архиву митропол ита Антон и я Сурожского

Ф. Е. Василюк. Духовное совладение

B.К. Лосская. Владыка Антоний. Воспоминания юности

Протоиерей Николай Лосский. О митрополите Антонии Блуме

ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ И КРУГЛЫЙ СТОЛ

Единство и разделение. Ведущий группы - протоиерей Владимир Архипов

Духовное совладание. Ведущий группы — Ф. Е. Василюк

Вера и болезнь: психиатрические и психотерапевтические аспекты. Ведущий группы - Б. А. Воскресенский

Церковная ограда и современная медицина. Ведущий группы — иерей Михаил Геронимус

Пережить горе. Ведущий группы - Ф. де Грааф

Может ли ещё молиться современный человек? Ведущий группы - игумен Пётр (Мещеринов)

Мы тащим детей в церковь, отправляем в православные детские лагеря, а потом что? Ведущий группы - протодьякон Пётр Скорер Оцерковление мирской жизни. Как церковный человек может выжить в миру. Ведущий группы - И. Я. фон Шлиппе

Круглый стол: «Церковь, в которую мы верим., и Церковь, в которой мы живём». Ведущий протодьякон Пётр Скорер

Сведения о докладчиках и участниках дискуссионных групп и круглого стола О Фонде «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» Аннотация к видеоматериалам

Церковь - Богочеловеческое общество - Материалы Третьей международной конференции 23—25 сентября 2011 г. Москва - От составителей

В качестве названия конференции была использована вводная часть известного высказывания Владыки о сущности Церкви: «Церковь — Богочеловеческое общество, первым членом которой является Господь Иисус Христос, силой действующей в ней — Святой Дух, (...) в Духе и Сыне мы соединены с Отцом, (...) это общество, в котором вся полнота Святой Троицы нам раскрывается и в котором вся жизнь Святой Троицы, которая есть крестная любовь, действует в каждом из нас и всех нас (...), Церковь охватывает собой всю вселенную».

Сущностный подход к осознанию Церкви вызвал широкий отклик и привлёк к участию в конференции 22 докладчика из России и из-за рубежа. В сборник включены доклады, тексты которых были предоставлены авторами для публикации.

Большой интерес участников вызвала работа в малых группах, в которых дискуссия направлялась опытными ведущими и каждому присутствующему предоставлялась возможность задать вопросы и поделиться своими размышлениями. Тексты дискуссий публикуются в сокращённом виде.

Ёмкость и глубина подхода митрополита Антония нашла отражение в разнообразии поднятых тем, однако объединяло большинство выступлений стремление понять (по выражению одного из докладчиков), «что же можно сделать, чтобы основополагающее свойство Церкви, определяемое присутствием в ней Христа, стало органичным и осознанным в практической жизни прихода и человека». Одним из проявлений этого стремления была отмеченная многими участниками царившая на конференции атмосфера взаимного уважения, доброжелательности, честного и вдумчивого отношения к рассматриваемым проблемам. Объединяющим элементом конференции были совместные молитвы в начале и конце каждого её рабочего дня.

В ходе заседаний были показаны видеофрагменты служб, проповедей и бесед Владыки, работала фотовыставка.

В состав оргкомитета вошли: протоиерей Александр Борисов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Б.А. Воскресенский, Н.В. Ликвинцева, Е.Л. Майданович, А. Пайман, СМ. Панич, Е.Ю. Садовникова, И.К. Соколова-Снегирь, А.И. Шмаина-Великанова.

Духовное наследие митрополита Антония Сурожского - Материалы Первой международной конференции 28-30 сентября 2007 г. Москва