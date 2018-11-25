Церковь - Богочеловеческое общество
23—25 сентября 2011 года в Москве проходила международная конференция, посвященная наследию митрополита Антония, которая стала третьей в ряду конференций, организуемых Фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Задача первой конференции (2007 г.) состояла в том, чтобы обозначить основные аспекты наследия митрополита Антония во всём их разнообразии; вторая (2009 г.) была посвящена рассмотрению антропологических взглядов митрополита Антония. Внимание третьей было сосредоточено на теме Церкви, которая была одной из центральных в жизни, служении и трудах митрополита Антония и чрезвычайно насущной для всех участников, поскольку каждый, являясь частицей Тела Христова, проживает её в своём личном опыте.
Конференция получила благословение Председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона и Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Председателя Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ митрополита Минского и Слуцкого Филарета.
Церковь - Богочеловеческое общество - Материалы Третьей международной конференции 23—25 сентября 2011 г. Москва
М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2013. - 388 с.
ISBN 978-5-903898-31-2
Церковь - Богочеловеческое общество - Материалы Третьей международной конференции 23—25 сентября 2011 г. Москва - Содержание
- От составителей
- Приветствие митрополита Волоколамского Илариона, Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
- Приветствие митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
- Приветствие директора Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына В. А. Москвина
ДОКЛАДЫ
- Протоиерей Иоанн Ли. От мира к любви?
- Протодьякон Пётр Скорер. Община - храм -Царство Небесное
- Протоиерей Владимир Архипов. Человек и Богочеловеческое общество
- А. Н. Архангельский. Как перевести интеллигента через разрытую дорогу к храму? Новое расцерковление и воцерковляющий опыт митрополита Антония
- И. Я. фон Шлиппе. Единство церковной и мирской жизни
- К. Каррас. Живая епархия в служении Богу Живому
- Дьякон Григорий Геронимус. Учение о Церкви в последних беседах владыки Антония
- И. Шмаина-Великанова. Литургия как соучастие: беседы владыки Антония о богослужении
- Дьякон Леонид Джалилов. Проповедь в контексте богослужения. Особенности подхода м итрополита Антония
- Игумен Пётр (Мещеринов) Одиночочество перед Богом
- Б. А. Воскресенский. Душевнобольной в Церкви и обществе
- Д. Рубин. Церковь как общество и общество как Церковь: русская и британская перспективы
- Н. В. Ликвинцева. Церковь и способность быть живым
- А. де Виссер. Митрополит Антоний и...
- К. В. Литвинцева. Лексический анализ многозначности и синкретично слова «церковь» в текстах проповедей митрополита Антония
- A.Пайман. «Преемственность» в Православной Церкви в беседах, письмах и проповедях митрополита Антония Сурожского
- Е. Л. Майданович. От самиздата к электронному архиву митропол ита Антон и я Сурожского
- Ф. Е. Василюк. Духовное совладение
- B.К. Лосская. Владыка Антоний. Воспоминания юности
- Протоиерей Николай Лосский. О митрополите Антонии Блуме
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ И КРУГЛЫЙ СТОЛ
- Единство и разделение. Ведущий группы - протоиерей Владимир Архипов
- Духовное совладание. Ведущий группы — Ф. Е. Василюк
- Вера и болезнь: психиатрические и психотерапевтические аспекты. Ведущий группы - Б. А. Воскресенский
- Церковная ограда и современная медицина. Ведущий группы — иерей Михаил Геронимус
- Пережить горе. Ведущий группы - Ф. де Грааф
- Может ли ещё молиться современный человек? Ведущий группы - игумен Пётр (Мещеринов)
- Мы тащим детей в церковь, отправляем в православные детские лагеря, а потом что? Ведущий группы - протодьякон Пётр Скорер Оцерковление мирской жизни. Как церковный человек может выжить в миру. Ведущий группы - И. Я. фон Шлиппе
- Круглый стол: «Церковь, в которую мы верим., и Церковь, в которой мы живём». Ведущий протодьякон Пётр Скорер
Сведения о докладчиках и участниках дискуссионных групп и круглого стола О Фонде «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» Аннотация к видеоматериалам
Церковь - Богочеловеческое общество - Материалы Третьей международной конференции 23—25 сентября 2011 г. Москва - От составителей
В качестве названия конференции была использована вводная часть известного высказывания Владыки о сущности Церкви: «Церковь — Богочеловеческое общество, первым членом которой является Господь Иисус Христос, силой действующей в ней — Святой Дух, (...) в Духе и Сыне мы соединены с Отцом, (...) это общество, в котором вся полнота Святой Троицы нам раскрывается и в котором вся жизнь Святой Троицы, которая есть крестная любовь, действует в каждом из нас и всех нас (...), Церковь охватывает собой всю вселенную».
Сущностный подход к осознанию Церкви вызвал широкий отклик и привлёк к участию в конференции 22 докладчика из России и из-за рубежа. В сборник включены доклады, тексты которых были предоставлены авторами для публикации.
Большой интерес участников вызвала работа в малых группах, в которых дискуссия направлялась опытными ведущими и каждому присутствующему предоставлялась возможность задать вопросы и поделиться своими размышлениями. Тексты дискуссий публикуются в сокращённом виде.
Ёмкость и глубина подхода митрополита Антония нашла отражение в разнообразии поднятых тем, однако объединяло большинство выступлений стремление понять (по выражению одного из докладчиков), «что же можно сделать, чтобы основополагающее свойство Церкви, определяемое присутствием в ней Христа, стало органичным и осознанным в практической жизни прихода и человека». Одним из проявлений этого стремления была отмеченная многими участниками царившая на конференции атмосфера взаимного уважения, доброжелательности, честного и вдумчивого отношения к рассматриваемым проблемам. Объединяющим элементом конференции были совместные молитвы в начале и конце каждого её рабочего дня.
В ходе заседаний были показаны видеофрагменты служб, проповедей и бесед Владыки, работала фотовыставка.
В состав оргкомитета вошли: протоиерей Александр Борисов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Б.А. Воскресенский, Н.В. Ликвинцева, Е.Л. Майданович, А. Пайман, СМ. Панич, Е.Ю. Садовникова, И.К. Соколова-Снегирь, А.И. Шмаина-Великанова.Духовное наследие митрополита Антония Сурожского - Материалы Первой международной конференции 28-30 сентября 2007 г. Москва
спасибо за книгу.
В формате джвю нет интерактивного оглавления. а в пдф есть, это так было сделано или забыли поставить ?
Слава не при чём тут - видимо, мастер, забыл.
Я вставил с pdf и заменил файл.