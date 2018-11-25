28 — 30 сентября 2007 года в Москве состоялась Первая международная конференция, посвященная осмыслению наследия митрополита Антония Сурожского. Конференция проходила в Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье», которая, вместе с фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», была одним из ее организаторов. В состав оргкомитета вошли Ф. Е. Василюк, С. Н. Дубровина, Н. В. Ликвинцева, Е. Л. Майданович, Е. Ю. Садовникова, Д. Ю. Строцев, Н. А. Струве, А. И. Шмаина-Великанова. Конференция собрала самых разных участников: и тех, кто близко знал Владыку, был его сотрудником, и тех, кто встречал его только через книги; были и такие, кто только благодаря конференции впервые узнал что-то о Владыке. Соответственно, и доклады были очень разнообразны, и каждый выявил свои грани в богатом наследии митрополита Антония. Совместная молитва в начале каждого дня, живое общение в перерывах, заключительная панихида — все это объединило участников конференции, показало, что состоявшаяся встреча отвечала запросам церковного народа: присутствующие ясно выразили надежду на продолжение таких встреч. В рамках конференции состоялась также премьера третьей части фильма о митрополите Антонии «Апостол Любви», имеющей подзаголовок «Встречи в России» (режиссер В. И. Матвеева, Санкт-Петербург). Работала выставка фотографий, которые отразили вехи биографии митрополита Антония и лейтмотив всей его жизни: «быть всем для всех». Выставка печатного материала показала путь текстов митрополита Антония к российскому читателю от самиздатских сборников 1960-х годов до двухтомника «Трудов» (М.: Практика, 2002,2007), последнего на сегодняшний день издания, а также книги на английском языке и многообразие переводов его текстов на многие языки мира. В сборник включены все доклады конференции и материалы круглых столов с минимальной правкой. Список докладчиков и участников помещен в конце сборника. Москва, апрель 2008 г. Духовное наследие митрополита Антония Сурожского Материалы Первой международной конференции 28-30 сентября 2007 г. Москва Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» Москва 2008 г. -391 с. Духовное наследие митрополита Антония Сурожского - Материалы Первой международной конференции 28-30 сентября 2007 г. - Содержание От составителей Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Приветствие митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Приветствие директора Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» В.Л. Москвина Игумен Петр (Мещеринов). Жизнь православного христианина в современном мире (на примере митрополита Антония)

Протоиерей Стефан Хедли. Митрополит Антоний: проповедь евангельской простоты

А. И. Кырлежев. Митрополит Антоний: контекст жизни и служения

Протоиерей Сергий Овсянников. Быть здесь и сейчас

А. И. Шмаина-Великанова. Хесед: о повседневной святости в учении митрополита Антония

Е. В. Белякова. Канонические основы Устава Сурожской епархии

А. Дибо. Митрополит Антоний: наследие к обновлению

Дж. Кроу. Православие в жизни: делание митрополита Антония, священника и епископа, в лондонском соборе, включая личные воспоминания

Д. Ю. Строцев. Богословие дружбы. Опыт встречи с митрополитом Антонием Сурожским

Круглый стол. Контуры учения митрополита Антония

М. Г. Селезнев. Царство Небесное в Евангелии от Матфея. Евангельский текст, народная интерпретация и муки переводчиков

Г. Б. Гутнер. Образ Церкви с точки зрения философии общения

И. Я. фон Шлиппе. Владыка Антоний и секулярное общество

Р. Холдсворт. Бог или мамона - выбор бизнесмена?

А. А. Журавская. Проповеди митрополита Антония Сурожского и курс «история религий»

Б. А. Воскресенский. Духовная жизнь и душевная болезнь (из опыта работы психиатра в общине и в больнице)

Ф. де Грааф. Наследие владыки Антония

Священник Кристофер Хилл. Из опыта служения в хосписе

Ф. Е. Василюк. На расстоянии вытянутой руки (категория понимания у митрополита Антония)

К. В. Харабет. Проблема борьбы с грехом в контексте предупреждения девиантного поведения человека в трудах митрополита Сурожского Антония

Архимандрит Виктор (Мамонтов). Пастырь любви

С. М. Панич. «Другой язык» владыки Антония

А. Пайман. Владыка Антоний, митрополит Сурожский. Анализ подхода к литературному произведению

О. А. Седакова. Язык проповеди, язык проповедника Круглый стол. Опыт встреч Подведение итогов Об авторах и участниках Духовное наследие митрополита Антония Сурожского - Материалы Первой международной конференции 28-30 сентября 2007 г. - Игумен Петр (Мещеринов) - Жизнь православного христианина в современном мире (на примере митрополита Антония)

Митрополит Сурожский Антоний - великий пастырь Православной Церкви XX века. Значение его для современного христианства невозможно переоценить. Немногие имели счастье общаться с ним лицом к лицу; в основном люди читали его проповеди и беседы, слушали радиопередачи и аудиозаписи; в последние два десятилетия стали доступны и видеозаписи бесед Владыки. Отсутствие личного контакта нисколько не являлось помехой к тому, чтобы образ митрополита Антония привлекал к себе сердца; жизнь его становилась образцом для подражания, а слово - руководством к действию. Я хотел бы сегодня порассуждать о том, какие именно характеристические признаки духовного делания митрополита Антония позволяют его пастырству продолжаться в полную силу и после преселения Владыки в небесные обители. Я выделю пять таких признаков.

I. Пастырский опыт митрополита Антония очень отличался от той системы духовничества, которая сложилась в нашей сегодняшней церковной жизни. Владыка был подлинным делателем Жатвы Христовой, но отнюдь не духовником в нашем

традиционном понимании. Кто такой делатель Жатвы Христовой? Тот, кто своей жизнью, делами, молитвой, любовью, болью за людей, сопереживанием им, своим словом (словом -в последнюю очередь, как выражением жизни) свидетельствует о Христе, о том, что Он - важнее, лучше, прекраснее всего на свете, о том, что Он реально входит в нашу жизнь и преображает её. Делатель всегда - друг Жениха [1] ; здесь мало общего с духовничеством в его идеологическом понимании. Теоретически духовничество - такой принцип, когда духовник (а лучше, конечно, «старец») «берёт человека за руку и ведёт ко Христу».

Истинное духовничество проявляется чрезвычайно редко. Как правило, мы видим, что духовник в той или иной мере подменяет собою Христа, вследствие чего духовничество превращается в недостойную игру, ничего общего не имеющую с подлинной духовной жизнью, которая предполагает прежде всего личную ответственность, а не снятие её с себя и вручение её своему духовнику.

Совсем недавно я читал об обстоятельствах того, как в 20-х годах прошлого века один из замечательных писателей Серебряного века, Сергей Николаевич Дурылин, принял священство. Через несколько лет он, под влиянием чрезвычайно тяжёлых для него обстоятельств, вынужден был от своего священства отойти. Его тонкая и нежная душа не понесла многое из того, чем было обставлено в те времена священническое служение. Но ведь стал он пастырем отнюдь не по своей воле, а по благословению двух, ныне причисленных к лику святых, старцев - преп. Анатолия Оптинского и прав. Алексия Мечёва. Странным образом они не разглядели в Сергее Николаевиче, что священство - это «не его», что оно как минимум превышает душевные и физические силы этого хрупкого и сложного человека. Вот яркий пример того, как духовничество, пусть даже совершающееся с наилучшими намерениями и осуществляемое действительными церковными авторитетами, на деле оборачивается псевдомистическим манипулированием людьми; причём то, что это именно манипулирование, никем даже и не осознаётся.

Делатель Жатвы Христовой, каким был митрополит Антоний, совершенно не занимается прямым устроением чьих бы то ни было судеб. Он не берёт никого за руку и не тащит туда, куда он считает нужным. Он, как я уже сказал, именно свидетельствует, показывает, обнаруживает пред всеми: вот - Христос, вот что Он значит в моей жизни; если хотите - идите к Нему, только сами. Вот в этом сами и коренится пастырский метод Владыки, который базируется на глубоком, подлинно евангельском уважении к личности человека, к свободе его нравственного выбора.

К большому сожалению, именно эта, чрезвычайно важная сторона христианства остаётся плохо понимаемой и реализуемой в нашей современной православной действительности. Традиционно в России личность категорически не уважают. Это общее, фундаментальное и, боюсь, неискоренимое до конца времён основание всех наших общественных отношений настроение проникает и в Церковь и, увы, составляет одну из основ нынешней духовнической идеологии и практики. Между тем совершенно очевидно, что никакая христианская жизнь невозможна без понимания того, что Бог не только любит нас (любовь в российском понимании - штука своеобразная; мне приходят на память размышления Пятачка по поводу Слонопо-тама: любит ли тот поросят, и главное - как он их любит...), но и безмерноувожает всякого человека. Осознание этого естественно порождает и ответственность за свою жизнь пред самим собою, Богом и людьми. Только личная, свободная и уважительная к себе ответственность может по-настоящему реализоваться в любовь к Богу и ближнему. Именно это и находят люди у Владыки; пастырство, основанное не на авторитарном духов-ничестве, но на уважении к человеку, даёт великий творческий импульс, который реально приносит и всегда будет приносить добрые плоды.