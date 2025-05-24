Для мене велика честь написати передмову до українського перекладу моєї книжки «Одного разу воїн — воїн назавжди. Як повернутися до звичного життя після бойових дій». Я вдячний видавництву «Наш Формат», Ользі Корнюшиній, PhD, за фаховий переклад та магістру медицини, психотерапевту Олегу Гуковському передусім за те, що звернувся до мене з ідеєю видати цю книжку в Україні, і за подальші корисні консультації.

Хоча українці захищають свій суверенітет від Росії з 2014 року, справедливо сказати, що 24 лютого 2022 року світ прокинувся в новій реальності війни, яку взагалі важко було уявити в сучасну епоху. Оскільки ця книжка вийшла понад десятиліття тому, я запрошую вас, українські читачі, обрати для себе ту інформацію й ті інструменти, які вважаєте корисними, припасувати під свої потреби все, що я написав, і не зважати на те, що не відповідає вашому досвіду. Вважайте це живою роботою, яку ви вільні формувати саме так, як буде найкорисніше для вас.

Я написав цю книжку понад 14 років тому в розпал війни в Іраку та Афганістані, намагаючись допомогти воїнам і членам їхніх сімей зі США та союзних країн під час повернення з зони бойових дій додому. Книжка, яка через розповідь старшого сержанта Майка Шиндлера також висвітлювала досвід США у В’єтнамі, була добре сприйнята спільнотою ветеранів бойових дій. Попри те, що відтоді в діагностиці та лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і черепно мозкової травми відбулися зміни, зокрема у формулюванні діагнозу ПТСР, центральний фокус книжки на досвіді воїнів та інструментах для повернення із зони бойових дій додому зараз як ніколи актуальний. Найважливіші ідеї, які стосуються нормалізації та розуміння фізіології травматичних реакцій, залишаються незамінними для здорового перезавантаження, інтеграції та відновлення.

Чарльз Гоуґ - Одного разу воїн - воїн назавжди

Як повернутися до звичного життя після бойових дій Переклала з англійської Ольга Корнюшина «Наш Формат» · Київ · 2024 334стр

ISBN 978-617-8277-74-1

Чарльз Гоуґ - Одного разу воїн - воїн назавжди - Зміст

Передмова до українського видання

Вступ Перехідний період і реадаптація учасників бойових дій

Як користуватися цією книжкою

Розділ 1 Бойовий стрес і посттравматичний стресовий розлад

Розділ 2 Бойова легка черепно-мозкова травма (лЧМТ/струс мозку)

Розділ 3 Навігація в домашній зоні виконання завдання: вступ до LANDNAV

Розділ 4 L: лайфхаки з виживання. Рефлекси воїна та сон

Розділ 5 А: Приділіть увагу своїм реакціям і регулюйте їх

Розділ 6 N: розкажіть свою історію

Розділ 7 D: справляйтеся зі стресовими ситуаціями

Розділ 8 N: навігація в системі охорони психічного здоров’я

Розділ 9 А: прийняття. Життя з великими втратами та переживання втрат

Розділ 10 Навігаційні стратегії для подружжя, партнерів та родини

Розділ 11 V: візія, голос, спільнота, радість життя, перемога