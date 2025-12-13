Чатроу - Прайор - Церква і культура
Нескінченна, принаймні на перший погляд, кількість книг «експертів» та детальна аналітика, запропонована науковцями з різних культурних питань сьогодення, пропонують багато важливої інформації. Але як зрозуміти, що саме варто читати? Великий обсяг книг з культурної тематики може відлякувати. Численні деталі здатні просто таки заплутати більшість християн, що прагнуть бути вірними в часи, коли культурний ландшафт навколо них не перестає змінюватися. Які книги читати? У кого стане часу прочитати все це? Звідки починати продиратися крізь хащі присутніх проблем?
Ця книга має на меті дати панорамний погляд на «ліс» християнських відповідей на найактуальніші питання, не відкидаючи важливості детальних знімків окремих «дерев» взаємодії з культурою. Або, як ми вказали в підзаголовку, це «інтенсивний курс» з багатьох сучасних питань, що з ними церква стикається сьогодні.
Частина 1 дає основу для розуміння культури (розділ 1) та досліджує, як прочитання біблійної розповіді різними християнськими традиціями вплинуло на їхнє розуміння взаємодії між церквою й культурою (розділ 2). Хоча багато лідерів християнської думки не погоджуються в кількох ключових питаннях (як це продемонструє друга частина книги), чимдалі збільшується кількість тих, хто визнає безпосередній звязок свідчення церкви з тим, що євангеліє робить із нашим характером. Наша свідомість та життєві цілі значною мірою формуються культурою, у якій ми знаходимося: ЗМІ, нашою сім’єю, місцем роботи, школою або церквою, яку ми відвідуємо. Тому, перш ніж звернутися до конкретних питань, у цьому вступному розділі ми запропонуємо кілька початкових роздумів про важливість чесноти й мудрості у взаємодії з культурними викликами, що постають перед нами як віруючими (розділ 3). Однак, якщо церква повинна передчувати прийдешнє Царство, відображаючи відчутними способами святість, справедливість, любов, мир і милосердя нашого Царя, тоді ми не можемо говорити просто в загальних рисах, а натомість повинні братися за актуальні проблеми.
Чатроу, Дж. Д. та Прайор, К. С. - Церква і культура: інтенсивний курс з проблем сучасності
Пер. з англ.: Олена Козинець.
Херсон: Таврійський християнський інститут; X.: Мачулін, 2022. — 388 с.
(Серія «Богословська освіта»).
ISBN 9786-07-8195-617-
Чатроу, Дж. Д. та Прайор, К. С. - Церква і культура - ЗМІСТ
- Подяка
- Вступ. Велика картина
-
ЧАСТИНА ПЕРША. ПОЧИНАЄМО (Теоретичні основи)
- 1. Християнство і культура
- 2. Лінії біблійної історії та взаємодія з культурою
- 3. Взаємодіяти з культурою доброчесно
-
ЧАСТИНА ДРУГА. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (Сфери застосування)
-
4. Сексуальність (Тодд Вілсон, Роберт А. Дж. Ґаньон, Розарія Баттерфілд, Метью Вайнс та ін.)
- Гендер і стать — Майкл Ф. Берд
- Богословська та пасторська відповідь на проблему гендерної дисфорії — Метью Мейсон
- Оцінка гендерної дисфорії з позиції християнської психології — Марк А. Ярхаус та Джулія Садускі
- 5. Гендерні ролі (Венді Алсуп, Тіш Гаррісон Воррен, Овен Страчан, Кейтлін Біті)
-
6. Людське життя та репродуктивні технології
- Запліднення in vitro: за життя — Стівен і Браяна Белл
- Чи є аборт убивством — Кеннет Магнусон
- 7. Імміграція і раса (Волтер Стрікленд II, Ліза Філдз, Рон Міллер, Й. Ліз Донг та Бен Лоув, Джошуа Д. Чатроу)
- 8. Творіння і турбота про нього (Кліматичні зміни, захист тварин, сільське господарство)
- 9. Політика (Консерватизм, Род Дреєр (Варіант Бенедикта), Кайперіанство, Демократія)
- 10. Робота (Євангелізм, мандат творення, розпорядництво, глобальна економіка)
- 11. Мистецтво (Творити заради Бога, сучасне мистецтво, гріховність мистецтва)
-
12. Війна, зброя та смертна кара
- Аргументи проти смертної кари — Метью Арбо
- Смертна кара є біблійною й справедливою — Джо Картер
- Коли війна є справедливою — Брюс Райлі Ешфорд
- 4. Сексуальність (Тодд Вілсон, Роберт А. Дж. Ґаньон, Розарія Баттерфілд, Метью Вайнс та ін.)
-
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. РУХАЮЧИСЬ УПЕРЕД (Висновок і стратегія)
- 13. Взаємодія з культурою, сформована євангелієм
- 14. Творення культури — Енді Крауч
- Алфавітний покажчик
No comments yet. Be the first!