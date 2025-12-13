Чатроу - Прайор - Церква і культура

Нескінченна, принаймні на перший погляд, кількість книг «експертів» та детальна аналітика, запропонована науковцями з різних культурних питань сьогодення, пропонують багато важливої інформації. Але як зрозуміти, що саме варто читати? Великий обсяг книг з культурної тематики може відлякувати. Численні деталі здатні просто таки заплутати більшість християн, що прагнуть бути вірними в часи, коли культурний ландшафт навколо них не перестає змінюватися. Які книги читати? У кого стане часу прочитати все це? Звідки починати продиратися крізь хащі присутніх проблем?

Ця книга має на меті дати панорамний погляд на «ліс» християнських відповідей на найактуальніші питання, не відкидаючи важливості детальних знімків окремих «дерев» взаємодії з культурою. Або, як ми вказали в підзаголовку, це «інтенсивний курс» з багатьох сучасних питань, що з ними церква стикається сьогодні.

Частина 1 дає основу для розуміння культури (розділ 1) та досліджує, як прочитання біблійної розповіді різними християнськими традиціями вплинуло на їхнє розуміння взаємодії між церквою й культурою (розділ 2). Хоча багато лідерів християнської думки не погоджуються в кількох ключових питаннях (як це продемонструє друга частина книги), чимдалі збільшується кількість тих, хто визнає безпосередній звязок свідчення церкви з тим, що євангеліє робить із нашим характером. Наша свідомість та життєві цілі значною мірою формуються культурою, у якій ми знаходимося: ЗМІ, нашою сім’єю, місцем роботи, школою або церквою, яку ми відвідуємо. Тому, перш ніж звернутися до конкретних питань, у цьому вступному розділі ми запропонуємо кілька початкових роздумів про важливість чесноти й мудрості у взаємодії з культурними викликами, що постають перед нами як віруючими (розділ 3). Однак, якщо церква повинна передчувати прийдешнє Царство, відображаючи відчутними способами святість, справедливість, любов, мир і милосердя нашого Царя, тоді ми не можемо говорити просто в загальних рисах, а натомість повинні братися за актуальні проблеми.

Чатроу, Дж. Д. та Прайор, К. С. - Церква і культура: інтенсивний курс з проблем сучасності

Пер. з англ.: Олена Козинець.

Херсон: Таврійський християнський інститут; X.: Мачулін, 2022. — 388 с.

(Серія «Богословська освіта»).

ISBN 9786-07-8195-617-

Чатроу, Дж. Д. та Прайор, К. С. - Церква і культура - ЗМІСТ