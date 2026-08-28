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Чайлдерс - Иное Евангелие

Чайлдерс - Иное Евангелие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, Educational, Religious Studies Atheism

«Иное Евангелие?» Алисы Чайлдерс — исследование современного прогрессивного христианства, выросшее из личного кризиса веры автора. Оказавшись в дискуссионной группе под руководством пастора, ставившего под сомнение историчность библейских событий, авторитет Писания, искупительное значение Креста и необходимость традиционных христианских догматов, Чайлдерс обнаружила, что её собственная вера была глубокой эмоционально, но недостаточно подготовленной интеллектуально. Начав заново исследовать основания христианства, она обращается к Новому Завету, раннехристианским символам веры, трудам отцов Церкви, истории канона и современной апологетике.

Автор сопоставляет то, что называет «историческим христианством», с прогрессивными переосмыслениями Библии, греха, искупления, ада, нравственности и природы Евангелия. Особое внимание уделено деконструкции веры, происхождению прогрессивного движения, достоверности новозаветного текста, свидетельству евангелистов, богодухновенности Писания и заместительному характеру смерти Христа. Чайлдерс стремится показать, что честные сомнения не требуют отказа от ортодоксальной веры: напротив, критическое исследование её исторических и библейских оснований может привести к более зрелому и осмысленному христианскому убеждению.

Чайлдерс Алиса – Иное Евангелие? – В поисках истины: ответ на вызов прогрессивного христианства

Carol Stream, IL: Tyndale Momentum, 2020. – 297 с.
ISBN 978-1-4964-4173-7

Чайлдерс Алиса – Иное Евангелие? – Содержание

  • Примечание автора

  • Предисловие

  1. Кризис веры

    • Всё по-настоящему

    • Крепче, чем прежде

  1. Камешки в моих туфлях

    • Первый камешек

    • Обретая общину

    • Необычные люди

  1. Символы веры, персиковый коблер и Вальтер Бауэр

    • Вера, за которую стоит умереть

    • Записи с занятий

    • Историческое христианство

  1. Исправлять то, что не сломано

    • Злоупотребление властью

    • Небезопасное место для сомнений

    • Нравственные требования исторического христианства

    • Трудности с Библией

    • Мир предлагает более привлекательный выбор

    • Гиперфундаментализм

    • Проблема страдания

    • Детство в христианском пузыре

  1. Христианство другого рода

    • Во что верят прогрессивные христиане?

    • Библия

    • Крест

    • Евангелие

  1. Нет ничего нового под солнцем

    • Пшеница и плевелы

    • Записи с занятий

    • Та же обёртка, другая конфета № 1: сторонники обрезания

    • Та же обёртка, другая конфета № 2: гностики

    • Та же обёртка, другая конфета № 3: маркиониты

  1. Ведь так говорит мне Библия?

    • Записи с занятий

    • Располагаем ли мы точной копией?

    • Как это работает?

    • Свидетельства Нового Завета

    • Моя любимая библейская история, которой нет в Библии

    • У нас только полные ошибок копии?

  1. Было ли это истиной лишь для них?

    • Записи с занятий

    • Были ли авторы Евангелий очевидцами?

    • Вот это неловко

    • Записи с занятий

    • «Спроси меня о чём угодно»

  1. Проблема авторитета

    • Как прогрессивные христиане смотрят на Библию?

    • Ограниченность

    • Субъективность

    • Как Иисус относился к Писанию?

    • Авторитетное

    • Богодухновенное

    • Слово Бога

    • Записи с занятий

    • Каждый должен решить

  1. Ад на земле?

    • Вырвать подругу из адской бездны

    • Любовь побеждает

    • Универсализм: как поступили бы мы

    • Где находится ад?

    • Исправляя заблуждение № 1: люди в аду раскаиваются

    • Исправляя заблуждение № 2: адом правит дьявол

    • Исправляя заблуждение № 3: все получают одинаковое наказание

    • «Неужели мало спасающихся?»

  1. Космическое насилие над ребёнком?

    • Должен ли был Иисус умереть?

    • Искупительная любовь или космическое насилие над ребёнком?

    • Гнев соломенного чучела

    • Ах ты, суч…

    • Божий мальчик для битья?

    • Как поступил бы Иисус?

  1. Восстановление

    • Теперь прочнее, чем прежде

    • Главные строительные детали

    • Безумная красота

    • Потерять всё

  • Благодарности

  • Дополнительные материалы

    • Книги

    • Подкасты

  • Вопросы для обсуждения

  • Об авторе

Views 47
Rating 5.0 / 5
Added 28.08.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 11 hours ago
Благодарю.

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