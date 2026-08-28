Чайлдерс - Иное Евангелие

«Иное Евангелие?» Алисы Чайлдерс — исследование современного прогрессивного христианства, выросшее из личного кризиса веры автора. Оказавшись в дискуссионной группе под руководством пастора, ставившего под сомнение историчность библейских событий, авторитет Писания, искупительное значение Креста и необходимость традиционных христианских догматов, Чайлдерс обнаружила, что её собственная вера была глубокой эмоционально, но недостаточно подготовленной интеллектуально. Начав заново исследовать основания христианства, она обращается к Новому Завету, раннехристианским символам веры, трудам отцов Церкви, истории канона и современной апологетике.

Автор сопоставляет то, что называет «историческим христианством», с прогрессивными переосмыслениями Библии, греха, искупления, ада, нравственности и природы Евангелия. Особое внимание уделено деконструкции веры, происхождению прогрессивного движения, достоверности новозаветного текста, свидетельству евангелистов, богодухновенности Писания и заместительному характеру смерти Христа. Чайлдерс стремится показать, что честные сомнения не требуют отказа от ортодоксальной веры: напротив, критическое исследование её исторических и библейских оснований может привести к более зрелому и осмысленному христианскому убеждению.

Чайлдерс Алиса – Иное Евангелие? – В поисках истины: ответ на вызов прогрессивного христианства

Carol Stream, IL: Tyndale Momentum, 2020. – 297 с.

ISBN 978-1-4964-4173-7

Чайлдерс Алиса – Иное Евангелие? – Содержание

Примечание автора

Предисловие

Кризис веры Всё по-настоящему

Крепче, чем прежде

Камешки в моих туфлях Первый камешек

Обретая общину

Необычные люди

Символы веры, персиковый коблер и Вальтер Бауэр Вера, за которую стоит умереть

Записи с занятий

Историческое христианство

Исправлять то, что не сломано Злоупотребление властью

Небезопасное место для сомнений

Нравственные требования исторического христианства

Трудности с Библией

Мир предлагает более привлекательный выбор

Гиперфундаментализм

Проблема страдания

Детство в христианском пузыре

Христианство другого рода Во что верят прогрессивные христиане?

Библия

Крест

Евангелие

Нет ничего нового под солнцем Пшеница и плевелы

Записи с занятий

Та же обёртка, другая конфета № 1: сторонники обрезания

Та же обёртка, другая конфета № 2: гностики

Та же обёртка, другая конфета № 3: маркиониты

Ведь так говорит мне Библия? Записи с занятий

Располагаем ли мы точной копией?

Как это работает?

Свидетельства Нового Завета

Моя любимая библейская история, которой нет в Библии

У нас только полные ошибок копии?

Было ли это истиной лишь для них? Записи с занятий

Были ли авторы Евангелий очевидцами?

Вот это неловко

Записи с занятий

«Спроси меня о чём угодно»

Проблема авторитета Как прогрессивные христиане смотрят на Библию?

Ограниченность

Субъективность

Как Иисус относился к Писанию?

Авторитетное

Богодухновенное

Слово Бога

Записи с занятий

Каждый должен решить

Ад на земле? Вырвать подругу из адской бездны

Любовь побеждает

Универсализм: как поступили бы мы

Где находится ад?

Исправляя заблуждение № 1: люди в аду раскаиваются

Исправляя заблуждение № 2: адом правит дьявол

Исправляя заблуждение № 3: все получают одинаковое наказание

«Неужели мало спасающихся?»

Космическое насилие над ребёнком? Должен ли был Иисус умереть?

Искупительная любовь или космическое насилие над ребёнком?

Гнев соломенного чучела

Ах ты, суч…

Божий мальчик для битья?

Как поступил бы Иисус?

Восстановление Теперь прочнее, чем прежде

Главные строительные детали

Безумная красота

Потерять всё