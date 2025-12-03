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Чепмен Гері - Кемпбел - П’ять мов любови у дітей

Чепмен Ґері, Рос Кемпбел - П’ять мов любови у дітей
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
«Розслабся». «Це просто супер». «Круто». Часом наші діти розмовляють мовою, яку ми не здатні до кінця зрозуміти. Проте і діти можуть не розуміти того, що ми їм кажемо, отож тоді нам не вдається повною мірою передати свої ідеї. В кожному разі, існує небезпека, що, через неправильне подання власних намірів, ми не зуміємо відповідно виразити любов до наших дітей, що криє у собі найбільшу шкоду, якої можна їм завдати. Чи вміємо розмовляти - й чи розмовляємо - мовою любови своєї дитини?
Кожна дитина має свою головну мову любови, завдяки якій найглибше сприймає батьківську любов. Ця книга навчить вас визначити цю мову і розмовляти нею з дитиною, використовуючи при цьому і чотири інших способи виражати почуття, аби дитина не мала сумнівів у тому, що ви її любите. Як ми згодом переконаємося, щоб наші діти у майбутньому стали зрілими відповідальними людьми, вони мають зростати із переконанням, що їх люблять. Лише любов може навчити дитину ділитися почуттями у дорослому житті.
Книга П’ять мов любови до дітей розкриє перед вами п’ять способів виражати любов і допоможе визначити той, котрий є найважливіший для вашої дитини. Уважно прочитайте ті частини (2-6), у яких описано п’ять мов любови, і ваша дитина користатиме з усіх них. Так, ми знаємо, що ваша дитина найліпше сприймає любов в одному із п’яти виявів, проте решта чотири способи вираження почуття також принесуть їй немалу користь. Крім того, із часом основний вияв любови вашої дитини може змінитися.
Саме з цих міркувань кожну частину про мови любови розпочинатиме висвітлення важливости цього способу вираження почуття для вашої дитини. І навіть якщо там не йтиметься про ту мову, яка є головною для вашої дитини, однак ви навчатиметеся нею послуговуватися. Практикуйте всі п’ять мов - і, будьте певні, дитина відчує вашу любов. Зрозуміло, що насамперед потрібно визначити головну мову любови вашої дитини і навчитися розмовляти нею.

Чепмен Ґері, Рос Кемпбел - П’ять мов любови у дітей

Пер. з англ. Н. Римська
Львів: Свічадо, 2024, 224 с.
ISBN 978-966-938-367-9

Чепмен Ґері, Рос Кемпбел - П’ять мов любови у дітей - Зміст

Вступ: Розмовляти мовою наших дітей
  • Перший розділ ЛЮБОВ - ЦЕ ОСНОВА
  • Другий розділ ПЕРША МОВА ЛЮБОВИ: ФІЗИЧНИЙ ДОТИК
  • Третій розділ ДРУГА МОВА ЛЮБОВИ: СЛОВА УТВЕРДЖЕННЯ
  • Четвертий розділ ТРЕТЯ МОВА ЛЮБОВИ: СПІЛЬНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ
  • П’ятий розділ ЧЕТВЕРТА МОВА ЛЮБОВИ: ПОДАРУНКИ
  • Шостий розділ П’ЯТА МОВА ЛЮБОВИ: СЛУЖІННЯ
  • Сьомий розділ ЯК ВИЯВИТИ ГОЛОВНУ МОВУ ЛЮБОВИ СВОЄЇ ДИТИНИ
  • Восьмий розділ ДИСЦИПЛІНА І МОВИ ЛЮБОВИ
  • Дев’ятий розділ НАВЧАННЯ І МОВИ ЛЮБОВИ
  • Десятий розділ ГНІВ І ЛЮБОВ
  • Одинадцятий розділ МОВИ ЛЮБОВИ У НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ
  • Дванадцятий розділ МОВИ ЛЮБОВИ У ПОДРУЖЖІ
Епілог: МОЖЛИВОСТІ
ПЛАН ДІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ П’ЯТИ МОВ ЛЮБОВИ ЩОДО СВОЇХ ДІТЕЙ
Views 342
Rating 5.0 / 5
Added 03.12.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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