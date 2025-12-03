Чепмен Гері - Кемпбел - П’ять мов любови у дітей
«Розслабся». «Це просто супер». «Круто». Часом наші діти розмовляють мовою, яку ми не здатні до кінця зрозуміти. Проте і діти можуть не розуміти того, що ми їм кажемо, отож тоді нам не вдається повною мірою передати свої ідеї. В кожному разі, існує небезпека, що, через неправильне подання власних намірів, ми не зуміємо відповідно виразити любов до наших дітей, що криє у собі найбільшу шкоду, якої можна їм завдати. Чи вміємо розмовляти - й чи розмовляємо - мовою любови своєї дитини?
Кожна дитина має свою головну мову любови, завдяки якій найглибше сприймає батьківську любов. Ця книга навчить вас визначити цю мову і розмовляти нею з дитиною, використовуючи при цьому і чотири інших способи виражати почуття, аби дитина не мала сумнівів у тому, що ви її любите. Як ми згодом переконаємося, щоб наші діти у майбутньому стали зрілими відповідальними людьми, вони мають зростати із переконанням, що їх люблять. Лише любов може навчити дитину ділитися почуттями у дорослому житті.
Книга П’ять мов любови до дітей розкриє перед вами п’ять способів виражати любов і допоможе визначити той, котрий є найважливіший для вашої дитини. Уважно прочитайте ті частини (2-6), у яких описано п’ять мов любови, і ваша дитина користатиме з усіх них. Так, ми знаємо, що ваша дитина найліпше сприймає любов в одному із п’яти виявів, проте решта чотири способи вираження почуття також принесуть їй немалу користь. Крім того, із часом основний вияв любови вашої дитини може змінитися.
Саме з цих міркувань кожну частину про мови любови розпочинатиме висвітлення важливости цього способу вираження почуття для вашої дитини. І навіть якщо там не йтиметься про ту мову, яка є головною для вашої дитини, однак ви навчатиметеся нею послуговуватися. Практикуйте всі п’ять мов - і, будьте певні, дитина відчує вашу любов. Зрозуміло, що насамперед потрібно визначити головну мову любови вашої дитини і навчитися розмовляти нею.
Чепмен Ґері, Рос Кемпбел - П’ять мов любови у дітей
Пер. з англ. Н. Римська
Львів: Свічадо, 2024, 224 с.
ISBN 978-966-938-367-9
Чепмен Ґері, Рос Кемпбел - П’ять мов любови у дітей - Зміст
Вступ: Розмовляти мовою наших дітей
- Перший розділ ЛЮБОВ - ЦЕ ОСНОВА
- Другий розділ ПЕРША МОВА ЛЮБОВИ: ФІЗИЧНИЙ ДОТИК
- Третій розділ ДРУГА МОВА ЛЮБОВИ: СЛОВА УТВЕРДЖЕННЯ
- Четвертий розділ ТРЕТЯ МОВА ЛЮБОВИ: СПІЛЬНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ
- П’ятий розділ ЧЕТВЕРТА МОВА ЛЮБОВИ: ПОДАРУНКИ
- Шостий розділ П’ЯТА МОВА ЛЮБОВИ: СЛУЖІННЯ
- Сьомий розділ ЯК ВИЯВИТИ ГОЛОВНУ МОВУ ЛЮБОВИ СВОЄЇ ДИТИНИ
- Восьмий розділ ДИСЦИПЛІНА І МОВИ ЛЮБОВИ
- Дев’ятий розділ НАВЧАННЯ І МОВИ ЛЮБОВИ
- Десятий розділ ГНІВ І ЛЮБОВ
- Одинадцятий розділ МОВИ ЛЮБОВИ У НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ
- Дванадцятий розділ МОВИ ЛЮБОВИ У ПОДРУЖЖІ
Епілог: МОЖЛИВОСТІ
ПЛАН ДІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ П’ЯТИ МОВ ЛЮБОВИ ЩОДО СВОЇХ ДІТЕЙ
No comments yet. Be the first!