«Розслабся». «Це просто супер». «Круто». Часом наші діти розмовляють мовою, яку ми не здатні до кінця зрозуміти. Проте і діти можуть не розуміти того, що ми їм кажемо, отож тоді нам не вдається повною мірою передати свої ідеї. В кожному разі, існує небезпека, що, через неправильне подання власних намірів, ми не зуміємо відповідно виразити любов до наших дітей, що криє у собі найбільшу шкоду, якої можна їм завдати. Чи вміємо розмовляти - й чи розмовляємо - мовою любови своєї дитини?

Кожна дитина має свою головну мову любови, завдяки якій найглибше сприймає батьківську любов. Ця книга навчить вас визначити цю мову і розмовляти нею з дитиною, використовуючи при цьому і чотири інших способи виражати почуття, аби дитина не мала сумнівів у тому, що ви її любите. Як ми згодом переконаємося, щоб наші діти у майбутньому стали зрілими відповідальними людьми, вони мають зростати із переконанням, що їх люблять. Лише любов може навчити дитину ділитися почуттями у дорослому житті.

Книга П’ять мов любови до дітей розкриє перед вами п’ять способів виражати любов і допоможе визначити той, котрий є найважливіший для вашої дитини. Уважно прочитайте ті частини (2-6), у яких описано п’ять мов любови, і ваша дитина користатиме з усіх них. Так, ми знаємо, що ваша дитина найліпше сприймає любов в одному із п’яти виявів, проте решта чотири способи вираження почуття також принесуть їй немалу користь. Крім того, із часом основний вияв любови вашої дитини може змінитися.

Саме з цих міркувань кожну частину про мови любови розпочинатиме висвітлення важливости цього способу вираження почуття для вашої дитини. І навіть якщо там не йтиметься про ту мову, яка є головною для вашої дитини, однак ви навчатиметеся нею послуговуватися. Практикуйте всі п’ять мов - і, будьте певні, дитина відчує вашу любов. Зрозуміло, що насамперед потрібно визначити головну мову любови вашої дитини і навчитися розмовляти нею.

Чепмен Ґері, Рос Кемпбел - П’ять мов любови у дітей

Пер. з англ. Н. Римська

Львів: Свічадо, 2024, 224 с.

ISBN 978-966-938-367-9

Чепмен Ґері, Рос Кемпбел - П’ять мов любови у дітей - Зміст

Вступ: Розмовляти мовою наших дітей

Перший розділ ЛЮБОВ - ЦЕ ОСНОВА

Другий розділ ПЕРША МОВА ЛЮБОВИ: ФІЗИЧНИЙ ДОТИК

Третій розділ ДРУГА МОВА ЛЮБОВИ: СЛОВА УТВЕРДЖЕННЯ

Четвертий розділ ТРЕТЯ МОВА ЛЮБОВИ: СПІЛЬНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ

П’ятий розділ ЧЕТВЕРТА МОВА ЛЮБОВИ: ПОДАРУНКИ

Шостий розділ П’ЯТА МОВА ЛЮБОВИ: СЛУЖІННЯ

Сьомий розділ ЯК ВИЯВИТИ ГОЛОВНУ МОВУ ЛЮБОВИ СВОЄЇ ДИТИНИ

Восьмий розділ ДИСЦИПЛІНА І МОВИ ЛЮБОВИ

Дев’ятий розділ НАВЧАННЯ І МОВИ ЛЮБОВИ

Десятий розділ ГНІВ І ЛЮБОВ

Одинадцятий розділ МОВИ ЛЮБОВИ У НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ

Дванадцятий розділ МОВИ ЛЮБОВИ У ПОДРУЖЖІ

Епілог: МОЖЛИВОСТІ

ПЛАН ДІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ П’ЯТИ МОВ ЛЮБОВИ ЩОДО СВОЇХ ДІТЕЙ