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Чепмен Гері - Томас Дженіфер - П'ять мов вибачення

Чепмен Гері - Томас Дженіфер - П'ять мов вибачення
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Ґері Чепмен, Дженіфер Томас - П'ять мов вибачення - Як поводитися правильно з тими, кого любимо

Львів: Свічадо, 2023, 170 с.
ISBN 978-966-938-655-7

Ґері Чепмен, Дженіфер Томас - П'ять мов вибачення - Як поводитися правильно з тими, кого любимо - Зміст

Вступ. Чому це важливо

  • Роздiл 1. Виправлення кривд

  • Розділ 2. «Мені шкода»

  • Розділ 3. «Я був неправий»

  • Розділ 4. «Як я можу виправити ситуацію?»

  • Розділ 5. «Я хочу змінитися»

  • Розділ 6. «Знайдіть вибачення у своєму серці»

  • Розділ 7. Як ви кажете про те, що вам шкода

  • Розділ 8. А що як ви не хочете просити прощення

  • Розділ 9. Вчимося прощати

  • Розділ 10. Зцілення взаємин у вашій сім’ї

  • Розділ 11. Рішення пробачити себе

  • Розділ 12. Щире жалкування і щире прощення

Примітки

Подяка

Профайл мов вибачення

Views 259
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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