Чепмен Гері - Томас Дженіфер - П'ять мов вибачення
Ґері Чепмен, Дженіфер Томас - П'ять мов вибачення - Як поводитися правильно з тими, кого любимо
Львів: Свічадо, 2023, 170 с.
ISBN 978-966-938-655-7
Ґері Чепмен, Дженіфер Томас - П'ять мов вибачення - Як поводитися правильно з тими, кого любимо - Зміст
Вступ. Чому це важливо
Роздiл 1. Виправлення кривд
Розділ 2. «Мені шкода»
Розділ 3. «Я був неправий»
Розділ 4. «Як я можу виправити ситуацію?»
Розділ 5. «Я хочу змінитися»
Розділ 6. «Знайдіть вибачення у своєму серці»
Розділ 7. Як ви кажете про те, що вам шкода
Розділ 8. А що як ви не хочете просити прощення
Розділ 9. Вчимося прощати
Розділ 10. Зцілення взаємин у вашій сім’ї
Розділ 11. Рішення пробачити себе
Розділ 12. Щире жалкування і щире прощення
Примітки
Подяка
Профайл мов вибачення
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