Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Чепмен Гері - Ворден Шеннон - Якби ж ми це знали, перш ніж стати батьками

Чепмен Ґері Д., Шеннон Ворден - Якби ж ми це знали, перш ніж стати батьками
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Чепмен Ґері Д., Шеннон Ворден - Якби ж ми це знали, перш ніж стати батьками

Пер. з англ. О. Гладкий. – Львів : Свічадо, 2022. – 168 с.
ISBN 978-966-938-561-1

Чепмен Ґері Д., Шеннон Ворден - Якби ж ми це знали, перш ніж стати батьками – Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

  • РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Що народження дітей кардинально змінює наш розклад

  • РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Що діти коштують дорого

  • РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Що всі діти різні

  • РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Що привчання до горщика – це не жарти

  • РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Що діти потребують обмежень

  • РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Що емоційне здоров’я дітей не менш важливе, ніж фізичне

  • РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Що наш приклад має великий вплив на дитину

  • РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Що іноді батькам треба просити пробачення

  • РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ. Що соціальні навички не менш важливі, ніж успіхи в навчанні

  • РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ. Що батьки відповідальні за освіту дитини

  • РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ. Що подружжя не зможе жити на автопілоті

  • РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ. Що діти можуть подарувати велику радість

ЕПІЛОГ

ПОДЯКА

ПРИМІТКИ

Views 304
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books