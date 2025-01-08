Пер. з англ. О. Гладкий. – Львів : Свічадо, 2022. – 168 с.

ISBN 978-966-938-561-1

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Що народження дітей кардинально змінює наш розклад

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Що діти коштують дорого

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Що всі діти різні

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Що привчання до горщика – це не жарти

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Що діти потребують обмежень

РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Що емоційне здоров’я дітей не менш важливе, ніж фізичне

РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Що наш приклад має великий вплив на дитину

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Що іноді батькам треба просити пробачення

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ. Що соціальні навички не менш важливі, ніж успіхи в навчанні

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ. Що батьки відповідальні за освіту дитини

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ. Що подружжя не зможе жити на автопілоті