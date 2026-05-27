Черський - Методологія досліджень Нового Завіту
Огляд книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Theology, Educational

Новий Завіт — це свідчення християнської віри та основа європейської культури. Наукова екзегеза не може будуватися на довільному тлумаченні тексту: вона потребує чітких методів, критеріїв та дослідницьких підходів.

Книга послідовно представляє методи аналізу новозавітних текстів: підготовку тексту до дослідження, лінгвістичний, історико-критичний, наративний, риторичний та інтертекстуальний аналіз, а також історію впливу тексту.

о. Януш (Йоаникій) Черський. Методологія досліджень Нового Завіту / переклад з польської Андрія Шкраб’юка. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2017. – 208 с.
ISBN 978-966-2778-69-4

Черський Януш (Йоаникій) – Методологія досліджень Нового Завіту – Содержание

  • Передслово до українського видання

  • Перелік скорочень

  • Передмова

  1. Підготовка тексту до аналізу

    • Текст Нового Завіту

    • Рукописи Нового Завіту

    • Форми тексту Нового Завіту

    • Переклади Нового Завіту

    • Критика тексту Нового Завіту

    • Контекстуальний аналіз

  2. Лінгвістичний аналіз

    • Синтаксичний аналіз

    • Семантичний аналіз

    • Прагматичний аналіз

  3. Історико-критичний аналіз

    • Літературна критика

    • Критика форми

    • Критика традиції

    • Критика редакції

  4. Наративний аналіз

    • Наратив як форма комунікації

    • Автор, наратор, адресат і читач

    • Події, час і простір наративу

    • Методи наративного аналізу

  5. Риторичний аналіз

    • Поняття та функції риторики

    • Єврейська риторика

    • Класична риторика

    • Риторика в інтерпретації Нового Завіту

  6. Інтертекстуальний аналіз

    • Генеза та поняття інтертекстуальності

    • Пратексти Старого Завіту

    • Приклади інтертекстуального аналізу

  7. Історія впливу тексту

    • Теорія рецепції тексту Нового Завіту

    • Критерії методу

    • Приклади застосування

  • Бібліографія

  • Zusammenfassung

