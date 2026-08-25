Четверокнижие Гермеса
«Четверокнижие Гермеса» — средневековый трактат по астрологической и талисманической магии, восходящий к герметической традиции. Сочинение «О пятнадцати звездах» дошло до Европы через арабскую версию, связанную с Машаллахом ибн Атари, а в XIII веке было переведено на латынь под названием Quadripertitus — «Книга о четырех частях», или «Четверокнижие». Эти четыре части посвящены неподвижным звездам, соответствующим им камням и растениям, а также магическим печатям и образам.
Издание объединяет основные варианты этого памятника — «Четверокнижие», «Таблицу пятнадцати звезд», «Книгу Еноха» и «Книгу Сабита», — а также связанные с ним астромагические тексты Средневековья и Возрождения. В сборник включены перечни звезд и их оккультных соответствий из трудов Джона Гауэра, Марсилио Фичино, Камилло Леонарди, Франческо Джорджи и Генриха Корнелия Агриппы; перевод сопровождается комментариями и приложениями по практическому применению традиционной магии пятнадцати неподвижных звезд.
Четверокнижие Гермеса – О пятнадцати звездах, пятнадцати камнях, пятнадцати травах и пятнадцати образах
Пер. с лат. и англ. Анны Блейз. – М.: Thesaurus Deorum, 2026. – 230 с.
ISBN 978-5-6054227-9-2
Четверокнижие Гермеса – Содержание
Предисловие
Четверокнижие Гермеса
Издания и рукописи
Четверокнижие
Пролог
Часть первая. О пятнадцати звездах
Часть вторая. О пятнадцати камнях
Часть третья. О пятнадцати травах
Часть четвертая. О пятнадцати образах и клеймах
Заключение
Схолия
Таблица пятнадцати звезд
Издания и рукописи
Таблица пятнадцати звезд, камней, трав и печатей
Свойства перстней, упорядоченные согласно учению Гермеса
Заключение (из рукописи c. Musaeo 52)
Заключение (из рукописи Trinity O.1.58)
Книга Еноха
Издания и рукописи
Книга Еноха
Книга Сабита
Издания и рукописи
Трактат превосходного философа Сабита о свойствах некоторых звезд и об их соответствиях некоторым камням и травам
Изречение Сабита
Молитва
Заключение
Перечень звезд из поэмы Джона Гауэра «Исповедь влюбленного» (1393 г.)
Перечень звезд из трактата Марсилио Фичино «О жизни» (1489 г.)
Перечень звезд из трактата Камилло Леонарди «Зерцало камней» (1502 г.)
Перечень звезд из трактата Франческо Джорджи «Гармония мира» (1525 г.)
Перечни звезд из «Оккультной философии» Генриха Корнелия Агриппы (1533 г.)
О том, что подчинено [...] неподвижным звездам и их образам
Об образах коренных неподвижных звезд
Приложения
Приложение 1. Практический комментарий к трактату «О пятнадцати звездах»
Разница между значениями неподвижных звезд в прогностике и в талисманической магии
Можно ли изготовить талисман неподвижной звезды без камня?
Неподвижные звезды и планеты: что чем управляет?
Стандартные окуривания
Стандартизованная инвокация неподвижных звезд
Элекции: выбор времени для изготовления талисманов неподвижных звезд
Приложение 2. Эфемериды пятнадцати звезд
Приложение 3. Латинские названия пятнадцати камней
Приложение 4. Латинские названия пятнадцати трав
Приложение 5. Латинские названия дополнительных ингредиентов
Приложение 6. Достоинства планет
Аббревиатуры
Литература
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