«Четверокнижие Гермеса» — средневековый трактат по астрологической и талисманической магии, восходящий к герметической традиции. Сочинение «О пятнадцати звездах» дошло до Европы через арабскую версию, связанную с Машаллахом ибн Атари, а в XIII веке было переведено на латынь под названием Quadripertitus — «Книга о четырех частях», или «Четверокнижие». Эти четыре части посвящены неподвижным звездам, соответствующим им камням и растениям, а также магическим печатям и образам.

Издание объединяет основные варианты этого памятника — «Четверокнижие», «Таблицу пятнадцати звезд», «Книгу Еноха» и «Книгу Сабита», — а также связанные с ним астромагические тексты Средневековья и Возрождения. В сборник включены перечни звезд и их оккультных соответствий из трудов Джона Гауэра, Марсилио Фичино, Камилло Леонарди, Франческо Джорджи и Генриха Корнелия Агриппы; перевод сопровождается комментариями и приложениями по практическому применению традиционной магии пятнадцати неподвижных звезд.

Четверокнижие Гермеса – О пятнадцати звездах, пятнадцати камнях, пятнадцати травах и пятнадцати образах

Пер. с лат. и англ. Анны Блейз. – М.: Thesaurus Deorum, 2026. – 230 с.

ISBN 978-5-6054227-9-2

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