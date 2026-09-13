Райт - Как поддержать мужчину в вашей жизни

Книга Нормана Райта посвящена поддержке мужчины не как набору приемов воздействия на него, а как повседневной практике принятия, уважения, внимательного слушания, укрепления надежды и признания достоинства другого человека. Райт последовательно связывает семейное консультирование с христианской этикой: ободрение должно помогать человеку возрастать, а не делать его зависимым; любовь должна видеть возможности, не отрицая слабостей; поддержка выражается словами, поступками, верностью, телесной близостью, совместной духовной жизнью и молитвой. Уже в первой главе автор делает веру женщины в значимого для нее мужчину центральным образом всей книги.

Композиция книги развивает эту мысль последовательно: от определения поддержки и анализа мужского уныния — к попытке понять мужскую эмоциональность и коммуникацию; далее Райт дает слово самим мужчинам, рассматривает разрушительные формы «помощи», посвящает отдельную главу сексуальности и романтике, сопоставляет свидетельства женщин и мужчин и завершает книгу темой молитвенного ходатайства. Поэтому перед читателем не столько систематическое богословие брака, сколько христианское практическое руководство по душепопечению в близких отношениях, основанное на опыте консультирования, опросах, историях супружеских пар и постоянном обращении к Писанию.

Райт Норман – Как поддержать мужчину в вашей жизни

Пер. с англ. Т. В. Титаровской; отв. ред. А. И. Шапошников; ред. И. А. Дейкун, В. С. Волкова. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2022. — 224 с.

ISBN 978-5-8445-0191-3

Райт Норман – Как поддержать мужчину в вашей жизни – Содержание