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Райт - Как поддержать мужчину в вашей жизни

Райт - Как поддержать мужчину в вашей жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology

Книга Нормана Райта посвящена поддержке мужчины не как набору приемов воздействия на него, а как повседневной практике принятия, уважения, внимательного слушания, укрепления надежды и признания достоинства другого человека. Райт последовательно связывает семейное консультирование с христианской этикой: ободрение должно помогать человеку возрастать, а не делать его зависимым; любовь должна видеть возможности, не отрицая слабостей; поддержка выражается словами, поступками, верностью, телесной близостью, совместной духовной жизнью и молитвой. Уже в первой главе автор делает веру женщины в значимого для нее мужчину центральным образом всей книги.

Композиция книги развивает эту мысль последовательно: от определения поддержки и анализа мужского уныния — к попытке понять мужскую эмоциональность и коммуникацию; далее Райт дает слово самим мужчинам, рассматривает разрушительные формы «помощи», посвящает отдельную главу сексуальности и романтике, сопоставляет свидетельства женщин и мужчин и завершает книгу темой молитвенного ходатайства. Поэтому перед читателем не столько систематическое богословие брака, сколько христианское практическое руководство по душепопечению в близких отношениях, основанное на опыте консультирования, опросах, историях супружеских пар и постоянном обращении к Писанию.

Райт Норман – Как поддержать мужчину в вашей жизни

Пер. с англ. Т. В. Титаровской; отв. ред. А. И. Шапошников; ред. И. А. Дейкун, В. С. Волкова. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2022. — 224 с.
ISBN 978-5-8445-0191-3

Райт Норман – Как поддержать мужчину в вашей жизни – Содержание

  1. Призванная поддерживать своего мужчину

  2. Унылый мужчина — зрелище не из приятных

  3. Чтобы поддерживать мужчину, вы должны понимать его

  4. Рассказывают мужчины

  5. Чего не нужно делать, или худшие ошибки, которые вы можете совершить

  6. Как поддержать своего мужа через секс и романтику

  7. Как женщины поддерживают мужчин — рассказывают женщины

  8. Как женщины поддерживают мужчин — рассказывают мужчины

  9. Сила молящейся женщины

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Added 13.09.2026
Author zealot
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