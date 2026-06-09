Чигінь - Бог діє у війні

Повідомлення з пропозицією записати свідчення до цієї книжки мені надійшло тоді, коли я подумки намагалася зібрати докупи розтрощений війною мій гуманістичний світогляд. Красиві принципи, які раніше здавалися непорушними, не витримали зіткнення з реальністю. Віра в те, що агресію завжди можна перемогти добром, що силу і бійку застосовують тільки «погані», а «хороші» домовляються. Зрештою, що до людей треба ставитися так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе, кривду терпеливо прощати, а замість справедливості проявляти милосердя. Так вчили мене. Так вчила я свого молодшого брата, який уже четвертий рік як «на щиті».

Ця книжка — про те, як залишатися людиною в нелюдських умовах, як віднаходити Бога або навіть буквально приносити Його в Євхаристії туди, де Його, здавалося б, немає. Тут зібрані свідчення капеланів, волонтерів та військових різних конфесій. Бо це «привілей» мирного місця і часу — дискутувати про доктринальні відмінності. На війні все зайве відпадає. На початку повномасштабної війни багато українців шукали відраду в словах Віктора Франкла, Едіт Еґер та інших людей, що пережили геноцид свого народу. Тепер же ми маємо своїх таких людей. Тепер ми можемо самі такими людьми стати.

Чигінь Марія – Бог діє у війні – Реальні історії від капеланів, військових і волонтерів

Упор. М. Чигінь. – Львів : Свічадо, 2026. – 192 с.

ISBN 978-617-8643-34-8 (паперова версія); ISBN 978-617-8600-79-2 (електронна версія)

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