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Чигінь - Бог діє у війні

Чигінь - Бог діє у війні
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, *Biographies Memoirs

Повідомлення з пропозицією записати свідчення до цієї книжки мені надійшло тоді, коли я подумки намагалася зібрати докупи розтрощений війною мій гуманістичний світогляд. Красиві принципи, які раніше здавалися непорушними, не витримали зіткнення з реальністю. Віра в те, що агресію завжди можна перемогти добром, що силу і бійку застосовують тільки «погані», а «хороші» домовляються. Зрештою, що до людей треба ставитися так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе, кривду терпеливо прощати, а замість справедливості проявляти милосердя. Так вчили мене. Так вчила я свого молодшого брата, який уже четвертий рік як «на щиті».

Ця книжка — про те, як залишатися людиною в нелюдських умовах, як віднаходити Бога або навіть буквально приносити Його в Євхаристії туди, де Його, здавалося б, немає. Тут зібрані свідчення капеланів, волонтерів та військових різних конфесій. Бо це «привілей» мирного місця і часу — дискутувати про доктринальні відмінності. На війні все зайве відпадає. На початку повномасштабної війни багато українців шукали відраду в словах Віктора Франкла, Едіт Еґер та інших людей, що пережили геноцид свого народу. Тепер же ми маємо своїх таких людей. Тепер ми можемо самі такими людьми стати.

Чигінь Марія – Бог діє у війні – Реальні історії від капеланів, військових і волонтерів

Упор. М. Чигінь. – Львів : Свічадо, 2026. – 192 с.

ISBN 978-617-8643-34-8 (паперова версія); ISBN 978-617-8600-79-2 (електронна версія)

Чигінь Марія – Бог діє у війні – Зміст

  1. Слово до читача — Марія Чигінь

  2. Кусень пахнючого мила — вл. Степан Сус, єпископ УГКЦ, раніше — військовий капелан

  3. Останнє слово — за Богом — о. Володимир Труш, священник ПЦУ, капелан 100 ОМБр

  4. Чи є Бог на передовій? — с. Неля Куцак, Згромадження Сестер від Ангелів, військовий психолог

  5. «Падре, молись!» — Євген Савченко, пастор ЄХБ, капелан 93 ОМБр «Холодний Яр»

  6. Дві хвилини зустрічі на дорозі — о. Нестор Кизик, УГКЦ, капелан-волонтер 103 ОБрТрО

  7. Реколекції на війні — о. Іван Дяків, РКЦ в Україні, капелан батальйону ТрО

  8. Робити, що можеш — о. Володимир Кирилюк, ректор ВДС Святого Духа, РКЦ, капелан-волонтер

  9. Ми можемо значно більше, ніж думаємо — Олена Мосендз, волонтерка, викладачка УКУ

  10. Капелан у новому форматі — Євген Савченко

  11. Молитва мінометника — Михайло Мартиненко, військовий, Окрема президентська бригада

  12. З весілля — на війну — Євген і Тетяна Малисевичі, капелани 57 ОМПБр

  13. Занурити у Божу присутність — о. Павло Гончарук, єпископ-ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ

  14. Він є з нами в окопах — Олег Мироненко, пастор Менонітської Братської Християнської Церкви, капелан 53 ОМБр

  15. Перебувати у Слові — Павло Дідула, 15 ОБрАР «Чорний ліс»

  16. Бути поруч — о. Валерій Купчак, УГКЦ, капелан 103 ОБрТрО

  17. «Ми приїхали, щоб бути з вами» — Оксана Завадська, місіонерка, волонтерка, опікунка 23 дітей з прифронтових територій

  18. Про війну без романтики — о. Нестор Кизик

  19. Бог діє, а ми показуємо як — Євген і Тетяна Малисевичі

  20. Сила братерства — о. Іван Дяків

  21. Емпатійність — дар від Бога — Олена Погорілець, старша медсестра евакуаційного відділення, 110 ОМБр

  22. Збагнути Божий промисел — о. Андрій Сусол, священник ПЦУ, капелан Сил безпілотних систем

  23. …та інші свідчення (книга містить понад 50 оповідей)

Views 42
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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