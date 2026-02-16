Чорнописький - Життя як воно є
Книга Д. С. Чорнописького «Життя як воно є» — це збірка духовних роздумів та повчальних історій, які через призму християнського світогляду аналізують складні реалії людського буття. Автор не намагається прикрасити дійсність, а чесно говорить про виклики, випробування та моральні дилеми, з якими стикається віруюча людина. Основний акцент зроблено на тому, що справжнє християнство проявляється не у відірваності від світу, а у здатності зберігати вірність біблійним принципам посеред щоденної метушні, несправедливості та побутових труднощів.
У своїх текстах Чорнописький приділяє значну увагу питанням совісті, щирості у стосунках із Богом та важливості внутрішньої трансформації. Він майстерно поєднує біблійні сюжети з прикладами із сучасного життя, показуючи, що людська природа залишається незмінною, а відповіді на найгостріші запитання сучасності вже закладені в Слові Божому. Книга закликає читача до тверезого самоаналізу та відмови від релігійних масок на користь живої, дієвої віри, яка здатна вистояти під тиском обставин.
Автор використовує просту, але глибоку мову, що робить книгу доступною для широкого кола читачів — від молоді до людей похилого віку. «Життя як воно є» служить своєрідним дзеркалом, у якому кожен може побачити свої слабкості, але водночас знайти вказівку на джерело сили — Божу благодать. Це видання нагадує, що кожен день життя є полем для духовного вибору, а вічність будується з наших сьогоднішніх рішень та вчинків.
Рівне: Християнський благодійний видавничий фонд, 1996. – 161 с.
Д. С. Чорнописький – Життя як воно є – Зміст
Атеїсти читають Слово Боже - Баскетболіст у концтаборі - Беріть даремно - Біблія на фронті. - Благовісник ділами. - Бог, люблячим його, дає сон - Бог не буває знеславлений - Божа любов до грішника - Бурях - Важкий характер - Варто продати оленів - Василько і Марійка - Ввічливість - Випадок з пресвітером - Випадок у військовій частині - Випадок у тролейбусі - Ви письмо Христове - Випробувана віра. - Відкрий очі - Відповідно йому - Відрядження - Віра - Вірність - Вісті з-за кордону - Вникай у навчання - В пошуках щастя - Врятовані - Вчений і провідник - Гидке каченя - Гніваючись, не грішіть - «Господи! Коли б Ти був тут, не помер би брат мій...» - Господні шляхи - Дай - Двоє друзів - Де живе Бог? - Де скарб ваш, там і серце ваше - Дивак з університету - Дисципліна любові - Дівчина у перукарні - Для кого ж Біблія? - Добра порада - Дорожіть молитвою - Досліджуйте Писання - Дружина — помічниця - Дружина служителя - Думки про сім’ю - Духовна праця молоді - Журавлі - За що ти любиш? - Зіпсована сіль - Знайомство - Золота обручка - Зрозумій мене - Зустріч з сільськими дівчатами - «І все, що робите, робіть від душі, як для Господа» - Крила віри - Коли підеш в армію - Корисні думки - Кров Ісуса Христа - Любов - Любов матері - Любов’ю служити один одному - Людина і сатана - Людина на смітнику - Мама - Мама - Мамині руки - Мамо, вони співають - Материнська образа - Ми куплені дорогою ціною - Міліціонер сприяв покаянню - Молитва депутата - Молитва матері - Моліться з вірою - Молодий спеціаліст - Мудра жінка - Муха - - На базарі - Навернення - Напередодні свята жнив - На світі таки є справедливість - Натура - Наша вдячність - Наші пахощі - Не бійся, тільки віруй - Не відплачуйте злом за зло - Не збийся з дороги - Не обкрадай Бога - Нехай світить світло ваше - Нехай хто-небудь інший - Не чужий біль - Один з найменших - Одруження - Олені і вовки у тайзі - Особиста зустріч - Особлива людина - Останній наказ батька - Останні слова матері - «Отче наш» - Очі є, а не бачать - О, якщо б я послухав! - Пасхальна ніч - Покаяння - Перед Новим роком і - Переконайся! - Перший віруючий серед односельчан - Плід довгого терпіння - Покайтесь, і віруйте в Євангелію - Почута молитва - Приготуйся до переселення - Приготуйся до переселення - Пробачити — пробачив - Пробуджена совість - Пробудження і Ватікан - Проповідь ділами - Просіть, і дано буде вам - Раб гріха - Робіть добро - Робіть добро всім людям - Своєчасна допомога - Свідчення колишнього розбійника’ - Святкування 1000-ліття хрещення Русі - Священик у метро - Серед добрих і злих людей - Сила Слова Божого - Сільський клуб і Слово Боже - Скажи вчасно - Слова і вчинки - Служіння пастора - Совість, час і швидкість - Сон атеїста - Сон священика - Спокуса - Справжня сповідь - Сторож Грицько - Сусіди - Твій ближній - Тільки по інструкції - Тягар гріха - У мене немає дому - У місячну ніч - У чому полягає щастя? - Холодні душі - Християнська совість - Черстві серцем - Чи боїшся ти смерті? - Чи вмієш ти сваритися? - Чи дякуєш ти за ноги? - Чи дякуєш ти за руки? - Чи потрібен тобі Спаситель? - Чому так сталося? - Чудотворна криниця - Школа і діти - Що ми читаємо і що ми слухаємо? - Що ти даєш Господу? - Що нам дав Бог? - Що про нас чути? - Шукайте і знайдете - Я вільна! - Я все зрозуміла - Я вільний
No comments yet. Be the first!