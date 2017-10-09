Политика исторической справедливости с давних времен стала оружием московских, а затем и российских правителей, ставивших своей главной целью расширение государства. Этот способ увеличения налоговых сборов с податного населения на долгие времена стал тормозом для развития в России торговли, ремесленного, а затем и промышленного производства товарной продукции.

Начиная с великого князя московского Ивана III, все государи были озабочены документальными подтверждениями справедливости своих претензий на западные территории вплоть до Дуная, Тисы и Вислы. Далеко не всегда многочисленным московским войскам удавалось завоевать и удержать новые владения, иногда приходилось отдавать противнику даже то, что уже десятилетия принадлежало России. Но направление экспансии на многолюдный и богатый Запад стало основным вектором развития государства.

Юрий Николаевич Денисов - Россия и Польша: История взаимоотношений в XVII—XX веках

Москва: Флинта, 2013 г. — 608 с.

ISBN 978-5-9765-1340-2

Юрий Николаевич Денисов - Россия и Польша: История взаимоотношений в XVII—XX веках - Содержание

Предисловие

Глава 1. Смутное время русско-польских отношений

Глава 2. Продолжение гражданской войны

Глава 3. Новая Россия и старая Польша

Глава 4. Борьба за Украину

Глава 5. Петр и Август

Глава 6. Эпоха императриц

Глава 7. Два восстания

Глава 8. Бунтующее наследие Польши и Литвы

Глава 9. Крах империй и возрождение Польши

Глава 10. От одной войны к другой

Глава 11. Великая Отечественная война в жизни русских и поляков. Долгий путь к примирению

Заключение

Библиография

Юрий Николаевич Денисов - Россия и Польша: История взаимоотношений в XVII—XX веках - Предисловие

Прежде чем следовать событиям, произошедшим во время правления царя Бориса Федоровича Годунова, необходимо осветить некоторые моменты царствования Федора Ивановича, среди которых важнейшим для понимания последующей истории событием стала смерть царевича Дмитрия.

После смерти царя Ивана IV Грозного власть в государстве при слабоумном сыне его Федоре (1557—1598) перешла к приближенным царским родственникам: его родному дяде Н.Р. Юрьеву, троюродному брату И.Ф. Мстиславскому, шурину Б.Ф. Годунову. Вообще весь ближний царский круг находился в родстве друг с другом. Так, дочь Н.Р. Юрьева была замужем за И.И. Годуновым, Б.Ф. Годунов и Д.И. Шуйский были женаты на дочерях Малюты Скуратова (Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского), Н.Р. Юрьев и И.Ф. Мстиславский были женаты на родных сестрах Ирине и Евдокии Горбатых-Шуйских, В.И. Шуйский первым браком был женат на дочери М.П. Репнина-Оболенского, связанной родственными узами с семьей Н.Р. Юрьева.

В первую очередь эта ближняя Боярская дума должна была в своих интересах избавиться от влияния на жителей столицы последней жены Ивана Грозного Марии Нагой, ее сына — царевича Дмитрия и их родственников. Уже в первую ночь после смерти царя Ивана IV их взяли под стражу, а затем отправили в почетную ссылку в Углич. Князь Богдан Бельский был близок к царю Ивану Грозному, а соответственно и к Нагим, поэтому Никита Захарьин-Юрьев, предполагая свое возвышение при царствующем племяннике, был заинтересован в удалении из Москвы этого пособника двухгодовалого царевича Дмитрия. Московскую чернь возмутили слухами о якобы отравлении князем Бельским царя Ивана IV и о его желании отравить царя Федора. В результате москвичи осадили Кремль, где скрывался их ненавистник. Еще не ставший царем Федор, желавший быть со всеми в мире, вынужден был для успокоения московского люда отправить Богдана Бельского в ссылку в Нижний Новгород. Ситуация в стране была, видимо, очень непростая, так как умственные способности Федора Ивановича были многим известны. По этой причине Россия была разделена между двумя царевичами, претендующими на трон, но тем не менее в Москву прибыли представители от городов и, по словам летописца, стали молить Федора принять царский венец. Федор Иванович венчался на царство только 31 мая 1584 г., спустя почти два с половиной месяца после смерти своего отца.

В августе того же года занедужил Никита Романович Захарьин-Юрьев и уже более не участвовал в политической жизни России до самой своей смерти в 1586 г. А за год до этого был раскрыт заговор против Бориса Годунова, в котором главным заговорщиком объявили князя Ивана Мстиславского. Его сослали в Кирилло-Белозерский монастырь, где он и был пострижен в монахи. Других представителей заговора, в том числе Воротынских и Головиных, разослали по разным городам. Так что за два года были лишены какого-либо влияния в стране трое из основных противников Бориса Годунова, но оставался самый опасный из них — князь Иван Шуйский, обладавший большим влиянием среди москвичей.

Главным средством борьбы за власть Шуйские выбрали возможность развести царя Федора с его женой Ириной, у которых в течение шести лет не было детей. Вполне вероятно, что митрополит Дионисий согласился бы на развод, ссылаясь на прецедент во времена царя Василия III. Вот только царь Федор не захотел расставаться со своей женой, да и Борис Годунов сумел убедить митрополита в бессмысленности развода. Дело в том, что у Ивана, старшего брата царя Федора, умершего еще в 1582 г., тоже не было детей, хотя он был трижды женат. Впоследствии жизнь доказала, что царица Ирина не была бесплодна, так как в 1592 г. родила дочь Феодосию, правда прожившую на свете всего один год.