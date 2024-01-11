Тарас - Анатомия ненависти

Все национальные государства в разное время проходили этап повышенного интереса к своей истории. Это естественно, ведь только знание собственных корней придает нации и государству устойчивость. Сегодня перед беларускими историками стоит вопрос не о переписывании истории, а наоборот — об очищении беларуской истории, и тесно связанных с ней историй Польши, Литвы и Украины, от колоссальных наслоений лжи.

Эта ложь была повсеместно распространена в условиях тотального идеологического террора, когда имперские историки — что царские, что советские — могли говорить и печатать любые выдумки о завоеванных странах, тогда как за правдивое слово о беларуской или польской истории многие ученые поплатились не только своей карьерой, но также свободой и даже жизнью.

Предлагаемая книга посвящена истории русско-польских конфликтов. С давних пор она излагается в России откровенно предвзято. В свою очередь, это связано с тем, что российские историки, как прежние, так и современные, в своем большинстве проповедуют великодержавные и шовинистические концепции. Почитайте, например, сочинения Михаила Мельтюхова, Юрия Мухина, Александра Широкорада или Ирины Михутиной. Сказать, что их авторы — махровые русские шовинисты, значит, ничего не сказать. Тут нужны какие-то иные эпитеты, более жгучие.

При чем здесь Беларусь? При том, что географическое положение между Россией и Польшей всегда делало беларусов не только заложниками, но и активными участниками любых конфликтов между этими двумя державами.

Книга начинается с рассказа о Великой Северной войне 1700— 1721 гг., причинившей огромные бедствия народам Речи Посполитой, а завершается эпохой торжества сталинизма в Польше. При этом я уделил наибольшее внимание следующим историческим событиям: разделам Речи Посполитой в XVIII веке; национально-освободительному движению поляков и литвинов в XIX веке; вооруженной борьбе большевиков с возрожденной Польшей в 1919—1920 годы; нападению СССР на Польшу в сентябре 1939 года.

Сразу могу сказать, что история отношений между русскими и поляками в период с 1700 года и по сей день, это история взаимного антагонизма в широком диапазоне оттенков: начиная от обоюдных насмешек и кончая взаимной лютой ненавистью. Причин для такой неприязни много. Собственно, рассмотрению их и посвящена данная работа. Но прежде, чем излагать конкретные исторические факты, считаю нужным обратить внимание читателей на фундаментальные основы подобного негативизма.

Общеизвестно, что одной из базовых идей марксизма является тезис о том, что «бытие определяет сознание». Иначе говоря, марксисты всегда и везде придавали решающую роль социуму, общественным отношениям, классовой психологии, колоссально недооценивая (или вообще отвергая) значение врожденных (биогенетических) факторов. В СССР такой подход в наибольшей степени выразился в общественных науках, в том числе в истории.

Однако исследования генетиков, проведенные за последние 20-30 лет в различных регионах мира, убедительно доказали ограниченность и неполноценность марксистского подхода к анализу общественных явлений, учитывающего только экономические и социологические факторы.

Эти исследования, в том числе российских ученых, позволили по-новому взглянуть на европейскую историю*. Многие политические события, а также социально-психологические особенности народов Европы в настоящее время объясняются именно генетическими факторами, ранее остававшимися скрытыми от историков. С высоты сегодняшних знаний отчетливо видно, что генетическое родство и генетический антагонизм этносов являлись (и продолжают являться!) важными движущими силами международных отношений в феодальной и буржуазной Европе. Генетические карты этносов, созданные учеными в самые последние годы, открыли новый, пока еще непривычный для всех угол зрения на многочисленные войны и политические союзы.

Так, именно врожденные (генетические) различия в решающей мере способствовали традиционному неприятию московитами (впоследствии русскими) европейского образа жизни, европейской культуры, католицизма, униатства и протестантства, их ненависть к Великому княжеству Литовскому, Господину Великому Новгороду, Ливонии, Польскому королевству. И напротив, огромную любовь к Востоку и азиатским традициям. Приведу в этой связи лишь один микроскопический пример из современной эпохи: на территории РСФСР в 50-е и 60-е годы XX века пользовались колоссальной популярностью индийские кинофильмы, отвергавшиеся зрителями во всех странах Европы, а также в советских республиках Прибалтики.

Для генетического анализа этносов ученые используют метод се-квенирования (прочтения по буквам генетического кода) митохон-дриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы человека.

Митохондриальная ДНК передается неизменной по женской линии из поколения в поколение с тех незапамятных времен (около 8 миллионов лет тому назад), когда прародительница человечества Ева слезла с дерева в Восточной Африке. А Y-хромосома имеется только у мужчин и тоже практически без изменений передается мужскому потомству. Все остальные хромосомы при передаче от отца и матери их детям тасуются природой, словно колода карт перед раздачей. В отличие от косвенных признаков (черт лица, цвета глаз и волос, пропорций тела), секвенирование (определение последовательного ряда) митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы точно свидетельствует о степени родства людей. Именно такой метод применяют в настоящее время судебно-медицинские эксперты при рассмотрении дел об установлении подлинного отцовства.

Сразу подчеркну, что результаты генетических исследований генофонда русского народа и соседних этносов будут усваиваться очень медленно, ибо они опровергают ВСЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на этот счет, господствующие в России и других бывших союзных республиках, сводят их к уровню ненаучных мифов. Принципиально новые выводы требуется не столько понять (с этим дело обстоит достаточно просто), сколько принять. Другими словами, к ним надо привыкнуть.

Вот что установили российские генетики. Они доказали, что русский этнос (т.е. русская часть населения России) на 85—90% состоит из славянизированных финнов (потомков племен весь, меря, ме-щера, мокша, мордва, мурома, нарова, пермь, печора), из потомков тюрок (татар, булгар, башкир и прочих), а также из смеси тех и других. Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими людьми и финскими народностями (вепсами, марийцами, мордвинами и пр.), ныне проживающими на территории России, равно 2—3 единицам. Проще говоря, генетически они идентичны (Впрочем, историкам, не ослепленным идеями типа «святая Русь — соборная славянская держава», все это прекрасно известно без всякой генетики. См., например, книги В. Б. Белинского «Страна Моксель» (1998 г.); А.А. Бычкова «Московия: Легенды и мифы» (2005 г.); А.А. Бушкова «Чингисхан. Неизвестная Азия» (2007 г.) и ряд других.).

Финны и тюрки — не индоевропейцы. А поляки и беларусы, в отличие от русских, генетически представляют собой один и тот же этнос, который возник в результате смешения западных балтов со славянами. Балты и славяне являются индоевропейцами. Таким образом, истина заключается в том, что русские (с одной стороны), беларусы и поляки (с другой стороны) этнически — разные народы, антропологически — разные расы.

«Чистых» славян, по данным генетиков, в огромной России не более 6—8%, и все они — обрусевшие потомки беларусов, поляков, украинцев, болгар, сербов, словаков, чехов. А генетические «паспорта» поляков и беларусов настолько близки, что практически невозможно найти в генах отличий между потомками пруссов и кривичей, дайнова и ятвягов, мазуров и дреговичей.

Именно факт этнической общности поляков и беларусов объясняет, в частности, создание Речи Посполитой. Беларуский историк Вацлав Ластовский отметил в своей «Краткой истории Беларуси», изданной в 1910 году, что за полтора века десять раз (!) начинались переговоры о создании союзного государства беларусов и поляков: в 1401, 1413, 1438, 1451, 1499, 1501, 1563, 1564, 1566, 1567 годах-и на одиннадцатый раз завершились учреждением в 1569 году Республики Обоих Народов — Речи Посполитой. Откуда такая настойчивость? Очевидно: только из ощущения этнической общности.

А вот украинцы не ощущали в себе близости к полякам и со временем вступили в полную конфронтацию с ними. Анализ ДНК показал, что современные восточные украинцы близки русским. Украинцы же западной и центральной частей страны представляют собой смешение славян (древлян, дулебов, полян, сиверян, тиверцев, хорватов) с сарматскими племенами (Сарматы — ираноязычные племена, расселившиеся в течение семи веков (с 3-го века до н.э. по 4-й век н.э.) на огромном пространстве от Тобола до Дуная. Сарматы постепенно разделились на кочевников и земледельцев. В «Советской Исторической Энциклопедии» (том 12, с. 559) сказано: «на юге нашей страны сарматы в раннем средневековье смешались со славянскими, северокавказскими и тюркоязычными племенами». Напомню также, что исторической родиной славян ученые считают территорию от рек Эльба и Одер на Западе до Вислы, Буга и Днепра на Востоке. Восточнее жили балты и сарматы (предки беларусов и украинцев), еще восточнее — финские и тюркские племена, из которых постепенно сформировался современный русский этнос. — Авт.). Что касается антропологии, то им присущи широкие скулы, смуглая кожа, темные волосы и карие либо черные глаза, тогда как у русских средние и узкие скулы, белая кожа, светлые волосы (русые, шатены) и светлые глаза (серые, голубые, зеленые).

Научные исследования генетиков и антропологов в пух и прах разгромили популярный миф о том, что русские, беларусы и украинцы якобы «родные братья-славяне». Славянами являются только беларусы и украинцы, причем не восточными (таковых в природе не существует), а просто славянами. Генетически и антропологически они близки полякам и словакам (беларусы), болгарам и сербам (украинцы). Кто действительно «прямая родня» русским, так это вепсы, коми-зыряне, марийцы, мордвины, тогда как нынешние финны и эстонцы им двоюродные братья. Понятно, что подобные заявления современному русскому человеку кажутся шокирующими (достаточно вспомнить популярные в России анекдоты о «горячих эстонских парнях»).

Генетики поставили, наконец, точку в давних спорах о «славянских корнях русских»: ничего от славян в русских нет. Есть только околославянский русский язык, возникший из местных финских и тюркских языков на основе церковнославянской (то есть староболгарской) грамматики, однако в нем до 75—80% неславянской лексики (финской и татарской), именно поэтому русский человек не понимает славянских языков.

Лишь невежественный человек, ничего не смыслящий в языкознании, может говорить, например, что «беларуский и русский языки — практически близнецы». Лексические совпадения беларуского и русского языков не превышают 25—30% (включая фрагменты упомянутой татарской лексики), тогда как с польским языком беларуская лексика совпадает на 60—70%. Беларус без переводчика понимает польский, словацкий, украинский языки, а вот русский человек без переводчика беларускую речь не понимает, как, впрочем, и любой другой славянский язык.

Все это в новом свете освещает проблемы взаимоотношений Московского государства с соседями. Объединение балтов, славян и потомков сарматов оформилось в XIV веке в виде Великого княжества Литовского, Русского и Же-мойтского. Напомню, что древняя Литва — предшественница нынешней Беларуси, Русь (точнее, Киевское княжество) — предок нынешней Украины, а на месте староства Жемойтского позже возникла современная Лиетува.

Московия, историческим «сердцем» которой была Владимиро-Суздальская земля, первоначально объединила финские племена, а затем и тюркские. Свыше 250 лет она входила в состав Золотой Орды в качестве одного из окраинных улусов. Но постепенно Московия вышла в Орде на первые роли и назвала себя Русью, присвоив название Великого княжества Киевского, на которое не имела никакого исторического права.

Более того, эту новоявленную финно-тюркскую «Русь» христианская церковь средневековой Московии (церковь несторианского толка) назвала «Святой Русью», тогда как истинных славян Киевской Земли презрительно обозвала «окраинцами» — по отношению к Москве, ставшей в ее собственных глазах мистическим «центром земли» («Третьим Римом»). В действительности нет ничего общего у московитов с исконными русскими, жителями Киевской Руси, а у московской церкви, подчинявшейся великим князьям (светской власти) — мало общего с церковью, существовавшей в Киеве и подчинявшейся патриарху Константинополя (власти духовной).

Кстати говоря, западная цивилизация (в том числе Византийская) отрицает возвеличивание монарха в ранг «бога на земле». А идеология Московии на этом постулате базировалась. Начиная с Ивана III, правившего в 1462-1505 гг., московские государи появились в росписях храмов как равные Христу. Даже Бориса Годунова изобразили на церковных фресках, правда, после его смерти эти изображения быстро сбили.

Таким образом, многовековое противоборство Великого княжества Литовского и Польского королевства — с одной стороны, и Московского царства — с другой, это противоборство разных этносов, обладавших разной ментальностью. То же самое можно сказать о постоянной вражде между Речью Посполитой и Российской империей, между Польской республикой и СССР.

Анатолий Ефимович Тарас - Анатомия ненависти - Русско-польские конфликты в XVIII-XX вв.

А. Е. Тарас. - Минск.; Харвест, 2012. — 832 с: илл.

Серия «Неизвестные войны»

ISBN 978-985-16-1774-2

Анатолий Ефимович Тарас - Анатомия ненависти - Русско-польские конфликты в XVIII-XX вв. - Содержание

Предисловие автора

ЧАСТЬ I. ГИБЕЛЬ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В XVIII ВЕКЕ

Глава 1. ШТЫКИ КАК ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПОЛИТИКИ

БОРЬБА ЗА ПРЕСТОЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1696-97 гг.)

ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721 гг.)

ВОЙНА ЗА ТРОН РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1733-1735 гг.)

Глава 2. ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Речь Послолитая в середине XVIII века

Король Август IV (Станислав Понятовский)

Барская конфедерация и гражданская война

«Колиивщина» — восстание Железняка и Гонты (май — июль 1768 г.)

Екатерина II и «польский вопрос»

Поход Суворова против конфедератов

Суворов, Дюмурье и Огинский

Сражение за Краков (февраль 1772 г.)

Сговор трех монархов о разделе Речи Посполитой.,

Сейм 1772 года

Глава 3. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1792-1793 гг.)

Четырехлетний сейм

Конституция 3 мая 1791 года

Коварная политика соседей

Тарговицкая конфедерация (май 1792 г.)

Снова дело решили штыки

Еще один «Немой» сейм

Глава 4. ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Ситуация к 1794 году

Костюшко — польский Лафайет

Начало восстания (март 1794 г.)

Бой под Рацлавицами

Восстание в Варшаве

Восстание в Вильно

СРАЖЕНИЯ ПОВСТАНЦЕВ С ПРУССКИМИ И РУССКИМИ ВОЙСКАМИ Битвы при Щекоцине и Холме Оборона Варшавы Действия в Литве



РАЗГРОМ СЕРАКОВСКОГО И КОСТЮШКО

Крупчицкий бой

Бой под Мацеёвицами

Взятие Суворовым Варшавы

ЛИКВИДАЦИЯ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Судьба Костюшко

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ЧАСТЬ II. ПОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

Глава 1. ПОПЫТКА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ И ВКЛ

Последствия разделов Речи Посполитой

Надежда поляков — Наполеон I

Герцогство Варшавское

Наполеон I и Александр I

Надежда поляков и литвинов — Александр I

Вторжение «Великой армии»

Воссоздание ВКЛ

Польша: от герцогства к королевству

Глава 2. ПОЛЬСКО-РУССКАЯ ВОЙНА 1831 года

Ситуация в Королевстве Польском

Начало восстания

Реакция на восстание в России

УСПЕХИ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ

ВТОРОЙ ЭТАП ВОЙНЫ (май - июль 1831 г.)

РЕПРЕССИИ ЦАРЯ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ПОЛЯКАМИ

Глава 3. ПОЛЬСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ в 1832-1862 гг

ЭМИГРАНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛЬШЕ И ЛИТВЕ

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ»

Глава 4. ВОССТАНИЕ 1863-1864 гг

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

КАНУН ВОССТАНИЯ

РАЗВИТИЕ ВОССТАНИЯ В ЯНВАРЕ - МАРТЕ

ХОД ВОССТАНИЯ ВЕСНОЙ - ЛЕТОМ 1863 года Действия повстанцев в Польше весной Действия постанцев летом Восстание в Северо-Западном крае и Украине

СТАВКА РУССКИХ ВЛАСТЕЙ НА ТЕРРОР Дипломатическое вмешательство Запада Действия царского правительства Муравьев-вешатель Реакция русского общества на восстание

УПАДОК И КОНЕЦ ВОССТАНИЯ (ОСЕНЬ - ЗИМА 1863-64 гг.) Переход русского правительства к террору в Польше Диктатура Траугутта Действия повстанцев осенью и зимой 1863—64 гг. Аграрная реформа царизма Последние месяцы восстания Итоги восстания Причины поражения восстания

МЕСТЬ ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Основные принципы репрессий Русификация Натравливание крестьян против шляхты Разгром костёла и системы образования Старая политика при новом царе

МЕСТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

ЧАСТЬ III. «КРАСНАЯ» РОССИЯ ПРОТИВ «БЕЛОЙ» ПОЛЬШИ»

Глава 1. БОЛЬШЕВИКИ И НАЦИОНАЛИСТЫ

Брестский мир (март 1918 г.)

«Окраинные» государства

Национальная политика большевиков

Борьба за Украину

Глава 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ

Глава 3. МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРИДЕТ НА ШТЫКАХ

План мировой революции

Беларусь Народная и Беларусь Советская

Лит-Бел как буфер и плацдарм

Особый случай: ЗУНР

Глава 4. ПЕРВАЯ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (ФЕВРАЛЬ - СЕНТЯБРЬ 1919 г.)

Глава 5. ВТОРАЯ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (АПРЕЛЬ - ОКТЯБРЬ 1920 г.)

Снова «экспорт революции»

ОТ КИЕВА К ЛЬВОВУ Польско-украинское наступление (25 апреля — 18 мая) Киевская операция Юго-Западного фронта (26 мая — 17 июня 1920 г.) Новоград-Волынская и Ровенская операции (19 июня — 11 июля) Львовская операция (25 июля — 20 августа)

«ДАЕШЬ ВАРШАВУ!» Березинская операция (14 мая — 8 июня) Июльская операция (4—23 июля) Варшавская операция (23 июля — 25 августа) Польское наступление (12 сентября — 12 октября) Помощь Антанты + польский патриотизм Советизация Польши Красные освободители: «облико морале»



Глава 6. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К МИРУ

Нота Керзона и ее последствия

Попытка перемирия (июль — август 1920 г.)

Рижский договор

Проблема пленных

Спор за Виленский край

Глава 7. ТАЙНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ПОЛЬШИ (1920-1925 гг.)

ЧАСТЬ IV. ГИБЕЛЬ ПОЛЬШИ В 1939 году

Глава 1. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА в 30-е года

Претензии Польши к соседям

Польско-литовский кризис (март 1938 г.)

Судетский кризис и Польша

Мюнхенский сговор (сентябрь 1938 г.)

Судетский кризис и СССР

«Дружественный счет» полякам

Польское упрямство в проблеме Данцига

Глава 2. КАК СТАЛИН И ГИТЛЕР ДЕЛИЛИ ЕВРОПУ

Сталин на европейском аукционе

Московские переговоры

Самоубийственная политика поляков

От ненависти к любви

Сенсационный пакт

Секретный протокол в действии

Глава 3. РАЗГРОМ ПОЛЬШИ ГЕРМАНСКИМИ ВОЙСКАМИ

Глава 4. УДАР В СПИНУ ПОЛЯКАМ

Подготовка вторжения РККА

Вторжение «красных» войск и реакция поляков

Оборона Вильно

Бой за Гродно

Оборона Львова

Судьба моряков Пинской флотилии

Взаимодействие РККА и Вермахта

Оценки «освободительного похода»

Массовые убийства поляков

«Зачистка» НКВД

Глава 5. СОВЕТИЗАЦИЯ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Глава 6. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛЕННЫХ ПОЛЯКОВ в 1940 году

Глава 7. ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН в 1940-41 гг

Глава 8. ПОСЛЕДСТВИЯ СГОВОРА СТАЛИНА И ГИТЛЕРА

Передача Вильно литовцам

Захват Прибалтики

Осечка с Финляндией

Финал советско-германского сотрудничества

Глава 9: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Польское сопротивление нацистам

Польско-советские отношения в 1941—43 гг.

Польские коммунисты — марионетки Москвы

Операция «Буря» и Варшавское восстание 1944 года

Великие державы и «польский вопрос»

Освобождение Польши от нацистов

Начало «холодной войны»

Поляки в СССР после 1945 года

Польское сопротивление коммунистам

1947 год — фальсифицированные выборы.

Сталинизм в Польше

Заключение

Библиография

Литература к частям I—II

Литература к частям III—IV

Именной указатель