Тарас - Анатомия ненависти
Все национальные государства в разное время проходили этап повышенного интереса к своей истории. Это естественно, ведь только знание собственных корней придает нации и государству устойчивость. Сегодня перед беларускими историками стоит вопрос не о переписывании истории, а наоборот — об очищении беларуской истории, и тесно связанных с ней историй Польши, Литвы и Украины, от колоссальных наслоений лжи.
Эта ложь была повсеместно распространена в условиях тотального идеологического террора, когда имперские историки — что царские, что советские — могли говорить и печатать любые выдумки о завоеванных странах, тогда как за правдивое слово о беларуской или польской истории многие ученые поплатились не только своей карьерой, но также свободой и даже жизнью.
Предлагаемая книга посвящена истории русско-польских конфликтов. С давних пор она излагается в России откровенно предвзято. В свою очередь, это связано с тем, что российские историки, как прежние, так и современные, в своем большинстве проповедуют великодержавные и шовинистические концепции. Почитайте, например, сочинения Михаила Мельтюхова, Юрия Мухина, Александра Широкорада или Ирины Михутиной. Сказать, что их авторы — махровые русские шовинисты, значит, ничего не сказать. Тут нужны какие-то иные эпитеты, более жгучие.
При чем здесь Беларусь? При том, что географическое положение между Россией и Польшей всегда делало беларусов не только заложниками, но и активными участниками любых конфликтов между этими двумя державами.
Книга начинается с рассказа о Великой Северной войне 1700— 1721 гг., причинившей огромные бедствия народам Речи Посполитой, а завершается эпохой торжества сталинизма в Польше. При этом я уделил наибольшее внимание следующим историческим событиям: разделам Речи Посполитой в XVIII веке; национально-освободительному движению поляков и литвинов в XIX веке; вооруженной борьбе большевиков с возрожденной Польшей в 1919—1920 годы; нападению СССР на Польшу в сентябре 1939 года.
Сразу могу сказать, что история отношений между русскими и поляками в период с 1700 года и по сей день, это история взаимного антагонизма в широком диапазоне оттенков: начиная от обоюдных насмешек и кончая взаимной лютой ненавистью. Причин для такой неприязни много. Собственно, рассмотрению их и посвящена данная работа. Но прежде, чем излагать конкретные исторические факты, считаю нужным обратить внимание читателей на фундаментальные основы подобного негативизма.
Общеизвестно, что одной из базовых идей марксизма является тезис о том, что «бытие определяет сознание». Иначе говоря, марксисты всегда и везде придавали решающую роль социуму, общественным отношениям, классовой психологии, колоссально недооценивая (или вообще отвергая) значение врожденных (биогенетических) факторов. В СССР такой подход в наибольшей степени выразился в общественных науках, в том числе в истории.
Однако исследования генетиков, проведенные за последние 20-30 лет в различных регионах мира, убедительно доказали ограниченность и неполноценность марксистского подхода к анализу общественных явлений, учитывающего только экономические и социологические факторы.
Эти исследования, в том числе российских ученых, позволили по-новому взглянуть на европейскую историю*. Многие политические события, а также социально-психологические особенности народов Европы в настоящее время объясняются именно генетическими факторами, ранее остававшимися скрытыми от историков. С высоты сегодняшних знаний отчетливо видно, что генетическое родство и генетический антагонизм этносов являлись (и продолжают являться!) важными движущими силами международных отношений в феодальной и буржуазной Европе. Генетические карты этносов, созданные учеными в самые последние годы, открыли новый, пока еще непривычный для всех угол зрения на многочисленные войны и политические союзы.
Так, именно врожденные (генетические) различия в решающей мере способствовали традиционному неприятию московитами (впоследствии русскими) европейского образа жизни, европейской культуры, католицизма, униатства и протестантства, их ненависть к Великому княжеству Литовскому, Господину Великому Новгороду, Ливонии, Польскому королевству. И напротив, огромную любовь к Востоку и азиатским традициям. Приведу в этой связи лишь один микроскопический пример из современной эпохи: на территории РСФСР в 50-е и 60-е годы XX века пользовались колоссальной популярностью индийские кинофильмы, отвергавшиеся зрителями во всех странах Европы, а также в советских республиках Прибалтики.
Для генетического анализа этносов ученые используют метод се-квенирования (прочтения по буквам генетического кода) митохон-дриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы человека.
Митохондриальная ДНК передается неизменной по женской линии из поколения в поколение с тех незапамятных времен (около 8 миллионов лет тому назад), когда прародительница человечества Ева слезла с дерева в Восточной Африке. А Y-хромосома имеется только у мужчин и тоже практически без изменений передается мужскому потомству. Все остальные хромосомы при передаче от отца и матери их детям тасуются природой, словно колода карт перед раздачей. В отличие от косвенных признаков (черт лица, цвета глаз и волос, пропорций тела), секвенирование (определение последовательного ряда) митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы точно свидетельствует о степени родства людей. Именно такой метод применяют в настоящее время судебно-медицинские эксперты при рассмотрении дел об установлении подлинного отцовства.
Сразу подчеркну, что результаты генетических исследований генофонда русского народа и соседних этносов будут усваиваться очень медленно, ибо они опровергают ВСЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на этот счет, господствующие в России и других бывших союзных республиках, сводят их к уровню ненаучных мифов. Принципиально новые выводы требуется не столько понять (с этим дело обстоит достаточно просто), сколько принять. Другими словами, к ним надо привыкнуть.
Вот что установили российские генетики. Они доказали, что русский этнос (т.е. русская часть населения России) на 85—90% состоит из славянизированных финнов (потомков племен весь, меря, ме-щера, мокша, мордва, мурома, нарова, пермь, печора), из потомков тюрок (татар, булгар, башкир и прочих), а также из смеси тех и других. Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими людьми и финскими народностями (вепсами, марийцами, мордвинами и пр.), ныне проживающими на территории России, равно 2—3 единицам. Проще говоря, генетически они идентичны (Впрочем, историкам, не ослепленным идеями типа «святая Русь — соборная славянская держава», все это прекрасно известно без всякой генетики. См., например, книги В. Б. Белинского «Страна Моксель» (1998 г.); А.А. Бычкова «Московия: Легенды и мифы» (2005 г.); А.А. Бушкова «Чингисхан. Неизвестная Азия» (2007 г.) и ряд других.).
Финны и тюрки — не индоевропейцы. А поляки и беларусы, в отличие от русских, генетически представляют собой один и тот же этнос, который возник в результате смешения западных балтов со славянами. Балты и славяне являются индоевропейцами. Таким образом, истина заключается в том, что русские (с одной стороны), беларусы и поляки (с другой стороны) этнически — разные народы, антропологически — разные расы.
«Чистых» славян, по данным генетиков, в огромной России не более 6—8%, и все они — обрусевшие потомки беларусов, поляков, украинцев, болгар, сербов, словаков, чехов. А генетические «паспорта» поляков и беларусов настолько близки, что практически невозможно найти в генах отличий между потомками пруссов и кривичей, дайнова и ятвягов, мазуров и дреговичей.
Именно факт этнической общности поляков и беларусов объясняет, в частности, создание Речи Посполитой. Беларуский историк Вацлав Ластовский отметил в своей «Краткой истории Беларуси», изданной в 1910 году, что за полтора века десять раз (!) начинались переговоры о создании союзного государства беларусов и поляков: в 1401, 1413, 1438, 1451, 1499, 1501, 1563, 1564, 1566, 1567 годах-и на одиннадцатый раз завершились учреждением в 1569 году Республики Обоих Народов — Речи Посполитой. Откуда такая настойчивость? Очевидно: только из ощущения этнической общности.
А вот украинцы не ощущали в себе близости к полякам и со временем вступили в полную конфронтацию с ними. Анализ ДНК показал, что современные восточные украинцы близки русским. Украинцы же западной и центральной частей страны представляют собой смешение славян (древлян, дулебов, полян, сиверян, тиверцев, хорватов) с сарматскими племенами (Сарматы — ираноязычные племена, расселившиеся в течение семи веков (с 3-го века до н.э. по 4-й век н.э.) на огромном пространстве от Тобола до Дуная. Сарматы постепенно разделились на кочевников и земледельцев. В «Советской Исторической Энциклопедии» (том 12, с. 559) сказано: «на юге нашей страны сарматы в раннем средневековье смешались со славянскими, северокавказскими и тюркоязычными племенами». Напомню также, что исторической родиной славян ученые считают территорию от рек Эльба и Одер на Западе до Вислы, Буга и Днепра на Востоке. Восточнее жили балты и сарматы (предки беларусов и украинцев), еще восточнее — финские и тюркские племена, из которых постепенно сформировался современный русский этнос. — Авт.). Что касается антропологии, то им присущи широкие скулы, смуглая кожа, темные волосы и карие либо черные глаза, тогда как у русских средние и узкие скулы, белая кожа, светлые волосы (русые, шатены) и светлые глаза (серые, голубые, зеленые).
Научные исследования генетиков и антропологов в пух и прах разгромили популярный миф о том, что русские, беларусы и украинцы якобы «родные братья-славяне». Славянами являются только беларусы и украинцы, причем не восточными (таковых в природе не существует), а просто славянами. Генетически и антропологически они близки полякам и словакам (беларусы), болгарам и сербам (украинцы). Кто действительно «прямая родня» русским, так это вепсы, коми-зыряне, марийцы, мордвины, тогда как нынешние финны и эстонцы им двоюродные братья. Понятно, что подобные заявления современному русскому человеку кажутся шокирующими (достаточно вспомнить популярные в России анекдоты о «горячих эстонских парнях»).
Генетики поставили, наконец, точку в давних спорах о «славянских корнях русских»: ничего от славян в русских нет. Есть только околославянский русский язык, возникший из местных финских и тюркских языков на основе церковнославянской (то есть староболгарской) грамматики, однако в нем до 75—80% неславянской лексики (финской и татарской), именно поэтому русский человек не понимает славянских языков.
Лишь невежественный человек, ничего не смыслящий в языкознании, может говорить, например, что «беларуский и русский языки — практически близнецы». Лексические совпадения беларуского и русского языков не превышают 25—30% (включая фрагменты упомянутой татарской лексики), тогда как с польским языком беларуская лексика совпадает на 60—70%. Беларус без переводчика понимает польский, словацкий, украинский языки, а вот русский человек без переводчика беларускую речь не понимает, как, впрочем, и любой другой славянский язык.
Все это в новом свете освещает проблемы взаимоотношений Московского государства с соседями. Объединение балтов, славян и потомков сарматов оформилось в XIV веке в виде Великого княжества Литовского, Русского и Же-мойтского. Напомню, что древняя Литва — предшественница нынешней Беларуси, Русь (точнее, Киевское княжество) — предок нынешней Украины, а на месте староства Жемойтского позже возникла современная Лиетува.
Московия, историческим «сердцем» которой была Владимиро-Суздальская земля, первоначально объединила финские племена, а затем и тюркские. Свыше 250 лет она входила в состав Золотой Орды в качестве одного из окраинных улусов. Но постепенно Московия вышла в Орде на первые роли и назвала себя Русью, присвоив название Великого княжества Киевского, на которое не имела никакого исторического права.
Более того, эту новоявленную финно-тюркскую «Русь» христианская церковь средневековой Московии (церковь несторианского толка) назвала «Святой Русью», тогда как истинных славян Киевской Земли презрительно обозвала «окраинцами» — по отношению к Москве, ставшей в ее собственных глазах мистическим «центром земли» («Третьим Римом»). В действительности нет ничего общего у московитов с исконными русскими, жителями Киевской Руси, а у московской церкви, подчинявшейся великим князьям (светской власти) — мало общего с церковью, существовавшей в Киеве и подчинявшейся патриарху Константинополя (власти духовной).
Кстати говоря, западная цивилизация (в том числе Византийская) отрицает возвеличивание монарха в ранг «бога на земле». А идеология Московии на этом постулате базировалась. Начиная с Ивана III, правившего в 1462-1505 гг., московские государи появились в росписях храмов как равные Христу. Даже Бориса Годунова изобразили на церковных фресках, правда, после его смерти эти изображения быстро сбили.
Таким образом, многовековое противоборство Великого княжества Литовского и Польского королевства — с одной стороны, и Московского царства — с другой, это противоборство разных этносов, обладавших разной ментальностью. То же самое можно сказать о постоянной вражде между Речью Посполитой и Российской империей, между Польской республикой и СССР.
Анатолий Ефимович Тарас - Анатомия ненависти - Русско-польские конфликты в XVIII-XX вв.
А. Е. Тарас. - Минск.; Харвест, 2012. — 832 с: илл.
Серия «Неизвестные войны»
ISBN 978-985-16-1774-2
Анатолий Ефимович Тарас - Анатомия ненависти - Русско-польские конфликты в XVIII-XX вв. - Содержание
Предисловие автора
ЧАСТЬ I. ГИБЕЛЬ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В XVIII ВЕКЕ
Глава 1. ШТЫКИ КАК ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПОЛИТИКИ
БОРЬБА ЗА ПРЕСТОЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1696-97 гг.)
ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721 гг.)
ВОЙНА ЗА ТРОН РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1733-1735 гг.)
Глава 2. ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Речь Послолитая в середине XVIII века
Король Август IV (Станислав Понятовский)
Барская конфедерация и гражданская война
«Колиивщина» — восстание Железняка и Гонты (май — июль 1768 г.)
Екатерина II и «польский вопрос»
Поход Суворова против конфедератов
Суворов, Дюмурье и Огинский
Сражение за Краков (февраль 1772 г.)
Сговор трех монархов о разделе Речи Посполитой.,
Сейм 1772 года
Глава 3. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1792-1793 гг.)
Четырехлетний сейм
Конституция 3 мая 1791 года
Коварная политика соседей
Тарговицкая конфедерация (май 1792 г.)
Снова дело решили штыки
Еще один «Немой» сейм
Глава 4. ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Ситуация к 1794 году
Костюшко — польский Лафайет
Начало восстания (март 1794 г.)
Бой под Рацлавицами
Восстание в Варшаве
Восстание в Вильно
СРАЖЕНИЯ ПОВСТАНЦЕВ С ПРУССКИМИ И РУССКИМИ ВОЙСКАМИ
Битвы при Щекоцине и Холме
Оборона Варшавы
Действия в Литве
РАЗГРОМ СЕРАКОВСКОГО И КОСТЮШКО
Крупчицкий бой
Бой под Мацеёвицами
Взятие Суворовым Варшавы
ЛИКВИДАЦИЯ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Судьба Костюшко
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ЧАСТЬ II. ПОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ
Глава 1. ПОПЫТКА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ И ВКЛ
Последствия разделов Речи Посполитой
Надежда поляков — Наполеон I
Герцогство Варшавское
Наполеон I и Александр I
Надежда поляков и литвинов — Александр I
Вторжение «Великой армии»
Воссоздание ВКЛ
Польша: от герцогства к королевству
Глава 2. ПОЛЬСКО-РУССКАЯ ВОЙНА 1831 года
Ситуация в Королевстве Польском
Начало восстания
Реакция на восстание в России
УСПЕХИ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ
ВТОРОЙ ЭТАП ВОЙНЫ (май - июль 1831 г.)
РЕПРЕССИИ ЦАРЯ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ПОЛЯКАМИ
Глава 3. ПОЛЬСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ в 1832-1862 гг
ЭМИГРАНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛЬШЕ И ЛИТВЕ
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ»
Глава 4. ВОССТАНИЕ 1863-1864 гг
СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
КАНУН ВОССТАНИЯ
РАЗВИТИЕ ВОССТАНИЯ В ЯНВАРЕ - МАРТЕ
ХОД ВОССТАНИЯ ВЕСНОЙ - ЛЕТОМ 1863 года
Действия повстанцев в Польше весной
Действия постанцев летом
Восстание в Северо-Западном крае и Украине
СТАВКА РУССКИХ ВЛАСТЕЙ НА ТЕРРОР
Дипломатическое вмешательство Запада
Действия царского правительства
Муравьев-вешатель
Реакция русского общества на восстание
УПАДОК И КОНЕЦ ВОССТАНИЯ (ОСЕНЬ - ЗИМА 1863-64 гг.)
Переход русского правительства к террору в Польше
Диктатура Траугутта
Действия повстанцев осенью и зимой 1863—64 гг.
Аграрная реформа царизма
Последние месяцы восстания
Итоги восстания
Причины поражения восстания
МЕСТЬ ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Основные принципы репрессий
Русификация
Натравливание крестьян против шляхты
Разгром костёла и системы образования
Старая политика при новом царе
МЕСТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
ЧАСТЬ III. «КРАСНАЯ» РОССИЯ ПРОТИВ «БЕЛОЙ» ПОЛЬШИ»
Глава 1. БОЛЬШЕВИКИ И НАЦИОНАЛИСТЫ
Брестский мир (март 1918 г.)
«Окраинные» государства
Национальная политика большевиков
Борьба за Украину
Глава 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ
Глава 3. МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРИДЕТ НА ШТЫКАХ
План мировой революции
Беларусь Народная и Беларусь Советская
Лит-Бел как буфер и плацдарм
Особый случай: ЗУНР
Глава 4. ПЕРВАЯ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (ФЕВРАЛЬ - СЕНТЯБРЬ 1919 г.)
Глава 5. ВТОРАЯ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (АПРЕЛЬ - ОКТЯБРЬ 1920 г.)
Снова «экспорт революции»
ОТ КИЕВА К ЛЬВОВУ
Польско-украинское наступление (25 апреля — 18 мая)
Киевская операция Юго-Западного фронта (26 мая — 17 июня 1920 г.)
Новоград-Волынская и Ровенская операции (19 июня — 11 июля)
Львовская операция (25 июля — 20 августа)
«ДАЕШЬ ВАРШАВУ!»
Березинская операция (14 мая — 8 июня)
Июльская операция (4—23 июля)
Варшавская операция (23 июля — 25 августа)
Польское наступление (12 сентября — 12 октября)
Помощь Антанты + польский патриотизм
Советизация Польши
Красные освободители: «облико морале»
Глава 6. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К МИРУ
Нота Керзона и ее последствия
Попытка перемирия (июль — август 1920 г.)
Рижский договор
Проблема пленных
Спор за Виленский край
Глава 7. ТАЙНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ПОЛЬШИ (1920-1925 гг.)
ЧАСТЬ IV. ГИБЕЛЬ ПОЛЬШИ В 1939 году
Глава 1. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА в 30-е года
Претензии Польши к соседям
Польско-литовский кризис (март 1938 г.)
Судетский кризис и Польша
Мюнхенский сговор (сентябрь 1938 г.)
Судетский кризис и СССР
«Дружественный счет» полякам
Польское упрямство в проблеме Данцига
Глава 2. КАК СТАЛИН И ГИТЛЕР ДЕЛИЛИ ЕВРОПУ
Сталин на европейском аукционе
Московские переговоры
Самоубийственная политика поляков
От ненависти к любви
Сенсационный пакт
Секретный протокол в действии
Глава 3. РАЗГРОМ ПОЛЬШИ ГЕРМАНСКИМИ ВОЙСКАМИ
Глава 4. УДАР В СПИНУ ПОЛЯКАМ
Подготовка вторжения РККА
Вторжение «красных» войск и реакция поляков
Оборона Вильно
Бой за Гродно
Оборона Львова
Судьба моряков Пинской флотилии
Взаимодействие РККА и Вермахта
Оценки «освободительного похода»
Массовые убийства поляков
«Зачистка» НКВД
Глава 5. СОВЕТИЗАЦИЯ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Глава 6. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛЕННЫХ ПОЛЯКОВ в 1940 году
Глава 7. ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН в 1940-41 гг
Глава 8. ПОСЛЕДСТВИЯ СГОВОРА СТАЛИНА И ГИТЛЕРА
Передача Вильно литовцам
Захват Прибалтики
Осечка с Финляндией
Финал советско-германского сотрудничества
Глава 9: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Польское сопротивление нацистам
Польско-советские отношения в 1941—43 гг.
Польские коммунисты — марионетки Москвы
Операция «Буря» и Варшавское восстание 1944 года
Великие державы и «польский вопрос»
Освобождение Польши от нацистов
Начало «холодной войны»
Поляки в СССР после 1945 года
Польское сопротивление коммунистам
1947 год — фальсифицированные выборы.
Сталинизм в Польше
Заключение
Библиография
Литература к частям I—II
Литература к частям III—IV
Именной указатель
По нашим пророчествам, последняя русско-польская война, будет называтся Сладкая Месть. Такая она будет сладкая, что после неё начнётся Большая Любовь.
Как-то задумчиво, можно подробнее?
Спасибо, это очень важная для нас книга - разделы Речи Посполитой, Восстание 1863-64 гг и другие очень важные события нашей истории!