Новое сканирование клуба

Я написал эту книгу с той целью, чтобы познакомить российских читателей с неизвестными им событиями нашей истории, о которых они знают много меньше, чем о войнах с Наполеоном или Гитлером.

Например, существует тезис «все славяне — братья».

Вдохновляясь им, многие россияне думают, что те или иные проблемы, возникающие в нынешних взаимоотношениях между Россией, Украиной, Беларусью и Польшей обусловлены исключительно амбициями отдельных политиков, либо пресловутыми «происками Запада».

Увы! Причины этих трудностей надо искать в целом ряде факторов, в том числе и в истории, которая была весьма далека от дружбы, братства и любви.

Моя книга начинается с рассказа о возникновении Великого княжества Литовского и завершается описанием разрушительной войны Москвы с Речью Посполитой в середине XVII века.

При этом я стремился к тому, чтобы пролить свет истины на историю русско-беларуских, русско-украинских и русско-польских отношений.

В какой-то мере она просто забыта, но большей частью подается в извращенном виде.

Анатолий Ефимович Тарас - Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV-XVII вв.

М.: ACT

Минск, Харвест, 2006.-800 с. (Неизвестные войны)

ISBN 5-17-035350-2 (ACT)

ISBN 985-13-6108-9 (Харвест)

Анатолий Тарас - Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV-XVII вв. - Предисловие автора

В 1930-е годы большевики физически уничтожили тех беларуских историков, писателей, филологов, преподавателей высшей и средней школы, журналистов, чиновников, общественных и церковных деятелей, которые пыталисьчто-то говорить о национальной самобытности беларусов, об их истории и культуре. Десятки тысяч людей погибли либо провели много лет в концлагерях. Наиболее образованная и сознательная часть беларуского этноса была удалена — одни «на тот свет», другие — в Сибирь, на Север, на Колыму! Именно с тех пор в России прочно утвердилось мнение, что беларуский язык — всего лишь диалект русского (в самом деле, говорят «карова» вместо «корова»), никакой «истории» у беларусов нет (жили в лесах и болотах, одевались в шкуры животных), а христианскую религию, культуру, вообще цивилизацию им подарил великий и добрый русский народ. В результате сегодня мы можем читать такие перлы: «Смоленск — известен с 862 года, с конца IX века в составе Киевской Руси, с XII века центр княжества, в 1404—1514 гг. в составе Великого княжества Литовского, в 1611 — 1667 гг. в составе Речи Посполитой, затем возвращен России по Андрусовскому перемирию 1667 года».* * Новый иллюстрированный энциклопедический словарь». Москва, 1999, с. 668. — Здесь и далее примечания автора. Но как может быть возвращено то, что раньше никогда не принадлежало?! Русь Киевская и Русь Московская — это совершенно разные государства. Смоленское княжество до 1404 года являлось независимым, не входило в состав Московской Руси, не было даже ее вассалом. Сначала его завоевали литвины, и лишь через 260 лет — московиты! (Термин «московиты» автор использует в отношении жителей феодальной Руси — предков современных этнических русских. Точно также термин «литвины» обозначает предков нынешних беларусов, а не современных литовцев.)

Смоленская область ряд лет входила в состав БССР именно потому, что большинство ее населения даже через три века составляли беларусы. Нынешние жители области — их русифицированные потомки.

Точно также Московская Русь завоевала Новгородские земли, Тверское княжество, ВКЛ, Польшу, Правобережную Украину, Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию и Кавказ.

Российская империя создавалась — как все империи — «железом и кровью». Об этом я и рассказываю.

Анатолий Тарас - Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV-XVII вв. - ДРЕВНЯЯ ЛИТВА

К началу XIII века на землях древней Литвы (исторической Беларуси), которые сейчас входят в состав не только Беларуси, но и Лиетувы, Латвии, Белостокского и Люблинского воеводств Польши, Псковской, Тверской (Калининской), Смоленской и Брянской областей России, украинской части Полесья, жили несколько десятков славянских и балтских племен.

Известны названия наиболее крупных славянских племенных союзов того времени: радимичи (люди одного рода), кривичи (люди одной крови), лютичи (лютые воины) и дреговичи (жители болот, от беларуского слова «дрыгва» болото). Они явились предками современных беларусов. Здешние балты, называя себя, говорили, что они — жемойты или аукшайты. Они были предками теперешних литовцев.

Вся территория Литвы (исторической Беларуси) в те времена представляла собой нескончаемый лес, исполосованный множеством больших и малых рек, украшенный тысячами озер, а местами переходивший в болота. Редкое население (в X веке здесь проживало, по оценкам ученых, не более 800—900 тысяч человек), разрабатывало небольшие участки земли, как правило, по берегам рек и озер. Там же находились почти все деревни и первые города («грады», от скандинавского «горд» — укрепленное место). Дорог, доступных для гужевого транспорта, долгое время не было, их заменяли лесные тропы (даже сейчас, в начале XXI века, леса и болота занимают около 35% территории Беларуси).

Экономика Литвы (древней Беларуси) во все времена ее независимости являлась аграрной. Главную роль в товарном производстве играли, во-первых, имения феодалов (фольварки) и, во-вторых, цехи ремесленников в городах и местечках. Основными сельскохозяйственными культурами были рожь, овес, ячмень, просо, бобовые, овощи, лен, конопля. Широкое распространение имели бортничество, собирательство ягод и грибов. В лесах особо ценились бортные деревья. Были популярны хмельные напитки из меда; пчелиный мед и воск являлись главными предметами вывоза, поэтому их добыча регламентировалась. За вырубку или порчу бортных деревьев виновные подвергались суровым наказаниям.

Реки и озера изобиловали рыбой, составлявшей заметную долю в повседневном рационе простолюдинов. Охота играла важную роль в жизни феодальной знати, любившей эту рыцарскую забаву, а также блюда из дичи (остальные жители питались, в основном, мясом домашних животных).

2015-04-19