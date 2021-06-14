История белорусской государственности - Том 3

Начало XX века ознаменовалось рядом эпохальных событий. Накапливавшиеся десятилетиями противоречия между разными классами, слоями и группами людей сопровождались насилием, кровавой междоусобицей, разрушением экономики и разорением населения. Властные элиты не смогли дать ответы на вызовы времени. Мировое сообщество было ввергнуто в пучину революций и войн. Революционные события в России в 1905-1907 гг., Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции 1917 г., крушение Российской, Австро-Венгерской, Германской и Османской империй ознаменовали вступление человечества в полосу социальных потрясений и переустройств.

Глобальные события начала XX века изменили геополитическую карту не только Европы, но и мира. Многие европейские народы: поляки, финны, чехи, словаки, сербы, хорваты, словенцы, литовцы, латыши, эстонцы, ирландцы - обрели свою национальную государственность.

Авторы тома, руководствуясь принципом историзма и основываясь на научном анализе широкого круга архивных источников и опубликованных материалов, стремились всесторонне проанализировать процесс реализации идеи белорусской национальной государственности на практике, создания и укрепления белорусского национального государства. Рассмотрены и охарактеризованы такие национальные формы государственности, как Белорусская Народная Республика (БНР), Социалистическая Советская Республика Беларуси (ССРБ), Социалистическая Советская Республика Литвы и Беларуси (ССР Литвы и Беларуси, ЛитБел), Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР).

Революционные события в России 1917 г., особенно победа Октябрьской революции, создали предпосылки и для практической реализации потенциала белорусской государственности. Вместе с тем политические лидеры Советской России, заявившие о реализации социалистического проекта, о стремлении к освобождению человека труда от всех форм угнетения, проявили заинтересованность и в решении национального вопроса.

Принятая Советом Народных Комиссаров 15 ноября 1917 г. «Декларация прав народов России» провозглашала важнейшие принципы национальной политики. В документе основным принципом национально-государственного устройства объявлялось право наций на самоопределение. Однако геополитическая ситуация, в которой оказалась Советская Россия, крайне затруднила практическую реализацию права наций на самоопределение.

История белорусской государственности. В 5 томах. Том 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917-1939 гг.)

А. А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В. Г. Мазец, Н. В. Смехович, С. А. Третьяк

Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории

Минск : Беларуская навука, 2019. - 639 с.

ISBN 978-985-08-2428-8 (т. 3)

ISBN 978-985-08-2387-8

История белорусской государственности. В 5 томах. Том 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917-1939 гг.) - Содержание

Предисловие

Глава I. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ (Н. К. Альховик, О. Н. Боровская, В. В. Данилович, А. А. Коваленя, М. П. Костюк, В. Г. Мазец, А. А. Савич, Н. В. Смехович, В. В. Тугай, С. Н. Хомич)

Глава II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ОТ ИДЕИ - К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ (1917-1918 гг.)

2.1. Национальный вопрос в программах политических партий и организаций (февраль-октябрь 1917 г.) (В. Г. Мазец, Н. С. Сташкевич)

2.2. Белорусская государственность в условиях общественно-политических преобразований (октябрь-ноябрь 1917 г.) (В. Ф. Ладысев, В. Г. Мазец)

2.3. Практическая реализация идеи государственности. Первый Всебелорусский съезд (В. Ф. Ладысев, В. Г. Мазец)

2.4. Белорусская Народная Республика - исторический выбор национально-государственного самоопределения (В. Г. Мазец)

Глава III. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1919-1922 гг.)

3.1. Предпосылки образования и создание Социалистической Советской Республики Беларуси (В. Ф. Ладысев)

3.2. Польско-советская война и образование Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси (С. Н. Хомич)

3.3. Второе провозглашение Социалистической Советской Республики Беларуси (В. Ф. Ладысев, О. Н. Боровская)

3.4. Вопрос о белорусской государственности на советско-польских переговорах. Рижский мирный договор (О. Н. Боровская)

3.5. Белорусская государственность в процессах интеграции советских республик (1919-1921 гг.) (М. П. Костюк)

3.6. Участие белорусского государства в создании Союза Советских Социалистических Республик (М. П. Костюк)

Глава IV. РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 1920-1930-е ГОДЫ

4.1. Эволюция органов государственной власти и управления БССР (М. П. Костюк, С. А. Третьяк, В. Г. Мазец)

4.2. Воссоединение восточнобелорусскихтерриторий с БССР (Н. В. Смехович, С. Н. Хомич)

4.3. Общественно-политические процессы в Советской Беларуси (М. П. Костюк, С. А. Третьяк, А. А. Коваленя, В. В. Данилович)

4.4. Участие молодежи в укреплении белорусского государства (В. В. Данилович)

4.5. Национальная политика в БССР (В. В. Тугай, Н. К. Альховик)

4.6. Общественно-политическая жизнь Западной Беларуси (В. В. Данилович, В. И. Кривуть, А. С. Горный)

Именной указатель (К. Д. Гончаренко)

Географический указатель (К. Д. Гончаренко)