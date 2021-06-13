История белорусской государственности - Том 2

Исторические события конца XVIII в. оказали огромное влияние на европейскую и мировую историю. Война за независимость США и Великая Французская революция изменили облик мира. Принятие Конституций Соединенных Штатов Америки (17S7 г.) и Французской Республики (1791 г.) нанесли сокрушительный удар монархическому устройству в Европе и Америке. Декларация независимости США (1776 г.) провозгласила, что все люди и народы имеют равные права, данные им Богом. Исходя из этого Конгресс США объявил «обязанностью народа» упразднять правительство, которое управляет страной без согласия народа.

Элементы республиканского строя на белорусских землях существовали со времен Великого Княжества Литовского. Согласно Статутам ВКЛ власть великого князя являлась легитимной, если на нее было согласие парламента. Многие нормы Статутов ВКЛ перешли в Конституцию Речи Посполитой, принятую 3 мая 1791 г.„ которая провозглашала принцип разделения властей и право народа определять свою судьбу. Конец XVIII в. был ознаменован также началом мощных нациообразующих процессов, оказавших влияние и на Беларусь.

В истории белорусской государственности конец XVIII в. отмечен не только вышесказанным, но и разделами Речи Посполитой, включением белорусских земель в состав Российской империи, что кардинально изменило судьбу белорусского народа. Политическая элита Российской империи не признавала за белорусами право на национальную автономию в составе империи. Известно, что правительственные круги России считали белорусов частью триединого русского народа. Главный их тезис заключался в том, что три восточнославянских народа - русский, украинский и белорусский являлись тремя составными частями единого русского «суперэтноса», а для великорусского, малорусского и белорусского народов были характерны общность этнических корней, истории, языковая близость и единая вера - православие. Духовное и этническое единство, в представлениях российских властей, предусматривало и единство государственное.

После присоединения к России территория бывшего Великого Княжества Литовского была разделена вначале на 5, а затем на 6 губерний, которые планировалось полностью унифицировать в соответствии с нормами и правилами общеимперского законодательства. Но достичь этой цели правительство России не смогло. Во-первых, потому, что национальный состав населения белорусских земель по структуре, менталитету и укладу хозяйственной жизни отличался от российского. Во-вторых, этому препятствовали имевшие место социально-экономические и политические противоречия, особенно в области законодательства, а также прав и привилегий политического класса бывшей Речи Посполитой. Существенную роль играли мощные геополитические вызовы, которые вынуждали российские власти так или иначе обращать особое внимание на белорусские земли. В-третьих, существенным препятствием на пути унификации явились процессы становления и развития белорусских политических партий и организаций, национального движения, определение лидерами белорусской национальной элиты стратегических целей в разрезе борьбы за реализацию идеи собственной государствен ности.

Российская власть, несмотря на неоднократные попытки лидеров политических партий и организаций белорусских земель добиться самоуправления белорусского края на принципах автономии, не только препятствовала, но и применяла вооруженную силу для сохранения status quo. Система политического устройства, существовавшая в России, не способствовала разрешению межнациональных конфликтов, что усиливало центробежные тенденции и стремление народа Беларуси к выходу из империи и обретению собственного государственного дома.

История белорусской государственности. В 5 томах. Том 2. Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII - начало XX в.)

Н. В. Смехович [и др.] ; отв. ред. тома: Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова

Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории

Минск : Беларуская навука, 2019. - 413 с., [9] л. ил.

ISBN 978-985-08-2391-5 (т. 2)

ISBN 978-985-08-2387-8

История белорусской государственности. В 5 томах. Том 2. Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII - начало XX в.) - Содержание

Предисловие

Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1.1. Историография (Н. В. Смехович, Т. В. Гришкевич, И. Г. Гущинский, С. В. Зенченко. А. П. Житко, Н. М. Забавскнн, М. П. Костюк, С. В. Менченя, Е. П. Насытко, Н. Е. Новик, Е. А. Подорожняя, Н. С. Сташкевич, К. Ю. Таранович, С. А. Толмачева, И. Н. Трестьян, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова, С. Н. Хомич)

1.2. Источники (Н. В. Смехович, Т В. Гришкевич, И. Г. Тушинский, С. В. Зенченко, А. П. Житко, Н. М. Забавскнн, М. П. Костюк, С. В. Менченя, Е. П. Насытко, Н. Е. Новик, Е. А. Подорожняя, Н. С. Сташкевич, К. Ю. Таранович, С. А. Толмачева, И. Н. Трестьян, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова, С. Н. Хомич)

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

2.1. Административно-территориальное деление (А. П. Житко, С. В. Зенченко, С. А. Толмачева)

2.2. Местные органы власти и управления (А. П. Житко, С. А. Толмачева, С. В. Зенченко, Е. А. Подорожняя, И. Н. Трестьян, К. Ю. Таранович)

2.3. Эволюция судебной системы (И. Г. Гущинский, А. П. Житко, С. А. Толмачева)

2.4. Сословное и бессословное самоуправление (А. П. Житко, С. А. Толмачева, Т. В. Гришкевич)

2.5. Земское и городское самоуправление в период Первой мировой войны (А. П. Житко, С. А. Толмачева)

Глава 3. НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

3.1. Этническая территория, социальный и этноконфессиональный состав населения (Е. П. Насытко)

3.2. Становление индустриального общества и национальное развитие как геополитический процесс (М. П. Костюк)

3.3. Белорусская нация и национальная идея: зарождение и становление (Н. В. Смехович, А. В. Унучек)

3.4 Национальная политика российского правительства в начале XX в. (Н.Е. Новик)

Глава 4. ИДЕЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

4.1. Государственность в контексте геополитических процессов и социальной жизни белорусско-литовских земель (конец XVIII - середина 60-х годов XIX в.) (Н. В. Смехович, Е. Н. Филатова)

4.2. Западнорусизм и краевость в общественной мысли XIX - начала XX в. (С. В. Менченя)

4.3. Идея белорусской государственности в декларациях и установках общественных движений конца XIX в. (Н. С. Сташкевич)

4.4. Проблема белорусской государственности в программах и стратегии политических партий и организаций начала XX в. (К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович, Н. С. Сташкевич)

4.5. Национально-государственная идея на страницах газеты «Наша Ніва» (1906-1915 гг.) (А. В. Унучек)

4.6. Обсуждение автономного статуса белорусско-литовских губерний в Государственной думе (1906-1917 гг.) (Н. М. Забавский)

4.7. Белорусское национальное движение в условиях Первой мировой войны (август 1914 - февраль 1917 г.) (С. Н. Хомич)

Именной указатель (К. Д. Гончаренко)

Географический указатель (К. Д. Гончаренко)