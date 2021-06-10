История белорусской государственности - Том 1

На рубеже ХХ-ХХІ вв. Беларусь обрела государственный суверенитет, о котором мечтали многие поколения лучших представителей белорусского народа. Для молодого суверенного государства особую актуальность обретают морально-духовные ценности и идеалы. Отечественная история и язык, национальные традиции, обычаи и символы, а также непреходящие идеалы добра, правды, справедливости и, конечно, национальная государственность являются идеологической сущностью - основой белорусской нации.

Сегодня чрезвычайно важно укреплять в белорусском обществе мысль не об особой «белорусской цивилизации», а утверждать в сознании людей сущность и эволюцию духовно-культурных ценностей белорусского народа, раскрывать процесс становления и развития его государственности.

Каждый гражданин Республики Беларусь с юных лет должен воспитываться на богатстве духовно-культурных традиций и ценностей белорусского этноса, истоки которого восходят к глубокой древности. Именно в процессе длительного и сложного пути развития, сохраняя основу индоевропейской цивилизации, духовные традиции предков, воспринимая лучшее из культур соседних этносов, формировался культурно-исторический тип восточнославянской общности - белорусский народ.

Исторический процесс формирования белорусского этноса и его государственности чрезвычайно сложен и противоречив. Белорусские земли, находясь в географическом центре Европы, на цивилизационном разломе и важном геополитическом перекрестке, неоднократно становились ареной кровопролитного противостояния. Иногда даже биологическое существование белорусского народа ставилось под угрозу. За время долгого исторического развития постепенно трансформировались социально-экономические и общественнополитические отношения, выкристаллизовывались национальные особенности и черты белорусов, формировались их духовные и культурные ценности, которые являются важнейшими компонентами государственности.

При этом важно подчеркнуть, что культурно-цивилизационной особенностью восточных славян, в том числе и белорусов, является отсутствие традиции экспансии. У славян издревле сформировано обостренное чувство справедливости, готовность разделить тяготы и житейские невзгоды. Дух предков белорусов закалялся в многочисленных войнах и сражениях, которые они вынуждены были вести, отстаивая родные рубежи.

История белорусской государственности. В 5 томах. Том 1 : Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в.

А. А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома: О. Н. Левко, В. Ф. Голубев

Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории

Минск : Беларуская навука, 2018. - 598 с.

ISBN 978-985-08-2388-5 (т. 1)

ISBN 978-985-08-2387-8

История белорусской государственности. В 5 томах. Том 1 : Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в. - Содержание

Введение (А. А. Коваленя, В. В. Данилович, Н. В. Смехович)

Предисловие (В. Ф. Голубев, О. Н. Левко)

Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ (В. Л. Лакиза, А. Н. Белицкая, Е. Ф. Касюк, О. Н. Левко, В. Ф. Голубев, Д. В. Карев)

Глава 2. ИСТОРИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

2.1. Этапы освоения территории Беларуси в первобытное время (В. Л. Лакиза, А. В. Колосов, Е. Г. Калечиц, А. М. Медведев)

2.2. Формирование этнокультурных общностей на территории Беларуси в I тыс. н. э. (А. Н. Белицкая, Е. Ф. Касюк, О. Н. Левко)

2.3. Племенные княжения - первые протогосударственные образования на территории Беларуси в IX-X вв. (О. Н. Левко, О. В. Иов)

2.4. Государственность восточных славян в X - начале XI в. (О. Н. Левко)

2.5. Предпосылки зарождения белорусского этноса (О. Н. Левко)

Глава 3. ПЕРВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (IX - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIII в.)

3.1. Полоцкое княжество (земля) - исток белорусской государственности (О. Н. Левко)

3.2. Киевская Русь в истории белорусской государственности (О. Н. Левко, О. В. Иов, А. А. Метельский, Г. В. Штыхов)

Глава 4. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ: БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В СЕРЕДИНЕ XIII - СЕРЕДИНЕ XVI в.

4.1. Образование ВКЛ (В. Ф. Голубев)

4.2. Особенности положения белорусских земель в ВКЛ (В. А. Воронин)

4.3. Государственный строй и органы управления в ВКЛ. Судебно-правовая система (А. И. Груша)

4.4. Государственная и земельная геральдика ВКЛ (А. И. Шаланда)

4.5. Войско и организация обороны ВКЛ (Ю. Н. Бохан)

4.6. Внутриполитическая борьба (В. А. Воронин)

4.7. Борьба ВКЛ за государственный суверенитет в конце XIV - середине XVI в. (В. А. Воронин)

4.8. Внешняя политика ВКЛ (конец XIV - середина XVI в.). (А. А. Янушкевич)

Глава 5. РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ В ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI - XVIII в.

5.1. Образование Речи Посполитой. Государственно-политическая система ВКЛ (А. А. Радаман)

5.2. Борьба за суверенитет ВКЛ после Люблинской унии (В. А. Подолинский)

5.3. Территориальная геральдика ВКЛ во второй половине XVI - XVIII в. (А. И. Шаланда)

5.4. Белорусская народность: культурные особенности, этническое самосознание (Г. Я. Голенченко, А. А. Скепьян)

5.5. Конфессиональный фактор в истории белорусской государственности периода ВКЛ (В. Ф. Голубев)

5.6. Сословная и социальная структура ВКЛ в XVI-XVIII вв. (В. Ф. Голубев, А. Б. Довнар)

5.7. Развитие правовой системы. Статут 1588 г. (А. А. Радаман)

5.8. Военное дело во второй половине XVI - XVIII в. (Н. А. Волков)

5.9. Политические реформы и укрепление государственной власти (А. В. Мацук)

5.10. Укрепление экономической самостоятельности ВКЛ (И. Ф. Китурко)

5.11. Политический кризис Речи Посполитой и ее разделы (В. В. Аниперков)

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