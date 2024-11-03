Перед вами лежит чудесная книга, которая станет вашим ежедневным спутником в течение всего этого, и не только этого, года. Почему она называется «Витамины на каждый день»? Все знают, что для того, чтобы быть физически здоровым, нужно ежедневно принимать в пищу витамины. А что нужно для того, чтобы быть здоровым духовно? «Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Прит. 4:7). «Потому что приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке её, а в левой у неё богатство и слава» (Прит. 3:14-16). А где источник мудрости? В Божьем Слове!

С этой книгой вы каждый день будете приобретать крупицы Божьей мудрости, изучая, с её помощью, Библию. Через некоторое время вы начнёте удивляться сами себе!

Структура ежедневника необычна и интересна. В каждом месяце вы обнаружите не четыре, а пять недель! Это делает его универсальным для любого календарного года. Книга предназначена для широкого круга читателей, а также очень поможет при проведении групп по изучению Библии, молодежных встреч, семейного чтения, воскресных проповедей, и пр.

Дэвид Анно - Витамины на каждый день

Днепропетровск, Издательство «Заря», 2006. - 152 с.

ISBN: 966-8103-29-7