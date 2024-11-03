Анно - Витамины на каждый день
Перед вами лежит чудесная книга, которая станет вашим ежедневным спутником в течение всего этого, и не только этого, года. Почему она называется «Витамины на каждый день»? Все знают, что для того, чтобы быть физически здоровым, нужно ежедневно принимать в пищу витамины. А что нужно для того, чтобы быть здоровым духовно? «Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Прит. 4:7). «Потому что приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке её, а в левой у неё богатство и слава» (Прит. 3:14-16). А где источник мудрости? В Божьем Слове!
С этой книгой вы каждый день будете приобретать крупицы Божьей мудрости, изучая, с её помощью, Библию. Через некоторое время вы начнёте удивляться сами себе!
Структура ежедневника необычна и интересна. В каждом месяце вы обнаружите не четыре, а пять недель! Это делает его универсальным для любого календарного года. Книга предназначена для широкого круга читателей, а также очень поможет при проведении групп по изучению Библии, молодежных встреч, семейного чтения, воскресных проповедей, и пр.
Дэвид Анно - Витамины на каждый день
Днепропетровск, Издательство «Заря», 2006. - 152 с.
ISBN: 966-8103-29-7
Дэвид Анно - Витамины на каждый день - Содержаниие
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Январь 1-я неделя
- Январь 2-я неделя
- Январь 3-я неделя
- Январь 4-я неделя
- Январь 5-я неделя
- Февраль 1-я неделя
- Февраль 2-я неделя
- Февраль 3-я неделя
- Февраль 4-я неделя
- Март 1-я неделя
- Март 2-я неделя
- Март 3-я неделя
- Март 4-я неделя
- Март 5-я неделя
- Апрель 1-я неделя
- Апрель 2-я неделя
- Апрель 3-я неделя
- Апрель 4-я неделя
- Апрель 5-я неделя
- Май 1-я неделя
- Май 2-я неделя
- Май 3-я неделя
- Май 4-я неделя
- Май 5-я неделя
- Июнь 1-я неделя
- Июнь 2-я неделя
- Июнь 3-я неделя
- Июнь 4-я неделя
- Июнь 5-я неделя
- Июль 1-я неделя
- Июль 2-я неделя
- Июль 3-я неделя
- Июль 4-я неделя
- Июль 5-я неделя
- Август 1-я неделя
- Август 2-я неделя
- Август 3-я неделя
- Август 4-я неделя
- Август 5-я неделя
- Сентябрь 1-я неделя
- Сентябрь 2-я неделя
- Сентябрь 3-я неделя
- Сентябрь 4-я неделя
- Сентябрь 5-я неделя
- Октябрь 1-я неделя
- Октябрь 2-я неделя
- Октябрь 3-я неделя
- Октябрь 4-я неделя
- Октябрь 5-я неделя
- Ноябрь 1-я неделя
- Ноябрь 2-я неделя
- Ноябрь 3-я неделя
- Ноябрь 4-я неделя
- Ноябрь 5-я неделя
- Декабрь 1-я неделя
- Декабрь 2-я неделя
- Декабрь 3-я неделя
- Декабрь 4-я неделя
- Особая неделя декабря
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