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Анно - Витамины на каждый день

Дэвид Анно - Витамины на каждый день
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling
Перед вами лежит чудесная книга, которая станет вашим ежедневным спутником в течение всего этого, и не только этого, года. Почему она называется «Витамины на каждый день»? Все знают, что для того, чтобы быть физически здоровым, нужно ежедневно принимать в пищу витамины. А что нужно для того, чтобы быть здоровым духовно? «Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Прит. 4:7). «Потому что приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке её, а в левой у неё богатство и слава» (Прит. 3:14-16). А где источник мудрости? В Божьем Слове!
С этой книгой вы каждый день будете приобретать крупицы Божьей мудрости, изучая, с её помощью, Библию. Через некоторое время вы начнёте удивляться сами себе!
Структура ежедневника необычна и интересна. В каждом месяце вы обнаружите не четыре, а пять недель! Это делает его универсальным для любого календарного года. Книга предназначена для широкого круга читателей, а также очень поможет при проведении групп по изучению Библии, молодежных встреч, семейного чтения, воскресных проповедей, и пр.

Дэвид Анно - Витамины на каждый день

Днепропетровск, Издательство «Заря», 2006. - 152 с.
ISBN: 966-8103-29-7

Дэвид Анно - Витамины на каждый день - Содержаниие

ПРЕДИСЛОВИЕ
  1. Январь 1-я неделя
  • Январь 2-я неделя
  • Январь 3-я неделя
  • Январь 4-я неделя
  • Январь 5-я неделя
  • Февраль 1-я неделя
  • Февраль 2-я неделя
  • Февраль 3-я неделя
  • Февраль 4-я неделя
  • Март 1-я неделя
  • Март 2-я неделя
  • Март 3-я неделя
  • Март 4-я неделя
  • Март 5-я неделя
  • Апрель 1-я неделя
  • Апрель 2-я неделя
  • Апрель 3-я неделя
  • Апрель 4-я неделя
  • Апрель 5-я неделя
  • Май 1-я неделя
  • Май 2-я неделя
  • Май 3-я неделя
  • Май 4-я неделя
  • Май 5-я неделя
  • Июнь 1-я неделя
  • Июнь 2-я неделя
  • Июнь 3-я неделя
  • Июнь 4-я неделя
  • Июнь 5-я неделя
  • Июль 1-я неделя
  • Июль 2-я неделя
  • Июль 3-я неделя
  • Июль 4-я неделя
  • Июль 5-я неделя
  • Август 1-я неделя
  • Август 2-я неделя
  • Август 3-я неделя
  • Август 4-я неделя
  • Август 5-я неделя
  • Сентябрь 1-я неделя
  • Сентябрь 2-я неделя
  • Сентябрь 3-я неделя
  • Сентябрь 4-я неделя
  • Сентябрь 5-я неделя
  • Октябрь 1-я неделя
  • Октябрь 2-я неделя
  • Октябрь 3-я неделя
  • Октябрь 4-я неделя
  • Октябрь 5-я неделя
  • Ноябрь 1-я неделя
  • Ноябрь 2-я неделя
  • Ноябрь 3-я неделя
  • Ноябрь 4-я неделя
  • Ноябрь 5-я неделя
  • Декабрь 1-я неделя
  • Декабрь 2-я неделя
  • Декабрь 3-я неделя
  • Декабрь 4-я неделя
  • Особая неделя декабря
Views 242
Rating 4.8 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments

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