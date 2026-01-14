Книга Хэдленда Дэвиса — это изящный проводник в загадочный мир японского фольклора, где грань между реальностью и магией почти невидима. Это самое полное собрание преданий, охватывающее эпохи от сотворения мира богами Идзанаги и Идзанами до подвигов отважных самураев.

Автор не просто пересказывает сухие факты, а погружает читателя в поэтичную атмосферу Востока. Вы узнаете, почему священна гора Фудзи, о чем плачут ивы, как перехитрить лису-оборотня кицунэ и что скрывается за зеркальной гладью старинных озер. Дэвис собрал воедино трагические истории любви, героические эпосы и жуткие рассказы о привидениях. Это чтение необходимо каждому, кто хочет постичь «душу Японии», понять истоки аниме-культуры и философию народа, умеющего видеть красоту в мимолетном цветении сакуры.

Хэдленд Дэвис - Легенды и мифы Древней Японии

СПб.: СЗКЭО, 2020, — 560 с.: ил. - (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0517-4

Хэдленд Дэвис - Легенды и мифы Древней Японии – Содержание