Дэвис - Легенды и мифы Древней Японии
Книга Хэдленда Дэвиса — это изящный проводник в загадочный мир японского фольклора, где грань между реальностью и магией почти невидима. Это самое полное собрание преданий, охватывающее эпохи от сотворения мира богами Идзанаги и Идзанами до подвигов отважных самураев.
Автор не просто пересказывает сухие факты, а погружает читателя в поэтичную атмосферу Востока. Вы узнаете, почему священна гора Фудзи, о чем плачут ивы, как перехитрить лису-оборотня кицунэ и что скрывается за зеркальной гладью старинных озер. Дэвис собрал воедино трагические истории любви, героические эпосы и жуткие рассказы о привидениях. Это чтение необходимо каждому, кто хочет постичь «душу Японии», понять истоки аниме-культуры и философию народа, умеющего видеть красоту в мимолетном цветении сакуры.
Хэдленд Дэвис - Легенды и мифы Древней Японии
СПб.: СЗКЭО, 2020, — 560 с.: ил. - (Библиотека мировой литературы.)
ISBN 978-5-9603-0517-4
Хэдленд Дэвис - Легенды и мифы Древней Японии – Содержание
Предисловие
Глава первая. Происхождение мира - Глава вторая. Герои и воины - Глава третья. Рубщик бамбука и Лунная Дева - Глава четвертая. Буддийские легенды - Глава пятая. Легенды о лисах - Глава шестая. Дзидзо, Бог Маленьких Детей - Глава седьмая. Легенды в искусстве Японии - Глава восьмая. Звездные влюбленные и кимоно из птичьих перьев - Глава девятая. Легенды о горе Фудзи - Глава десятая. Колокола - Глава одиннадцатая. Юки-Онна – Дева Снегов - Глава двенадцатая. Цветы и Сады - Глава тринадцатая. Деревья - Глава четырнадцатая. Зеркала - Глава пятнадцатая. Каннон и Бэнтэн, Дайкоку, Эбису и Хотэй - Глава шестнадцатая. Куклы и Бабочки - Глава семнадцатая. Праздники - Глава восемнадцатая. Пионовый фонарь - Глава девятнадцатая. Кобо Дайси, Нитирэн и Седо Сёнин - Глава двадцатая. Японский веер - Глава двадцать первая. Гром - Глава двадцать вторая. Легенды о животных - Глава двадцать третья. Легенды о птицах и насекомых - Глава двадцать четвертая. Рассуждения по поводу чая - Глава двадцать пятая. Легенды о сверхъестественном - Глава двадцать шестая. Три девы - Глава двадцать седьмая. Морские легенды - Глава двадцать восьмая. Суеверия - Глава двадцать девятая. Сверхъестественные существа - Глава тридцатая. Превращение Иссумбоси. Кинтаро, Золотой Мальчик - Глава тридцать первая. Смешанные легенды
Приложение
No comments yet. Be the first!