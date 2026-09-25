Диксон - Павел и гнев

«Павел и гнев. Божий суд и милость для Израиля в Послании к Римлянам 9–11» Томаса П. Диксона посвящена одной из наиболее трудных тем павловского богословия — соотношению божественного гнева, суда и милосердия. Автор оспаривает распространённую предпосылку, согласно которой гнев и милость должны рассматриваться как противоположные способы действия Бога. Центральным вопросом исследования становится судьба непокорного Израиля в Рим. 9–11: может ли Божий суд над Израилем быть не только воздаянием за непослушание, но и действием, направленным в конечном счёте к милосердию и спасению?

Диксон помещает Павла в широкий контекст Писаний Израиля, литературы периода Второго Храма, греко-римской философии и истории христианской экзегезы. Особое внимание уделено Исаии и Псалмам, где божественный гнев неоднократно оказывается временным, исправительным и связанным с последующим восстановлением. На этом основании автор предлагает новое прочтение Рим. 9–11, особенно Рим. 11:32, а затем проверяет свою модель на материале других частей Послания к Римлянам, Первого послания к Коринфянам и Первого послания к Фессалоникийцам. Исследование вступает в содержательный диалог с Маркионом, Оригеном, Иоанном Златоустом, Августином, Э. П. Сандерсом, Джоном Барклаем и современными направлениями исследований Павла.

Диксон Томас П. – Павел и гнев – Божий суд и милость для Израиля в Послании к Римлянам 9–11

Пер. VADIMK. – СПб., 2026. – xiv, 274 с. Оригинальное издание: Baylor University Press, 2024.

ISBN 978-1-4813-2138-9 (PDF)

ISBN 978-1-4813-2135-8 (твёрдый переплёт)

Диксон Томас П. – Павел и гнев – Содержание

Благодарности

Список таблиц

Введение. Совершенство суждения?

Гнев и милосердие Божье в истории толкования Таксономия Временный гнев Малоизвестная особенность Священного Писания Израиля Гнев и милосердие к Израилю Послание к Римлянам 9–11 Гнев Божий в других посланиях Павла Расширение масштаба исследования