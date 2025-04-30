Чи зауважили ви, що останніми роками стало набагато важче бути добрими батьками? Звісно, це ніколи не було аж надто легким. Перш за все, немовлята приходять у цей світ без інструкцій, і вам найчастіше доведеться писати їх самим. Крім того, вони неймовірно складні, і тому не існує безвідмовних формул, що згодяться в кожному випадку. Методи, які допомогли вам досягти чудового успіху з однією дитиною, можуть приректи на гірку невдачу з іншою. Багато батьків не розуміють цього прикрого аспекту виховання дітей, тому що самі ніколи не стикалися з таким. Без жодних особливих досягнень вони змогли виростити повну хату «легких» дітей. Ми з дружиною знаємо одну таку сім’ю. Бог благословив їх трьома найдосконалішими дітьми, яких тільки можна уявити. Усі троє вчилися в школі тільки на «відмінно», щодня прибирали в кімнаті, мали талант до музики, їли, тримаючи одну руку на колінах, грали тільки в першій команді, ввічливо і тактовно розмовляли з дорослими і навіть не потребували, щоб їм випрямляли зуби! Це було просто нестерпно, якими добрими ці діти були. Як і можна було сподіватися, батьки вважали успіхи своїх дітей суто власною заслугою. Також вони любили при першій нагоді сипати порадами щодо виховання. Уся їхня постава завжди випромінювала самовпевненість. Але тоді сталося щось цікаве. Господь, який мусить мати почуття гумору, вирішив влаштувати їм сюрприз, і на сорокові уродини подарував матері невеличке «торнадо». Відтоді ця сім’я ледве дає собі раду. їхній малий карапуз, якому тепер шість років, твердий, наче кремінь, і ще вдвоє гостріший. Він полюбляє воювати зі своїми батьками і вже знає набагато більше від них. Просто спитайте його. Він обов’язково вам розповість. І найвеселіше в цій історії те, що батьки перестали давати поради щодо виховання невдовзі після його народження. Раптом виявилося, що їм уже не до того!

Добсон Джеймс - Батьківство не для боягузів

3 англ, пер. О. Гладкий. - Львів: Свічадо, 2011. - 216 с. (серія «Порадник для батьків»)

ISBN 978-966-395-455-4

Добсон Джеймс - Батьківство не для боягузів - Зміст

Розділ перший ВИКЛИК

Розділ другий ЛАГІДНІСТЬ І СУВОРІСТЬ

Розділ третій ЩО 35 000 БАТЬКІВ РОЗПОВІЛИ ПРО СВОЇХ ДІТЕЙ

Розділ четвертий ЩО 35 000 БАТЬКІВ РОЗПОВІЛИ ПРО СЕБЕ

Розділ п’ятий З ЛЮБОВ’Ю ДО ЗГОРЬОВАНИХ БАТЬКІВ

Розділ шостий ПОРАДИ БАТЬКАМ МАЛИХ ДІТЕЙ

Розділ сьомий ЗМАГАННЯ ЗА ВЛАДУ

Розділ восьмий БАТЬКІВСЬКА ВТОМА

Розділ дев’ятий ПОРАДИ БАТЬКАМ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Розділ десятий ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Розділ одинадцятий ЯК ВІДПУСКАТИ ДОРОСЛУ ДИТИНУ 1

Розділ дванадцятий ЗАВЕРШАЛЬНІ ДУМКИ

Додаток

Питання для обговорення