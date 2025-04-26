Добсон Джеймс - Відверта розмова з чоловіком

Перше видання книги, яку ви читатимете, написане понад двадцять років тому. Це видання мало наклад у мільйон примірників і описувало моє розуміння ролі чоловіка... Божого чоловіка... у хаотичному світі сьогодні. «Відверта розмова з чоловіками та їхніми жінками» вперше видана, коли я мав сорок чотири роки, і справді деякі події з особистого життя тісно пов’язувалися зі змістом книги. Незадовго до цього помер батько (про це ви прочитаєте у третьому розділі), і це примусило мене подивитись в очі смерті. Неочікува- ний серцевий напад декілька років тому підкреслив важливість цього. Діти ще жили з нами, і у домі завжди було весело. Тоді я досліджував середній вік, який досить негативно сприймається у суспільстві, і вирішив про це написати. Так сталося, що я ніколи не стикався з так званою класичною кризою середнього віку (як описано у 16 розділі), але у цей період я також критично думав. Для порівняння: багато моїх друзів та приятелів пережили неприємності у свої сорок. Деякі з них вчиняли дивно, коли усвідомлювали, що молодість не повернути і життя швидко минає. Хоча я співчував, проте був украй здивованим, коли помічав відчайдушне намагання тих чоловіків схопитися за те, що вже давно минуло. Двадцять років тому, і певного мірою сьогодні, чоловіки у період кризи середнього віку демонстрували невпевненість у собі і виставляли себе напоказ, немов живі рекламні щити, щоб їх бачив увесь світ. Замість костюмів та краваток вони одягали надто яскраві шовкові сорочки, залишаючи розстебнутими верхні ґудзики. Сиве волосся на грудях ретельно висушували феном. На волосатих грудях зазвичай висів медальйон на золотому ланцюжку, ймовірно, як перепустка до молодости. Чоловіки також витворяли чудеса зі своїм волоссям, щоб приховати його нестачу. (Ознака старіння, яка засмучує чоловіків, - волосся не з’являється на голові, але рясно росте у носі та вухах). У загрозливих випадках облисіння чоловіки викладали волосся з боків на чубі й тоді закріплювали суперлаком. Гостроносі мешти та костюм поєднувалися з годинником «Ролекс» (можливо, підробкою) та масивними ювелірними виробами на обох руках. Це занадто для класичного стилю. Чоловіки під час кризи середнього віку підкреслюють свій імідж за допомогою спортивних автомобілів. їх машини повинні бути глянцевими, швидкими та новенькими. Найкращим варіянтом було би «Порше» чи «Феррарі», але чоловік, у якого не так багато грошей, поставить на свій «Фольксваген» великі колеса. Так, перевтілившись, літній чоловік та його невпевнене «я» почнуть завойовувати... невідомий світ.

Добсон Джеймс - Відверта розмова з чоловіком

3 анг. пер. О. Кулина. - Львів : Свічадо, 2011.-216 с.

ISBN 978-966-395-463-9

Добсон Джеймс - Відверта розмова з чоловіком - Зміст

ЧОЛОВІКИ ХОЧУТЬ ПОВЕРНУТИ МОЛОДІСТЬ

1. Чоловіки хочуть повернути молодість

2. Чоловік і його сексуальність

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ЧОЛОВІКОМ?

3. Мій батько

4. Одкровення

5. Спадок

ЧОЛОВІК І ЙОГО ДІТИ

6. Чоловік і його діти

7. Чоловік і його головний пріоритет

8. Чоловік і його влада

9. Запитання, які стосуються дітей

ЧОЛОВІК І ЙОГО ДРУЖИНА

10. Чоловік і його дружина

11. Чоловік та праведне життя

ЧОЛОВІК І ЙОГО РОБОТА

12. Чоловік і його робота

13. Чоловік і його гроші ,

ЧОЛОВІК І ЙОГО МУЖНІСТЬ

14. Чоловік і жінка та їхні біологічні відмінності

15. Що сталося з Рухом за визволення жінок?

ЧОЛОВІК І ЙОГО ПОЧУТТЯ

16. Чоловік середнього віку

17. Чоловік та його почуття

18. Чоловік і його тварини

ЧОЛОВІК І ЙОГО БОГ