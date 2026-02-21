Книга Григорія Домашовця «Світовий союз баптистів і коротка історія баптистів з 1936 року» є важливим історичним дослідженням, присвяченим діяльності однієї з найбільших християнських організацій світу та розвитку баптистського руху в переломний період XX століття. Автор аналізує роль Світового союзу баптистів (ВУБ) як координуючого центру, що сприяє духовній єдності, місіонерській активності та захисту прав віруючих на міжнародній арені. Основна увага приділена тому, як баптистське братство адаптувалося до викликів часу, зберігаючи вірність євангельським принципам.

В історичній частині праці, що охоплює період після 1936 року, Домашовець детально описує життя баптистських церков у контексті глобальних потрясінь: Другої світової війни, післявоєнної відбудови та ідеологічного протистояння часів «холодної війни». Автор фіксує зростання баптистських громад у різних частинах світу, розвиток освітніх програм та розширення благодійної діяльності. Особливого значення у книзі надається солідарності віруючих в умовах гонінь та обмежень свободи совісті, які мали місце у багатьох країнах у середині століття.

Праця Домашовця цінна тим, що вона документує не лише офіційні рішення з’їздів Світового союзу, а й живий досвід помісних церков. Книга підкреслює важливість міжцерковного спілкування та взаємодопомоги, показуючи, як баптисти прагнули бути «сіллю землі», незважаючи на політичні кордони та соціальні бар'єри. Це видання слугує важливим джерелом для вивчення історії протестантизму та розуміння того, як формувалися сучасні структури світової баптистської спільноти.

Irvington: “Cyril-Methodius Brotherhood”, 1976. – 122 с.

Гр. Домашовець – Світовий союз баптистів і коротка історія баптистів з 1936 року – Зміст

I.

Кількома рядками

Сітовий Союз Баптистів (фундамент волі)

"Нові люди для нового світу через Христа"

Проф. С. Горак називає Солженіцина "новітним Мойсеєм" - інформує американська преса

Віровизнаневий принцип ССБ

Віровизнання Укр. Баптистської Церкви

Місійне завдання ССБ

Дещо про обличчя сучасної Індії

Звідомлення з подорожі в Індіях

Середній Схід - жиди й араби

Скільки християн на Середньому Сході?

Братерська доброчинність ССБ

Американський баптизм і наука а) Зустріч з астронавтом б) Атмосфера

Прожектор на релігійні справи (Інформаційний перегляд подій з релігійного життя) а) Президент Труман за припинення релігійних спорів під час кризи б) Історичні факти московського імперіалізму і колоніалізму в) Церковна приналежність населення ЗСА г) Стан російської Православної Церкви в Америці ґ) Голоси, що заслуговують на увагу д) Чи вільно ховати комуніста на церковнім цвинтарі? е) Українські владики під час авдієнції з папою



II.

Короткий нарис історії баптистів з 1936 року а) Передмова б) Короткі завваги про віровизнання, з яким Церква Баптистів не лучиться

І. Короткий нарис загальної історії Церкви Хр. Баптистів

II. Назва баптистів, як окреслення зв’язку християнського

III. Боротьба за чистоту Церкви в перших віках християнства

IV. Реформація в ХУІ віку а) Вартість баптистського руху

V. Діяльність баптистів в Англії

VI. Розвій і діяльність баптистів в Америці

VII. Діяльність баптистів на європейському континеті: 1. Німеччина 2. Швеція 3. Україна й Росія 4. Чехослоьаччина 5. Польща 6. Галичина

VIII. Загальні завваги

Статистика ССБ і мі сійне поле з 1934 року

Бібліографія

