Довгань - 100 відомих протестантів
Протестантський рух справив колосальний позитивний вплив на хід світової історії. Важко уявити сучасний світ таким, яким ми його знаємо сьогодні, якби євангельське християнство не стало рушійною силою змін, що перетворили суспільство на краще.
Саме реформатська традиція дала поштовх розвитку науки, подарувавши людству засновників ключових наукових дисциплін. Євангельські християни відкрили доступ до освіти широким верствам населення, започаткувавши провідні університети світу. Представники цього духовного напрямку стояли біля витоків промислової революції, створювали перші механізовані верстати та засновували фабрики, які змінили економіку планети.
Послідовники протестантської віри відіграли вирішальну роль у формуванні демократичних держав, заклавши принципи розподілу влади та створивши перші конституційні моделі управління. Саме в протестантських суспільствах зародилися найпотужніші економіки, були вигадані популярні види спорту, сформувалися нові музичні напрями та літературні стилі.
Фактично немає жодної сфери людської діяльності, де б протестантські християни не залишили помітного сліду.
У книзі зібрані стислі біографії ста найяскравіших та найвпливовіших постатей протестантського світу — людей, які визначали розвиток науки, культури, політики, економіки та суспільства загалом.
Сергій Довгань - 100 відомих протестантів
К., Варух, 2017. - 216 с.
ISBN 978-966-2346-37-4
Сергій Довгань -100 відомих протестантів - Зміст
Передмова
1. Йоганн Себастьян Бах - 2. Анґела Меркель - 3. Сер Ісаак Ньютон - 4. Агата Крісті - 5. ВолтДісней - 6. Іммануїл Кант - 7. Рембрандт ван Рейн - 8. Ганс Крістіан Андерсен - 9. ЖанАнріДюнан - 10. Вільям Шекспір - 11. Джон Гарвард - 12. Майкл Фарадей - 13. Брати Райт - 14. Джон Пірпонт Морган - 15. АдамСміт - 16. Бенджамін Франклін - 17. Єлизавета І, королева Англії - 18. Вікторія, королева Великої Британії - 19. Авраам Лінкольн - 20. Джон Девісон Рокфеллер - 21. Роберт Кох - 22. Сер Вальтер Скотт - 23. Маргарет Тетчер - 24. Мартін Лютер Кінг - 25. Чак Норріс - 26. Йоганн Ґете - 27. Генріх Герц - 28. Елвіс Преслі - 29. ГеоргГеґель - 30. Джон Рей - 31. Джордж Вашингтон - 32. Роберт Стірлінг - 33. Барак Обама - 34. Джеймс Прескотт Джоуль - 35. Джон Дальтон - 36. Роберт Бойль - 37. Семюел Фінлі Бріз Морзе - 38. Чарлз Діккенс - 39. Джо Фрейзер - 40. Клайв Стейплз Льюїс - 41. Кака - 42. Ґотфрід Вільгельм Лейбніц - 43. Данієль Дефо - 44. Георг Гендель - 45. Йоганнес Кеплер - 46. Сер Вінстон Черчилль - 47. Томас Кук - 48. Опра Вінфрі - 49. Кетрін, герцогиня Кембриджська - 50. Карл Лінней - 51. ДжорджБуш - 52. Єлизавета II - 53. Нельсон Мандела - 54. Джеймс Ватт - 55. Гілларі Клінтон - 56. Вітні Г'юстон - 57. Фелікс Мендельсон - 58. Макс Плани - 59. Нільс Бор - 60. Ріхард Вагнер - 61. Теодор Рузвельт - 62. Гаррієт Бічер-Стоу - 63. Джеймс Гембл - 64. Катаяма Тецу - 65. Едгар Аллан По - 66. Вільям Гарвей - 67. Еллісон Фелікс - 68. Карл Фрідріх Гаусе - 69. Вільям Томсон - 70. Брюс Вілліс - 71. КофіАннан - 72. Девід Камерон - 73. Томас Джефферсон - 74. Ронні Коулмен - 75. Сер ДжеймсЯнг Сімпсон - 76. Чарлз Гуд’їр - 77. Тереза Мей - 78. Джозеф Лістер - 79. Чарлз Беббідж - 80. Діана, принцеса Уельська - 81. Андерс Цельсій - 82. Антоні ван Левенгук - 83. Джиммі Картер - 84. Вільгельм Конрад Рентген - 85. Менні Пак’яо - 86. Дензел Вашингтон - 87. Дональд Трамп - 88. Вільям Колгейт - 89. Джеймс Нейсміт - 90. Генріх Гейне - 91. Рональд Рейган - 92. Едмунд Картрайт - 93. Альфред Нобель - 94. Бейонсе - 95. Джастін Тімберлейк - 96. Джастін Бібер - 97. Вільям, герцог Кембриджський - 98. Тоні Брекстон - 99. Девід Бекхем - 100. Чарлз Дарвін
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