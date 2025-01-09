Протестантський рух справив колосальний позитивний вплив на хід світової історії. Важко уявити сучасний світ таким, яким ми його знаємо сьогодні, якби євангельське християнство не стало рушійною силою змін, що перетворили суспільство на краще.

Саме реформатська традиція дала поштовх розвитку науки, подарувавши людству засновників ключових наукових дисциплін. Євангельські християни відкрили доступ до освіти широким верствам населення, започаткувавши провідні університети світу. Представники цього духовного напрямку стояли біля витоків промислової революції, створювали перші механізовані верстати та засновували фабрики, які змінили економіку планети.

Послідовники протестантської віри відіграли вирішальну роль у формуванні демократичних держав, заклавши принципи розподілу влади та створивши перші конституційні моделі управління. Саме в протестантських суспільствах зародилися найпотужніші економіки, були вигадані популярні види спорту, сформувалися нові музичні напрями та літературні стилі.

Фактично немає жодної сфери людської діяльності, де б протестантські християни не залишили помітного сліду.

У книзі зібрані стислі біографії ста найяскравіших та найвпливовіших постатей протестантського світу — людей, які визначали розвиток науки, культури, політики, економіки та суспільства загалом.

Сергій Довгань - 100 відомих протестантів

К., Варух, 2017. - 216 с.

ISBN 978-966-2346-37-4

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