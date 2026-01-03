Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа – Псалми

Переклад здійснив Павло Дубовик. - Заріччя: Місіонерське товариство «Блага Вість», 2006. – GBV – 338 с.

ISBN 966-3470-07-0

Від видавництва

Любий друже-читачу! Ти тримаєш в своїх руках переклад Нового Завіту на українську мову, зроблений за допомогою останніх досліджень у царині філології та лінгвістики оригінального тексту. Готуючи це видання, ми використали найновіші відкриття у сфері новозавітньої текстології, які було зроблено завдяки спеціальній комп’ютерній апаратурі.

За основний грецький текст (оригінал) узято 27 видання Nestle-Aland. Ми спробували простежити взаємну залежність слів у тексті Нового Завіту. Наскільки нам це вдалося, - подаємо на суд читачеві. Навіщо це було зроблено? - Тлумачі по-різному перекладають деякі слова й уривки тексту. Інколи це стається внаслідок різночитання оригінальних текстів Нового Завіту, а інколи - через вплив поглядів і позицій самих перекладачів. Наше щире бажання - заохотити самого читача до скрупульозного досліджування Божого Слова (Д.ап. 17,11).

По-перше, аби кожен читач сам виявився мудрим будівником, який зводить свою оселю на скелі (Лук.6,48).

По-друге, щоби правильно вчити і наставляти інших. Адже Святе Письмо закликає всіх, хто отримав спасіння, розповідати про це людям, які його ще не мають; але конче важливо говорити правильно (Д.ап. 18,25). Саме за це правлять виноски внизу тексту, де наведено філологічне значення деяких слів оригіналу, які, на жаль, дуже часто неправильно розуміють та інтерпретують. Кожне слово має своє значення. Це варто б завжди пам’ятати і враховувати всім нам і особливо тим, хто говорить, повчаючи інших. Будувати свою проповідь на підставі тих слів, яких немає в тексті Святого Письма, або ж не розуміючи істинного значення того чи іншого слова, - за це кожен з нас несе серйозну відповідальність перед Богом.

Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа – Псалми – Зміст