Дудченко - Літургійний реалізм
Дана книга є першою в українській академічній науковій думці спробою здійснити аналіз і синтез теоретичних засад системи літургійного богослов’я одного з найвпливовіших православних богословів ХХ ст. — протопресвітера Олександра Шмемана — та дослідити подальший розвиток його ідей.
У ХХ столітті християнське богослов’я здійснило антропологічний та еклезіологічний поворот, який ґрунтувався на зверненні «до джерел» і на Сході, і на Заході. Це спричинило виникнення та стрімкого розвитку міжконфесійних напрямів богословської думки, тобто таких, які не обмежуються власною конфесією, а здійснюють потужний вплив на інші конфесії. Одними з головних напрямів християнського богослов’я, які у ХХ столітті були творчо осмислені у православному середовищі як результат зустрічі православних богословів (прот. Георгія Флоровського, прот. Миколая Афанасьєва, прот. Олександра Шмемана) із християнським Заходом і які активно розвиваються дотепер не лише у православ’ї, а й в інших конфесіях, є неопатристика, євхаристійна еклезіологія та літургійне богослов’я.
Протопресвітер Олександр Шмеман (1921–1983) є засновником літургійного богослов’я як академічної науки та однією з ключових постатей для розвитку православного богослов’я другої половини ХХ і початку ХХІ століть. Центральною ідеєю богословської системи О. Шмемана, внаслідок осмислення феномену літургії як головної події церкви та серцевини усього релігійного життя, є наголошення на здатності всього матеріального світу бути символом реальності вищого порядку та ідея здійсненної есхатології.
Цю книгу написано з метою проаналізувати богословські ідеї та прозріння прот. Олександра Шмемана та систематизувати їх у цілісну концепцію літургійного богослов’я, яку ми пропонуємо називати літургійним реалізмом, а також проаналізувати рецепцію його богослов’я та вплив на сучасну християнську богословську думку та церковну практику.
Дудченко А. - Літургійний реалізм - богослов’я протопресвітера Олександра Шмемана та його рецепція у християнському світі
Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2025. — 220 с. (Серія «Українські богословські студії»).
ISBN 978-617-8445-09-6
Дудченко А. — Літургійний реалізм - богослов’я протопресвітера Олександра Шмемана та його рецепція у християнському світі - Зміст
- Передмова. Василь Рудейко
- Вступ
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Розділ 1. Інтелектуальна біографія Олександра Шмемана
- 1.1. Формування Шмемана як богослова (до 1951 р.)
- 1.2. Розвиток богословської думки Шмемана в США (1951–1962)
- 1.3. На посаді ректора Свято-Володимирської семінарії (1962–1983)
- 1.4. Вивчення літургійного богослов’я Шмемана
- Висновки до розділу 1
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Розділ 2. Літургійний реалізм як цілісна богословська концепція
- 2.1. Засадничі принципи літургійного реалізму
- 2.2. Еклезіологія літургійного реалізму
- 2.3. Літургійне богослов’я: мета, завдання та богослужбова практика
- 2.4. Літургійний реалізм і Церква в публічному просторі
- Висновки до розділу 2
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Розділ 3. Літургійний реалізм у богослов’ї та практиці сучасних релігійних громад
- 3.1. Літургійний реалізм як відповідь на кризу у Православ’ї
- 3.2. Вплив літургійного реалізму на церковну практику
- 3.3. Шляхи рецепції літургійного реалізму у академічному богослов’ї
- Висновки до розділу 3
- Висновки
- Післямова. Геннадій Христокін
- Відгук. Кирило Говорун
- Список використаних джерел
- Іменний покажчик
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