Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дудченко - Літургійний реалізм

Дудченко А. - Літургійний реалізм - богослов’я протопресвітера Олександра Шмемана та його рецепція у християнському світі
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Дана книга є першою в українській академічній науковій думці спробою здійснити аналіз і синтез теоретичних засад системи літургійного богослов’я одного з найвпливовіших православних богословів ХХ ст. — протопресвітера Олександра Шмемана — та дослідити подальший розвиток його ідей.

У ХХ столітті християнське богослов’я здійснило антропологічний та еклезіологічний поворот, який ґрунтувався на зверненні «до джерел» і на Сході, і на Заході. Це спричинило виникнення та стрімкого розвитку міжконфесійних напрямів богословської думки, тобто таких, які не обмежуються власною конфесією, а здійснюють потужний вплив на інші конфесії. Одними з головних напрямів християнського богослов’я, які у ХХ столітті були творчо осмислені у православному середовищі як результат зустрічі православних богословів (прот. Георгія Флоровського, прот. Миколая Афанасьєва, прот. Олександра Шмемана) із християнським Заходом і які активно розвиваються дотепер не лише у православ’ї, а й в інших конфесіях, є неопатристика, євхаристійна еклезіологія та літургійне богослов’я.

Протопресвітер Олександр Шмеман (1921–1983) є засновником літургійного богослов’я як академічної науки та однією з ключових постатей для розвитку православного богослов’я другої половини ХХ і початку ХХІ століть. Центральною ідеєю богословської системи О. Шмемана, внаслідок осмислення феномену літургії як головної події церкви та серцевини усього релігійного життя, є наголошення на здатності всього матеріального світу бути символом реальності вищого порядку та ідея здійсненної есхатології.

Цю книгу написано з метою проаналізувати богословські ідеї та прозріння прот. Олександра Шмемана та систематизувати їх у цілісну концепцію літургійного богослов’я, яку ми пропонуємо називати літургійним реалізмом, а також проаналізувати рецепцію його богослов’я та вплив на сучасну християнську богословську думку та церковну практику.

Дудченко А. - Літургійний реалізм - богослов’я протопресвітера Олександра Шмемана та його рецепція у християнському світі

Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2025. — 220 с. (Серія «Українські богословські студії»).
ISBN 978-617-8445-09-6

Дудченко А. — Літургійний реалізм - богослов’я протопресвітера Олександра Шмемана та його рецепція у християнському світі - Зміст

  • Передмова. Василь Рудейко
  • Вступ
  • Розділ 1. Інтелектуальна біографія Олександра Шмемана
    • 1.1. Формування Шмемана як богослова (до 1951 р.)
    • 1.2. Розвиток богословської думки Шмемана в США (1951–1962)
    • 1.3. На посаді ректора Свято-Володимирської семінарії (1962–1983)
    • 1.4. Вивчення літургійного богослов’я Шмемана
    • Висновки до розділу 1
  • Розділ 2. Літургійний реалізм як цілісна богословська концепція
    • 2.1. Засадничі принципи літургійного реалізму
    • 2.2. Еклезіологія літургійного реалізму
    • 2.3. Літургійне богослов’я: мета, завдання та богослужбова практика
    • 2.4. Літургійний реалізм і Церква в публічному просторі
    • Висновки до розділу 2
  • Розділ 3. Літургійний реалізм у богослов’ї та практиці сучасних релігійних громад
    • 3.1. Літургійний реалізм як відповідь на кризу у Православ’ї
    • 3.2. Вплив літургійного реалізму на церковну практику
    • 3.3. Шляхи рецепції літургійного реалізму у академічному богослов’ї
    • Висновки до розділу 3
  • Висновки
  • Післямова. Геннадій Христокін
  • Відгук. Кирило Говорун
  • Список використаних джерел
  • Іменний покажчик
Views 222
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books