Дудченко - Літургійний реалізм

Дана книга є першою в українській академічній науковій думці спробою здійснити аналіз і синтез теоретичних засад системи літургійного богослов’я одного з найвпливовіших православних богословів ХХ ст. — протопресвітера Олександра Шмемана — та дослідити подальший розвиток його ідей.

У ХХ столітті християнське богослов’я здійснило антропологічний та еклезіологічний поворот, який ґрунтувався на зверненні «до джерел» і на Сході, і на Заході. Це спричинило виникнення та стрімкого розвитку міжконфесійних напрямів богословської думки, тобто таких, які не обмежуються власною конфесією, а здійснюють потужний вплив на інші конфесії. Одними з головних напрямів християнського богослов’я, які у ХХ столітті були творчо осмислені у православному середовищі як результат зустрічі православних богословів (прот. Георгія Флоровського, прот. Миколая Афанасьєва, прот. Олександра Шмемана) із християнським Заходом і які активно розвиваються дотепер не лише у православ’ї, а й в інших конфесіях, є неопатристика, євхаристійна еклезіологія та літургійне богослов’я.

Протопресвітер Олександр Шмеман (1921–1983) є засновником літургійного богослов’я як академічної науки та однією з ключових постатей для розвитку православного богослов’я другої половини ХХ і початку ХХІ століть. Центральною ідеєю богословської системи О. Шмемана, внаслідок осмислення феномену літургії як головної події церкви та серцевини усього релігійного життя, є наголошення на здатності всього матеріального світу бути символом реальності вищого порядку та ідея здійсненної есхатології.

Цю книгу написано з метою проаналізувати богословські ідеї та прозріння прот. Олександра Шмемана та систематизувати їх у цілісну концепцію літургійного богослов’я, яку ми пропонуємо називати літургійним реалізмом, а також проаналізувати рецепцію його богослов’я та вплив на сучасну християнську богословську думку та церковну практику.

Дудченко А. - Літургійний реалізм - богослов’я протопресвітера Олександра Шмемана та його рецепція у християнському світі

Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2025. — 220 с. (Серія «Українські богословські студії»).

ISBN 978-617-8445-09-6

Дудченко А. — Літургійний реалізм - богослов’я протопресвітера Олександра Шмемана та його рецепція у християнському світі - Зміст