Via Sacra

Френсис (Франтишек) Дворник родился 14 августа 1893 г. в моравском селе Хомиж. Когда будущий ученый вырос, ему стали прочить карьеру священника, поэтому в 1912 г. Ф. Дворник поступил на Кирилло-Мефодиевский Теологический факультет в г. Оломоуц. В 1916 г. он был рукоположен священником и несколько лет окормлял свою немецкоязычную сельскую паству. В 1919 г. Дворник поступил в Карлов университет в Праге, где увлекся историей славянства, а через некоторое время приехал в Париж. Занимаясь в Сорбонне под научным руководством известного специалиста в области истории Византии Шарля Диля, он сформировался как византинист. Однако в то же время он продолжал свои славянские штудии, которыми занимался в Институте славянских исследований, и не оставил своего интереса к истории политических учений, что принесло ему в 1923 г. диплом Школы политических наук. Его докторская диссертация появилась в 1926 г. и называлась «Славяне, Византия и Рим». Она стала первой серьезной научной работой молодого исследователя. В монографии речь идет о вторжении славян на Балканский полуостров, о формировании на Балканах церковной организации, о христианской миссии свв. Кирилла и Мефодия, а также о борьбе между Римом, Константинополем и Франкской империей за Болгарию, которая была обусловлена не только геополитической важностью ее для всех трех империй, но и тем, что Болгария входила в церковный диоцез Иллирию и лежала на границе между Римским и Константинопольским патриархатами. Двумя годами позже, в 1928 г., Ф. Дворник стал профессором Карлова университета. Здесь он продолжил изучение житий свв. Кирилла и Мефодия, результатом чего стал концептуальный труд, изданный в 1933 г. под заглавием «Византийская традиция легенды о Константине и Мефодии» (переиздан в 1969 г.). В данной книге автор по-новому подошел к изучению житий — не с точки зрения их ценности для Моравии, где проходила миссия апостолов славян, а с точки зрения византийской агиографии, поскольку именно в Константинополе эта их миссия изначально была задумана и организована. Ученый доказал, что жития по справедливости могут быть названы памятниками не только славянской литературы, но и византийской. Ф. Дворник восстановил достоверность двух древнейших литературных списков, написанных по-славянски, и обогатил наши знания о византийской политической и культурной истории IX в.

Франтишек Дворник - Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее - Содержание Предисловие

Глава 1. Основной принцип развития церковной организации Глава 2. Идея апостольского преемства на Западе и на Востоке до Халкидонского собора Глава 3. Развитие идеи апостольства во время схизмы Акакия Глава 4. Рождение предания об апостоле Андрее Глава 5. Легендарные элементы в предании об Андрее Глава 6. Развитие предания об Андрее Глава 7. Идея апостольства и легенда об Андрее в разногласиях между Константинополем и Римом Список сокращений Список цитируемых рукописей Библиография Указатель

Франтишек Дворник - Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее - Франтишек Дворник: ученый и наука

Научное наследие Дворника составляет 18 монографий, 130 статей и 60 рецензий, в том числе концептуальные исследования, к примеру, монографии, посвященные св. Вацлаву и истории Вселенских соборов. Автор в своих трудах никогда не отступал от трех главных тем, взаимосвязанных между собой: это ранние контакты между Византией и славянами, которые были христианизированы благодаря миссии Кирилла и Мефодия, а также история славянских народов после христианизации; отношения между Православием и Римом в период схизмы патриарха Фотия (причем историк полагал, что объективная наука поможет создать предпосылки для объединения западной и восточной церквей); и, наконец, история политических учений в ранневизантийской империи.