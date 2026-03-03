Via Sacra
Френсис (Франтишек) Дворник родился 14 августа 1893 г. в моравском селе Хомиж. Когда будущий ученый вырос, ему стали прочить карьеру священника, поэтому в 1912 г. Ф. Дворник поступил на Кирилло-Мефодиевский Теологический факультет в г. Оломоуц. В 1916 г. он был рукоположен священником и несколько лет окормлял свою немецкоязычную сельскую паству. В 1919 г. Дворник поступил в Карлов университет в Праге, где увлекся историей славянства, а через некоторое время приехал в Париж. Занимаясь в Сорбонне под научным руководством известного специалиста в области истории Византии Шарля Диля, он сформировался как византинист. Однако в то же время он продолжал свои славянские штудии, которыми занимался в Институте славянских исследований, и не оставил своего интереса к истории политических учений, что принесло ему в 1923 г. диплом Школы политических наук. Его докторская диссертация появилась в 1926 г. и называлась «Славяне, Византия и Рим». Она стала первой серьезной научной работой молодого исследователя. В монографии речь идет о вторжении славян на Балканский полуостров, о формировании на Балканах церковной организации, о христианской миссии свв. Кирилла и Мефодия, а также о борьбе между Римом, Константинополем и Франкской империей за Болгарию, которая была обусловлена не только геополитической важностью ее для всех трех империй, но и тем, что Болгария входила в церковный диоцез Иллирию и лежала на границе между Римским и Константинопольским патриархатами.
Двумя годами позже, в 1928 г., Ф. Дворник стал профессором Карлова университета. Здесь он продолжил изучение житий свв. Кирилла и Мефодия, результатом чего стал концептуальный труд, изданный в 1933 г. под заглавием «Византийская традиция легенды о Константине и Мефодии» (переиздан в 1969 г.). В данной книге автор по-новому подошел к изучению житий — не с точки зрения их ценности для Моравии, где проходила миссия апостолов славян, а с точки зрения византийской агиографии, поскольку именно в Константинополе эта их миссия изначально была задумана и организована. Ученый доказал, что жития по справедливости могут быть названы памятниками не только славянской литературы, но и византийской. Ф. Дворник восстановил достоверность двух древнейших литературных списков, написанных по-славянски, и обогатил наши знания о византийской политической и культурной истории IX в.
Франтишек Дворник - Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее
Пер. с англ. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2007. - 384 с. - (Via Sacra. I).
ISBN 5-93762-031-3 (978-5-93762-031-6)
Франтишек Дворник - Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее - Содержание
Предисловие
Глава 1. Основной принцип развития церковной организации
Глава 2. Идея апостольского преемства на Западе и на Востоке до Халкидонского собора
Глава 3. Развитие идеи апостольства во время схизмы Акакия
Глава 4. Рождение предания об апостоле Андрее
Глава 5. Легендарные элементы в предании об Андрее
Глава 6. Развитие предания об Андрее
Глава 7. Идея апостольства и легенда об Андрее
в разногласиях между Константинополем и Римом
Список сокращений
Список цитируемых рукописей
Библиография
Указатель
Франтишек Дворник - Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее - Франтишек Дворник: ученый и наука
Научное наследие Дворника составляет 18 монографий, 130 статей и 60 рецензий, в том числе концептуальные исследования, к примеру, монографии, посвященные св. Вацлаву и истории Вселенских соборов. Автор в своих трудах никогда не отступал от трех главных тем, взаимосвязанных между собой: это ранние контакты между Византией и славянами, которые были христианизированы благодаря миссии Кирилла и Мефодия, а также история славянских народов после христианизации; отношения между Православием и Римом в период схизмы патриарха Фотия (причем историк полагал, что объективная наука поможет создать предпосылки для объединения западной и восточной церквей); и, наконец, история политических учений в ранневизантийской империи.
Три момента повлияли на выбор тем исследований Ф. Дворника. Прежде всего, это его моравское происхождение. Можно предположить, что исследователь занялся историей миссии Кирилла и Мефодия именно потому, что она протекала в Моравии, а в XIX в. славянские культурные традиции, заложенные свв. братьями легли в основу национального возрождения в богемских и словацких землях (не зря христианской миссией свв. братьев интересовались и предшественники Дворника — чешские ученые Шафарик и Пастернек). Далее, духовный сан Ф. Дворника способствовал изучению контактов между Восточной и Западной церквами. Эта проблема также была актуальной для чешских земель еще в эпоху Гуситских войн в XV в.
Наконец, ученый принимал активное участие в политической жизни и интересовался событиями, происходящими в Чехословакии, даже в период эмиграции. Это объясняет, почему он занимался исследованием политических и церковно-поли-тических конфликтов в Средневековье, а также политической идеологией Византии.
Другие значительные научные достижения Ф. Дворника лежали в области изучения времени патриаршества в Византии Фотия, одного из важнейших персонажей средневековой византийской истории. Именно при нем произошла так называемая Фотианская схизма, которая разорвала единство христианской церкви и на два десятилетия прекратила церковное общение Рима и Константинополя. Фотий являлся и знаменитым византийским ученым — учителем Кирилла, апостола славян. Книга «Фотианская схизма: история и легенда» была написана Дворником на французском языке и в основном закончена автором уже к 1939 г., но вследствие трагических событий Второй мировой войны увидела свет лишь в 1948 г., причем издана была в Англии. В этой работе ученый развенчивает старые представления о патриархе как о главном виновнике раскола. Основываясь на широком круге источников, Дворник доказывает, что «Деяния» так называемого Вселенского антифотианского собора 869-870 гг. были сфабрикованы в Средние века в Риме с целью очернить Фотия. В своем труде моравский историк высказывает мнение, что за свои заслуги перед христианством Фотий, православный святой, мог бы быть канонизирован и католической церковью.
Книга «Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее» посвящена развитию византийских представлений о становлении церковной организации и учению об основании Константинопольского патриаршего престола апостолом Андреем Первозванным. Новизна этого исследования заключается в том, что Ф. Дворник рассмотрел данную проблему в контексте церковно-политического противостояния Римского и Константинопольского престолов. Важным также представляется обращение исследователя к вопросу о связи между административной организацией Византийской империи и церковной юрисдикцией.
