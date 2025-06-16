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Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка

Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Що, власне кажучи, я тут роблю? Я абсолютно не годжуся на це завдання! Адже жодним чином не відповідаю вимогам, а лише спричиняю непорозуміння і клопоти! Ці слова сприяли тому, що в мені несподівано підсилювався стан фрустрації1, якому сприяли невдачі в моїй праці шкільного душпастиря. Сповнений гніву, одним порухом руки я змів з письмового стола рукописні праці, які лежали переді мною. Я почув, як страхітливо голосно і зрозуміло, навіть для себе самого, я промовив: «З мене досить! Пошукай собі когось іншого для цієї роботи або роби це сам! На це я категорично не годжуся!» Я довго вдивлявся у невеличку ікону Христа, яка висіла у моєму б’юрі. «Сьогодні мусиш видумати щось справді виняткове, щоб поліпшити мені настрій», - говорив я у простір, радше покірно, ніж вимогливо. Не минуло й п’яти хвилин, як хтось постукав у двері. Я гукнув: «Увійдіть!» Але двері не відчинилися. Натомість хтось постукав ще раз, уже голосніше. Я відповів також голосніше: «Увійдіть!» Двері знову не відчинялися. Наостанок хтось ударив кулаком. Я знервовано встав і відчинив. Перед дверима стояли двоє малих п’ятикласників і зі страхом дивилися на мене. «Чого ви хочете?» - запитав я дещо грубувато. «Ох! - сказав один із хлопців зі світлими сяючими очима, - ми лише хотіли запитати, як ви почуваєтеся, отче Джонатане?» Я зовсім остовпів і мурмотів щось на кшталт: «Ну що ж, загалом кепсько, але якось буде». «Гарного дня! Бувайте!» - почув я у відповідь, і дітлахи зникли.

Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка

Про визвольну силу радісної віри Пер. О. Голубенна. - Львів : Свічадо, 2012. -112 с.
ISBN 978-966-395-577-3

Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка - Зміст

  • Чому сіль і чому юшка? Ренат Ларсоу
  • Коли віра вигорає, а сіль уже не надає смаку, лише пече
  • Туга за справжнім життям
  • Визнати темні сторінки
  • Християнин і християнська віра в очах сучасників
  • Чому відповіді Церкви вже не сприймають із зацікавленням?
  • «Не стримуй мене»
  • Жива надія в темряві
  • Християнська дійсність
  • Перші свідки Ісуса - приклади, що заохочують
  • До внутрішньої свободи веде довга дорога
  • Спрямувати життя по-новому
  • «Ви - світло світу»
  • Провідне світло віри
  • Бог не забуває про кожну людину
  • Милосердя
  • Дорога через хрест
  • Паломницький шлях серця
  • Коли життя вдарить більше, ніж ти цього очікував
  • У незбагненний спосіб - справжній
  • Від невизначености - до пошуку нового
  • Відчутна чи переповнена невизначеність?
  • Християнська віра завжди необгрунтована і незбагненна
  • Злий світ і щоденність як випробування віри
  • Все, що робиш з любови, тебе самого робить світлим
  • Сила непомітности: кожна тріщина починається з подряпини
  • Закони витрачання енергії
  • Не обмежуючись добробутом
  • Людина покликана до чогось більшого, ніж задоволення
  • Де приховані справжні скарби
  • Крах в економіці
  • Необхідно нейтралізувати дію отрути
  • Що зрушує світ із місця?
  • Не дозволь собою поганяти
  • Сила, яка зачаровує серця і перемінює людей 65 Сила, яка перетворює смуток у надію
  • Цінний скарб зрілого віку
  • Дійсність постає у переживанні повсядкенности
  • Святе Письмо як джерело натхнення і сили
  • У вічному житті ти є тим і отримуєш те, що здобув у собі
  • Царство Боже - це дійсність, яку дуже виразно можна пережити на землі
  • Які уявлення поєднуємо з царством Божим?
  • Царство Боже не відчутне на дотик і зрозуміле, а реальне і дієве
  • Як можна розпізнати царство Боже і як його знайти
  • Для царства Небесного важлива сьогоденність
  • Дій у мені. Боже!
  • Іти дорогою до кінця
  • Іноді справжню дійсність можна побачити лише крізь сльози
  • Це я називаю приязню
  • Як повертається смак
  • Радісна віра як джерело бажання і радости життя
  • Немає нічого неможливого - на все є свій час
  • Як нічна зірка
  • Ніч, як Свята ніч
  • Що для серця є орієнтиром
  • Коли земля наповнена небом
  • Темрява прагне догляду
  • Досвід і зустрічі вкінці простору і часу
  • Той, кого торкнулося небо
  • Що ближче «безпека», то більший страх
  • Моє життя з помираючим деревом
  • Позначений смертю
  • Слідом серця
  • Кінець, який не є кінцем
  • Послання, порада і приклад. Залишається вдячність
  • Має значення все, що дає твоє серце
  • Ознакою нашої гідности є піднята голова
  • Використання «безплатних джерел енергії»
  • Закон молитви і благословення
  • Закон накопичення
  • Закон прихильности
  • Закон доброї напруги
  • Закон повторення
  • Закон вдячности
  • Закон об’єднання
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Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (4)

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