Що, власне кажучи, я тут роблю? Я абсолютно не годжуся на це завдання! Адже жодним чином не відповідаю вимогам, а лише спричиняю непорозуміння і клопоти! Ці слова сприяли тому, що в мені несподівано підсилювався стан фрустрації1, якому сприяли невдачі в моїй праці шкільного душпастиря. Сповнений гніву, одним порухом руки я змів з письмового стола рукописні праці, які лежали переді мною. Я почув, як страхітливо голосно і зрозуміло, навіть для себе самого, я промовив: «З мене досить! Пошукай собі когось іншого для цієї роботи або роби це сам! На це я категорично не годжуся!» Я довго вдивлявся у невеличку ікону Христа, яка висіла у моєму б’юрі. «Сьогодні мусиш видумати щось справді виняткове, щоб поліпшити мені настрій», - говорив я у простір, радше покірно, ніж вимогливо. Не минуло й п’яти хвилин, як хтось постукав у двері. Я гукнув: «Увійдіть!» Але двері не відчинилися. Натомість хтось постукав ще раз, уже голосніше. Я відповів також голосніше: «Увійдіть!» Двері знову не відчинялися. Наостанок хтось ударив кулаком. Я знервовано встав і відчинив. Перед дверима стояли двоє малих п’ятикласників і зі страхом дивилися на мене. «Чого ви хочете?» - запитав я дещо грубувато. «Ох! - сказав один із хлопців зі світлими сяючими очима, - ми лише хотіли запитати, як ви почуваєтеся, отче Джонатане?» Я зовсім остовпів і мурмотів щось на кшталт: «Ну що ж, загалом кепсько, але якось буде». «Гарного дня! Бувайте!» - почув я у відповідь, і дітлахи зникли.

Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка

Про визвольну силу радісної віри Пер. О. Голубенна. - Львів : Свічадо, 2012. -112 с.

ISBN 978-966-395-577-3

Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка - Зміст