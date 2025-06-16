Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка
Що, власне кажучи, я тут роблю? Я абсолютно не годжуся на це завдання! Адже жодним чином не відповідаю вимогам, а лише спричиняю непорозуміння і клопоти! Ці слова сприяли тому, що в мені несподівано підсилювався стан фрустрації1, якому сприяли невдачі в моїй праці шкільного душпастиря. Сповнений гніву, одним порухом руки я змів з письмового стола рукописні праці, які лежали переді мною. Я почув, як страхітливо голосно і зрозуміло, навіть для себе самого, я промовив: «З мене досить! Пошукай собі когось іншого для цієї роботи або роби це сам! На це я категорично не годжуся!» Я довго вдивлявся у невеличку ікону Христа, яка висіла у моєму б’юрі. «Сьогодні мусиш видумати щось справді виняткове, щоб поліпшити мені настрій», - говорив я у простір, радше покірно, ніж вимогливо. Не минуло й п’яти хвилин, як хтось постукав у двері. Я гукнув: «Увійдіть!» Але двері не відчинилися. Натомість хтось постукав ще раз, уже голосніше. Я відповів також голосніше: «Увійдіть!» Двері знову не відчинялися. Наостанок хтось ударив кулаком. Я знервовано встав і відчинив. Перед дверима стояли двоє малих п’ятикласників і зі страхом дивилися на мене. «Чого ви хочете?» - запитав я дещо грубувато. «Ох! - сказав один із хлопців зі світлими сяючими очима, - ми лише хотіли запитати, як ви почуваєтеся, отче Джонатане?» Я зовсім остовпів і мурмотів щось на кшталт: «Ну що ж, загалом кепсько, але якось буде». «Гарного дня! Бувайте!» - почув я у відповідь, і дітлахи зникли.
Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка
Про визвольну силу радісної віри Пер. О. Голубенна. - Львів : Свічадо, 2012. -112 с.
ISBN 978-966-395-577-3
Дюринг Джонатан - Ви - сіль а не юшка - Зміст
- Чому сіль і чому юшка? Ренат Ларсоу
- Коли віра вигорає, а сіль уже не надає смаку, лише пече
- Туга за справжнім життям
- Визнати темні сторінки
- Християнин і християнська віра в очах сучасників
- Чому відповіді Церкви вже не сприймають із зацікавленням?
- «Не стримуй мене»
- Жива надія в темряві
- Християнська дійсність
- Перші свідки Ісуса - приклади, що заохочують
- До внутрішньої свободи веде довга дорога
- Спрямувати життя по-новому
- «Ви - світло світу»
- Провідне світло віри
- Бог не забуває про кожну людину
- Милосердя
- Дорога через хрест
- Паломницький шлях серця
- Коли життя вдарить більше, ніж ти цього очікував
- У незбагненний спосіб - справжній
- Від невизначености - до пошуку нового
- Відчутна чи переповнена невизначеність?
- Християнська віра завжди необгрунтована і незбагненна
- Злий світ і щоденність як випробування віри
- Все, що робиш з любови, тебе самого робить світлим
- Сила непомітности: кожна тріщина починається з подряпини
- Закони витрачання енергії
- Не обмежуючись добробутом
- Людина покликана до чогось більшого, ніж задоволення
- Де приховані справжні скарби
- Крах в економіці
- Необхідно нейтралізувати дію отрути
- Що зрушує світ із місця?
- Не дозволь собою поганяти
- Сила, яка зачаровує серця і перемінює людей 65 Сила, яка перетворює смуток у надію
- Цінний скарб зрілого віку
- Дійсність постає у переживанні повсядкенности
- Святе Письмо як джерело натхнення і сили
- У вічному житті ти є тим і отримуєш те, що здобув у собі
- Царство Боже - це дійсність, яку дуже виразно можна пережити на землі
- Які уявлення поєднуємо з царством Божим?
- Царство Боже не відчутне на дотик і зрозуміле, а реальне і дієве
- Як можна розпізнати царство Боже і як його знайти
- Для царства Небесного важлива сьогоденність
- Дій у мені. Боже!
- Іти дорогою до кінця
- Іноді справжню дійсність можна побачити лише крізь сльози
- Це я називаю приязню
- Як повертається смак
- Радісна віра як джерело бажання і радости життя
- Немає нічого неможливого - на все є свій час
- Як нічна зірка
- Ніч, як Свята ніч
- Що для серця є орієнтиром
- Коли земля наповнена небом
- Темрява прагне догляду
- Досвід і зустрічі вкінці простору і часу
- Той, кого торкнулося небо
- Що ближче «безпека», то більший страх
- Моє життя з помираючим деревом
- Позначений смертю
- Слідом серця
- Кінець, який не є кінцем
- Послання, порада і приклад. Залишається вдячність
- Має значення все, що дає твоє серце
- Ознакою нашої гідности є піднята голова
- Використання «безплатних джерел енергії»
- Закон молитви і благословення
- Закон накопичення
- Закон прихильности
- Закон доброї напруги
- Закон повторення
- Закон вдячности
- Закон об’єднання
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