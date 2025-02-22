Якби п’ять років тому ви мені сказали, що колись я напишу книжкудля християн, яка буде починатися цитатою із 31 розділу Книги Приповістей Соломона, я би нізащо вам не повірила. Здається, жоден інший уривок із Писання не цитують так часто, коли йдеться про жінок, але заждіть, не тікайте, давайте трохи побалансуємо на межі цієї нудної банальності. У питанні, яке я хочу розкрити, вірш із Приповістей Соломона 31:30, як на мене, заслуговує детальнішого розгляду, оскільки в ньому говориться про жінок і, що ще важливіше, — про Бога. У домі моєї матері висять два невеликі овальні портрети чоловіка і жінки приблизно кінця 1700-х років. Це Девід і Ненсі Кой із містечка Гомер, штат Нью-Йорк — прадідусь і прабабуся моєї прабабці по материній лінії. Ми ніжно називаємо їх «предками», адже вони були добропорядними громадянами-конгрегаціоналістами і пресвітеріанами, а їхні насуплені брови на портреті явно свідчать про прагнення уберегти цивілізацію від помилок. Із їхніх заціпенілих облич я зчитую, що життя у них було нелегке. Ненсі взагалі схожа на жінку без почуття гумору. Припускаю, що якби художник трохи розширив портрет, щоби зобразити і її тіло, то в руках моєї пра-пра ми би побачили намертво затиснутий примірник Біблії короля Якова'. Вона, як й інші жінки на портретах того часу, є справжнім утіленням образу, що виринає в уяві при фразі «жінка, яка боїться Господа». Сьогодні така характеристика прозвучала би несучасно і, можливо, навіть нещиро, та за часів Ненсі ця пряма цитата з Приповістей Соломона 31:30 вважалася високою похвалою. Зараз, коли хочемо похвалити жінку за побожність, то кажемо щось на зразок «вона сильно любить Ісуса» чи «вона має дуже глибокі стосунки з Богом». Стереотипний портрет такої жінки — це красиве фото, де вона зображена на просторах поля, у світлі сонячних променів, із простягнутими до небес руками та блаженною усмішкою. Щось на зразок кадру з Джулі Ендрюс в одній із перших сцен «Звуків музики». Це не є погане зображення побожності, та воно геть протилежне від того, якою була Ненсі. На знак пошани до своєї прапрабабці та її сприйняття праведності мені хочеться поцікавитися: як змінилося сучасне уявлення про «жінку, яка боїться Господа»? Я не кажу, що Ненсі мала краще сприйняття побожності. Мені лише цікаво, чи між урочистою насупленістю на старовинному портреті та сучасним життєрадісним образом не віднайдеться дещо точніша та глибша концепція жінки, яка боїться Бога.

Джен Вілкін - Немає Богу подібних

10 якостей, якими Бог відрізняється від нас (і чому це добре) / Джен Вілкін. — Тернопіль: Християнське видавництво Кана, 2023. — 216 с.

ISBN 978-617-95143-9-5 (Християнське видавництво Кана)

ISBN 978-966-938-704-2 (Видавництво «Свічадо»)

Джен Вілкін - Немає Богу подібних Зміст

Вступ

Стати християнином, який боїться Бога

Розділ перший Безмежний. Бог, що не має меж

Розділ другий Незбагненний. Бог - безмежна загадковість

Розділ третій Самоіснуючий. Бог - безмежна творчість

Розділ четвертий Самодостатній. Бог - безмежна незалежність

Розділ п’ятий Вічний. Бог - безмежне існування

Розділ шостий Незмінний. Бог - безмежна постійність

Розділ сьомий Усюдиприсутній. Бог - безмежна присутність

Розділ восьмий Усезнаючий. Бог - безмежне знання

Розділ дев’ятий Усемогутній. Бог - безмежна сила

Розділ десятий Усевладний. Бог - безмежний управитель

На завершення Дивовижний і пречудовий